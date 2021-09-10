10-09 - PROCLAMAS - DIGITAL.pdf
_____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATIAS PEREIRA BARBOSA, natural de Ecoporanga-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), tecnico em eletrotécnica, residente na Rua Colatina, N° 283, Apartamento 903 D, Residencial Itaparica, Vila Velha-ES e REBECCA VEREZA LOIOLA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Colatina, nº 283, Apartamento 903 D, Residencial Itaparica, Vila Velha-ES. 19131 2.: FERNANDO ANTONIO PEREIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 74 anos de idade, divorciado(a), Dentista, residente na Avenida Fortaleza, 1505, Ap 202, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES e MARIA EFIGÊNIA FARIA, natural de Divinopolis-MG, com 68 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Avenida Fortaleza , N° 1505, Apto 202, Praia De Itapuã, Vila Velha-ES. 19132 3.: LEONARDO FURIERI MATOS, natural de Aracruz-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rodovia do Sol, nº 3420, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e BÁRBARA JUNQUEIRA CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 600, Apartamento 201, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19133 4.: AMON VASCONCELOS DOS ANJOS, natural de Ipatinga-MG, com 31 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rodovia do Sol, n 3420, BL A, Ed Monte Pascal, Ap 1303 Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ESTÉFANI PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rodovia do Sol, nº 3420, Apto 1303-A, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19134 5.: NATHAN MELLO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), publicitário, residente na Rua Luiz Fernando Reis,n° 233,ap 503, Praia da Costa, Vila Velha-ES e THAÍS SIMÕES LACERDA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Santa Catarina, nº 171, Apartamento 803, Vila Velha-ES. 19135 6.: CAIO DE SOUZA POLETTI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), corretor de seguros, residente na Rua Itaúna, n 63, Ap 302, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LORENA BRUNELLI BARCELOS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Av Ministro Salgado Filho,nº271,casa Soteco, Vila Velha-ES. 19188 7.: LUIZ ANTONIO SOARES NUNES JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), armador, residente na Rua São Paulo, N° 02305, Ed. Neuza Maria, Apt 603, Itapuã, Vila Velha-ES e JULIETTE VALADÃO LEITE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua São Paulo, N°02305, Ed. Neuza Maria, Apt 603, Itapuã, Vila Velha-ES. 19189 8.: CIRO ZAMBONI, natural de Farroupilha-RS, com 31 anos de idade, solteiro(a), farmacêutico, residente na Avenida Santa Leopoldina 2300, Condomínio, Apartamento 102, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e DANIELLI CARLA FREITAS RONI, natural de Paragominas-PA, com 30 anos de idade, solteiro(a), administratora, residente na Rua Santa Leopoldina, 2300, Edifício Afonso Claudio, Apartamento 102, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 19190 9.: PETTERSON EDUARDO AMORIM SOUZA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Délio Silva Britto, nº 650, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e FERNANDA MOREIRA DA SILVA, natural de Goiânia-GO, com 37 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Délio Silva Britto, nº 650, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 19191 10.: MURILLO DE SOUZA CALVI, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico de planejamento e programação, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 2960, Apartamento 405B, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e BARBARA EFFGEN SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Maria de Oliveira Mares Guia, N°101, Apartamento Roma 302, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19192 11.: WANDERSON MARTINS DA SILVA, natural de Itabira-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), bancário, residente na Rua Orminda Machado Duarte, Número 66, Apartamento 301, Edifício Fragata, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e ADRIANE NASCIMENTO DE AMORIM, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Orminda Machado Duarte, Número 66, Apartamento 301, Edifício Fragata, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 19193 12.: NEDIR VELEDA MORAES, de nacionalidade brasileira, profissão juiz do trabalho, com sessenta e três (63) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Rio Grande-RS, com residência e domicílio na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 850, Ap 501 Praia da Costa, em Vila Velha-ES e SHIRLEY PIRES MESQUITA, de nacionalidade brasileiro(a), profissão funcionária pública federal, com cinquenta e seis (56) anos de idade, estado civil divorciada, natural de Vitória-ES, com residência e domicílio na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 850, Ap 501 Praia da Costa, em Vila Velha-ES. (Republicado por incorreção) 13.: CÁSSIO NUNES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão gerente de suporte, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Governador Valadares-MG, com residência e domicílio na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 680, Apartamento 403, Edifício Itaparica Connection, Praia de Itaparica, em Vila Velha-ES e SAMARA DOS SANTOS SARDI, de nacionalidade brasileira, profissão arquiteta projetista, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil solteira, natural de Manhumirim-MG, com residência e domicílio na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 680, Apartamento 403, Edifício Itaparica Connection, Praia de Itaparica, em Vila Velha-ES. (Republicado por incorreção) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de setembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISAIAS NUNES DE ANDRADE, natural de Colatina-ES, com 69 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Afonso Claudio , nº 16, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e NILDE DE OLIVEIRA ANDRADE, natural de Fundão-ES, com 71 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Afonso Claudio , nº 16, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 09012 2.: CASSIANO RAIMUNDO DOS SANTOS, natural de Jacundá-PA, com 26 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua da Paz, nº 14, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e ANELISE RODRIGUES LELLIS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua da Paz, nº 14, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 09013 3.: APUEMA DE JESUS RODRIGUES JUNIOR, natural de Goiânia-GO, com 28 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Doutor Dório Silva, nº 1200, Santa Paula, Vila Velha-ES e EDUARDA VICTOR CORRÊA, natural de Castelo-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Doutor Dório Silva, nº 1200, Santa Paula, Vila Velha-ES. 09014 4.: JOSÉ NIVALDO DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, natural de Entre Rios-BA, com 49 anos de idade, divorciado(a), Pasteleiro, residente na Rua Duque de Caxias, Nº 1599, Morada da Barra, Vila Velha-ES e MARIA HILMA ROCHA SILVA DO VALE, natural de Teófilo Otoni-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), recreadora, residente na Rua Duque de Caxias, Nº 1599, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 09015 5.: IRANILSON DE JESUS SANTOS, natural de Cristinápolis-SE, com 30 anos de idade, solteiro(a), estocador, residente na Rua das Garças, nº 1388, Morada da Barra, Vila Velha-ES e DARA SILVA DUTRA, natural de Itamaraju-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua das Garças, nº 1388, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 09016 6.: WELTON MORAES COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), corretor de plano de saúde, residente na Rua da Tangerina, nº 386, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e CÍCERA JAIRLÂNIA FERREIRA DE LIMA, natural de Potengi-CE, com 27 anos de idade, solteiro(a), atendente de telemarketing, residente na Rua da Tangerina, nº 386, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 09020 7.: JOÃO PEDRO ALCANTARA FERREIRA, natural de Betim-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Santa Barbara, Nº329, Barramares, Vila Velha-ES e JAMILE DE FREITAS OLIVEIRA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Santa Barbara, nº 329, Barramares, Vila Velha-ES. 09021 8.: PAULO DAVID DE OLIVEIRA COUTINHO, natural de VITÓRIA-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), MOTORISTA, residente na RUA AUGUSTO RENOIR Nº 121, BARRA DO JUCU, Vila Velha-ES e MAYARA CAROLINE CHAVES DA SILVA, natural de VITÓRIA-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), AUXILIAR DE LOGISTICA, residente na RUA AUGUSTO RENOIR Nº 121, BARRA DO JUCU, Vila Velha-ES. 09023 9.: DOMINGO MERCEDES, natural de São Mateus-ES, com 60 anos de idade, viúvo(a), autônomo, residente na Rua Gardenia, nº 25, Jabaeté, Vila Velha-ES e DILMA PASSOS SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Gardenia, nº 25, Jabaeté, Vila Velha-ES. 09024 10.: FELIPE SOARES PINTO, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), funcionário público, residente na Rua Raul Seixas, nº 93, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e LARISSA DA SILVA ANDREATTA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Raul Seixas, nº 93, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 09025 11.: DIEGO CARDOSO DE CARVALHO, natural de Ilheus-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Avenida São Pedro nº 352, Barramares, Vila Velha-ES e FRANCIELLY ROSA DE PAULA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida São Pedro nº 352, Barramares, Vila Velha-ES. 09026 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de setembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL OFRANTI ZIMERER, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar Técnico, residente na Rua Prof. Vicente Santório Fantine, nº 79, Ap 102, Campo Grande, Cariacica-ES e LARISSA ALVES SENA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), jovem aprendiz, residente na Rua Prof. Vicente Santório Fantine, nº 79, Ap 102, Campo Grande, Cariacica-ES. 28144 2.: RODRIGO DOS SANTOS ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de manutenção, residente na Avenida Elói da Penha, nº 37, Padre Gabriel, Cariacica-ES e THIELY GOMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Elói da Penha, nº 37, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 28145 3.: FÁBIO RODRIGUES DO AMARAL, natural de Belo Horizonte-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Irmãos Silva, S/n, 1º Pavimento, Piranema, Cariacica-ES e JAQUELINE DA VITORIA BARCELOS, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), garçonete, residente na Rua Irmãos Silva, S/n, 1º Pavimento, Piranema, Cariacica-ES. 28148 4.: DAVI DE SOUZA DA CUNHA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de salgadeiro, residente na Rua Ouro Preto, nº 21, Vila Rica, Cariacica-ES e JEANE DE JESUS SOUZA, natural de Uruçuca-BA, com 28 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Ouro Preto, nº 21, Vila Rica, Cariacica-ES. 28150 5.: SEBASTIÃO BRAZ DO VAL, natural de Colatina-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Beco da Amizade, S/n, Bela Aurora, Cariacica-ES e FRANCISCA SANTOS, natural de Araruna-PR, com 58 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Beco da Amizade, S/n, Bela Aurora, Cariacica-ES. 28152 6.: MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS PINHEIRO, natural de Galiléia-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Felício Duarte da Silva, nº 08, Vista Mar, Cariacica-ES e NATHALIA BRAZ VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnica de laboratório, residente na Rua Felício Duarte da Silva, nº 08, Vista Mar, Cariacica-ES. 28154 7.: KELVIN DIAS SACRAMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente de logística, residente na Rua Juvenil Luiz da Silva, S/nº, Itanguá, Cariacica-ES e THAYZI DA SILVA BENTO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de laboratório, residente na Rua Juvenil Luiz da Silva, S/nº, Itanguá, Cariacica-ES. 28155 8.: WALTER LUIZ LEMKE MERSCHER, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Jerusalém, nº 54, Vila Palestina, Cariacica-ES e HILLARY CÂNDIDO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Uruguai, nº 29, Campina Grande, Cariacica-ES. 28158 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 09 de setembro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: AMANCIO MARSALIA FILHO, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), repositor - em supermercados, residente na Rua Cristo Rei, Nº 1050, Centro, Sooretama-ES e DEIVILAINE ALVES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Peroba, Nº153, Sayonara, Sooretama-ES. 04761 2.: JOLISVAN VIEIRA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Soldador manual, residente na Rua Embirema, 38, Centro, Sooretama-ES e DHEYSSE KELLY COELHO MACHADO, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Atendente, residente na Rua Sucupira, nº 144, Sayonara, Sooretama-ES. 04762 3.: TIAGO DE SOUZA BRUNO, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), agente de combate a endemias, residente na Rua Braúna, nº 45, Centro, Sooretama-ES e ANA PAULA DO AMARAL SCHULTHAIS, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), Agente de combate a endemias, residente na Rua Brauna, nº 45, Sayonara, Sooretama-ES. 04763 4.: LERINDO BERNARDES, natural de Domingos Martins-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), Lavrador, residente na Rua Projetada, S/n, Chumbado, Sooretama-ES e MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), cuidadora de crianças, residente na Rua Liberdade, Nº18, Córrego Alegre, Sooretama-ES. 04764 5.: EDIMAR GAMA CORREIA, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), Motorista de caminhão, residente na Av. Cristo Rei, 1236, Centro, Sooretama-ES e DALVA COUTINHO CAETANO, natural de Linhares-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), microempreendedora, residente na Av. Cristo Rei, 1236, Centro, Sooretama-ES. 04765 6.: RONALDO DE SOUSA GARCIA, natural de Colatina-ES, com 39 anos de idade, viúvo(a), operador de empilhadeira, residente na Av. Cristo Rei, S/n, Sayonara 1, Sooretama-ES e PATRICIA REMIDIO DA SILVA, natural de São Mateus-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Av. Cristo Rei, S/n, Sayonara 1, Sooretama-ES. 04766 7.: BRUNO PEIXOTO SILVA, natural de Pedro Canário-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Eletricista, residente na Av. Vista Alegre Leste 127, Centro, Sooretama-ES e THAÍS DOS SANTOS QUEIROZ, natural de Pedro Canário-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Secretária(o) executiva(o), residente na Av. Vista Alegre Leste 127, Centro, Sooretama-ES. 04767 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 09 de setembro de 2021 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILSON FERREIRA CENA, natural de Mucuri-BA, com 44 anos de idade, divorciado(a), técnico de manuntenção predial, residente na Rua B, 17, Quadra 2, Ataíde, Vila Velha-ES e LUANA SOUZA SANTOS, natural de Ubaitaba-BA, com 39 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Travessa Antônio Bezerra, nº 261, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729294 2.: IVONEY RUELA FONSECA, natural de Mantena-MG, com 66 anos de idade, divorciado(a), farmaceutico, residente na Beco São Luiz, nº 634, Aribiri, Vila Velha-ES e EDINA MODESTO, natural de Mantena-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), autonoma, residente na Beco São Luiz, nº 634, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729295 3.: ANDERSON MAGRI SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Avenida Júnior Marangoni, nº 66, Vila Nova, Vila Velha-ES e ROSA AMÉLIA DOS SANTOS RODRIGUES, natural de Mucuri-BA, com 31 anos de idade, divorciado(a), estudante, residente na Avenida Júnior Marangoni, nº 66, Vila Nova, Vila Velha-ES. 232729296 4.: EDSON VIEIRA DOS SANTOS, natural de Uruçuca-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Rosa Vermelha, nº 20, Novo México, Vila Velha-ES e LÍDIA DA SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Rosa Vermelha, nº 20, Novo México, Vila Velha-ES. 232729297 5.: MARCOS FERRAZ MACIEL, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Rosa Branca, nº 09, Novo México, Vila Velha-ES e MARCELLA BRUM UCELLI, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Rosa Branca, nº 09, Novo México, Vila Velha-ES. 232729298 6.: MATHEUS SCHEFFER BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Ataulfo Alves, nº 131, Aribiri, Vila Velha-ES e ANA BÁRBARA FERREIRA MELO, natural de Vitoria da Conquista-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Professor Humberto de Campos, nº 17, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729299 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de setembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUAN TRANCOSO RODY, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Santa Priscila, nº 36, Maria Ortiz, Vitória-ES e VICTÓRIA CAROLINA NUNNES DE AGUIAR, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Santa Priscila, nº 36, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24987 2.: ESTEVÃO FORTUNATO PICCOLI, natural de Eunápolis-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), repositor de mercdorias, residente na Rua José Mazzoco, nº 86, Maruípe, Vitória-ES e STEYSE BRENDA MARTINS DOS SANTOS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), aprendiz em serviços administrativos, residente na Rua Maria da Paixão Santos, nº 76, Gurigica, Vitória-ES. 24999 3.: DIEGO DA SILVA FERREIRA, natural de Ilhéus-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), ajudante pratico de pedreiro, residente na Rua Virgílio Vidigal, nº 155, Horto, Vitória-ES e TAMIRES DE JESUS SANTOS, natural de Porto Seguro-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Virgílio Vidigal, nº 155, Horto, Vitória-ES. 25005 4.: DIMISON SILVA ANDRADE, natural de Una-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), pizzaiolo, residente na Rua Virgílio Vidigal, nº 20, Horto, Vitória-ES e RAINARA LIMA RIBEIRO, natural de Itororó-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Virgílio Vidigal, nº 20, Horto, Vitória-ES. 25006 5.: VICENTE ALEIXO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista de implantação, residente na Rua Jarbas Pinto Fraga, nº 33, Bonfim, Vitória-ES e KAROLINE RIVA GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua João Batista Martinho, nº 30, Santa Martha, Vitória-ES. 25007 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de setembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCEL BELIQUE, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), agrônomo, residente na Rua Governador Bernardino Monteiro, nº 293, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e DÁBILA THOMES, natural de Jaguaré-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Avenida Hans Schmoger, nº 1013, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 11257 2.: FHARLEY RIBEIRO DE OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, Nº 175, Interlagos, Linhares-ES e EMANUELLE VITÓRIA DE CRISTO COLONNA, natural de Manhuaçu-MG, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxíliar de marketing, residente na Rua Paula Meri, Nº 2206, Interlagos, Linhares-ES. 11258 3.: GEOVANE COUTINHO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Auxíliar de montagem, residente na Rua Anita Paiva, Nº 174, Santa Cruz, Linhares-ES e RAQUEL GOMES DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Auxíliar de serviços gerais, residente na Rua Anita Paiva, Nº 174, Santa Cruz, Linhares-ES. 11259 4.: GELBER AGOSTINHO MASIOLI, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Almoxarife, residente na Avenida Guanabara, Nº 65, Aviso, Linhares-ES e JOSIMARA DAS NEVES SOUZA, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de bíblioteca, residente na Avenida Presidente Emílio Garrastazu Médici, nº 211 , Novo Horizonte, Linhares-ES. 11260 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 09 de setembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFFERSON RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Vinte de Julho, s/nº , Graúna, Cariacica-ES e CLEIDIANE ARAUJO DEGASPERI, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Vinte de Julho, s/nº , Graúna, Cariacica-ES. 13945 2.: ROBERTO LOZORIO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rua Augusto Ruschi, nº 90, Nova Valverde, Cariacica-ES e DANIELLE SOUZA JARDIM, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Augusto Ruschi, nº 90, Nova Valverde, Cariacica-ES. 13947 3.: OSLAN SANTOS SILVA, natural de Ilhéus-BA, com 33 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Bela Vista, S/n, Aparecida, Cariacica-ES e BRUNA APARECIDA DA SILVA, natural de Muniz Freire-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Bela Vista, S/n, Aparecida, Cariacica-ES. 13949 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 09 de setembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOEL ARAUJO DE ALMEIDA, natural de Ilhéus-BA, com 24 anos de idade, Solteiro(a), oficial de cozinha, residente na Rua Cabo Leonir Paranhos, nº 95, Estrelinha, Vitória-ES e ELIZELMA FALCÃO CARRIÇO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), vendora autônoma, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 1305, Inhanguetá, Vitória-ES. 17521 2.: JOCIEL INÁCIO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua da Coragem, nº 630, Santo André, Vitória-ES e RAQUEL DO ROSARIO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Divorciada(o), ajudante de cozinha, residente na Rua Central, nº 131, São José, Vitória-ES. 17523 3.: VICTOR MANOEL PEREIRA BATISTA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), assistente operacional, residente na Avenida Santo Antônio, nº 1945, Santo Antônio, Vitória-ES e KETLIN JENNIFFER LÜDTKER KLOOS, natural de Rolim de Moura-RO, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Theodoro Vago, nº 455, Novo Horizonte, Colatina-ES. 17524 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de setembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILMAR GOMES DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), escolta armada, residente na Rua Adolfino Zamprogno, nº 12, Santa Rita, Vila Velha-ES e LÚCIA DE FREITAS NASCIMENTO, natural de Governador Valadares-MG, com 34 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Adolfino Zamprogno, nº 12, Santa Rita, Vila Velha-ES. 06190 2.: EVILON SENA GAIGHER, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), Operador de guindaste, residente na Rua Tabajara, nº 11, São Torquato, Vila Velha-ES e EDNA CARLA GONÇALVES PIANCA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, divorciado(a), Pedagoga, residente na Rua Tabajara, nº 11, São Torquato, Vila Velha-ES. 06191 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de setembro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADDSON JOSÉ DE OLIVEIRA, natural de Caravelas-BA, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de monitoramento jr, residente na Rua Abner F. de Mattos, Porto Dourado, Serra-ES e ALLANA LITIZZA SENNA DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Divorciada(o), professora, residente na Rua das Uvas, nº 4, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES. 11154 2.: SANDRO CASANOVA DUARTE, natural de São Paulo-SP, com 39 anos de idade, Solteiro(a), professor, residente na Rua José Clemente Pereira, nº 55, Novo Porto Canoa, Serra-ES e YASMIM ÁGDA DA SILVA SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua José Clemente Pereira, nº 55, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 11155 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de setembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABRICIO CARLOS FONTANA, natural de Santa Teresa-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), farmacêutico, residente na Rua Geraldo F. da Silva, 619, Lote 11, Cohab, João Neiva-ES e VALÉRIA LAPORTI DE ARAUJO, natural de João Neiva-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Geraldo F. da Silva, 619, Lote 11, Cohab, João Neiva-ES. 03118 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 09 de setembro de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDER DE PAULA DELUNARDO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Adalfredo Wanick, Goiabeiras, Vitória-ES e JÉSSICA SOUZA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Adalfredo Wanick, Goiabeiras, Vitória-ES. 24805 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de setembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO LUCAS MOURA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente de produção, residente na Rua Arlindo Vicente, nº 1030, Aricanga, Ibiraçu-ES e RAFAELA GALDINO DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Arlindo Vicente, nº 1030, Aricanga, Ibiraçu-ES. 00928 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 09 de setembro de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFERSON NATAN GOMES DA SILVA, natural de Nanuque-MG, com 26 anos de idade, Solteiro(a), marceneiro, residente na Rua São Paulo, S/nº, Parque Residencial Tubarão, Serra-ES e FRANCIELY VIEIRA FURTUNATO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Paulo, S/nº, Parque Residencial Tubarão, Serra-ES. 32060 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de setembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ MOROZESKY, natural de Itaguaçu-ES, com 69 anos de idade, viúvo(a), operador, residente na Rua Rio do Norte, nº 17, Fátima, Aracruz-ES e PERCILIANA MARTINS BRAGA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 66 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Francisco Alves, nº 46, Bairro Vila Bethânia, Viana-ES. 07412 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 09 de setembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Calogi - Serra - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO DE AMORIM BITTENCOURT, natural de Linhares-ES, com 51 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Goiânia, nº 167, Cidade Nova da Serra, Serra-ES e MARIA SILAS FERREIRA, natural de Aracruz-ES, com 79 anos de idade, Divorciada(o), trabalhadora rural, residente na Rua Goiânia, nº 167, Cidade Nova da Serra, Serra-ES. 00104 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de setembro de 2021 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã