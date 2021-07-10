Arquivos & Anexos
10-07 - PROCLAMAS - DIGITAL.pdf
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ CARLOS OLIVEIRA BIANCK, natural de Belmonte-BA, com 50 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua B Dezessete, nº 15, Portal, Guarapari-ES e MARIA SIRLEIDE NASCIMENTO DA SILVA, natural de Pau Brasil-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua B Dezessete, nº 15, Portal, Guarapari-ES. 12371 2.: CLEBERNILSON TELES DA SILVA, natural de Salvador-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), encanador industrial, residente na Rua Minas Gerais, nº 251, Bela Vista, Guarapari-ES e TATIANE DE SOUZA ALVES, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), garçonete, residente na Rua Minas Gerais, nº 251, Bela Vista, Guarapari-ES. 12372 3.: MARCIEL ANTONIO ZONTA, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), farmacéutico, residente na Rua Henrique Coutinho, nº 34, Centro, Guarapari-ES e ÉLIKA APARECIDA NOVAES, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), farmacêutico, residente na Rua Henrique Coutinho, nº 34, Centro, Guarapari-ES. 12373 4.: CONSTANTINO GUIMARÃES LAVANDEIRA JUNIOR, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 65 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua Lino Pinto da Silva, nº 954, Itapebussu, Guarapari-ES e CARLA POTON BOTECCHIA, natural de Guarapari-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), estudante, residente na Rua Lino Pinto da Silva, nº 954, Itapebussu, Guarapari-ES. 12374 5.: CLEIDIMAR MONTEIRO MATOS, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Vila Velha, S/n, São Gabriel, Guarapari-ES e KALLIANY RODRIGUES CORREIA, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Vila Velha, S/n, São Gabriel, Guarapari-ES. 12375 6.: MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES, natural de Pesqueira-PE, com 58 anos de idade, divorciado(a), cinegrafista, residente na Rua Batista Catini, nº 500, Muquiçaba, Guarapari-ES e NASA ARNOUS, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), assistente social, residente na Rua Batista Catini, nº 500, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12376 7.: SAMUEL HUGO SIMÕES, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Capricórnio, nº 200, Santa Mônica, Guarapari-ES e FABIANA AMBROZIO SANTOS, natural de Pau Brasil-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Avenida Capricórnio, nº 200, Santa Mônica, Guarapari-ES. 12377 8.: IGOR FRANCISCO DE SOUZA, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), servente de obras, residente na Rua José Alves, S/n, Santa Mônica, Guarapari-ES e VITORIA REGINA LEITE BARROS, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Taurus, nº 16, Santa Mônica, Guarapari-ES. 12378 9.: MARCELO BARBOSA DUARTE, natural de Belo Horizonte-MG, com 63 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Tocantins, S/n, Praia do Morro, Guarapari-ES e CLAUDIA EDALMA BARBOSA, natural de Belo Horizonte-MG, com 57 anos de idade, divorciado(a), porteira, residente na Rua Tocantins, S/n, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12379 10.: GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA, natural de Cataguases-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Santo Antônio, nº 20, Kubitschek, Guarapari-ES e LAYZA NUNES DE BARROS VIEIRA, natural de Guarapari-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Santo Antônio, nº 20, Kubitschek, Guarapari-ES. 12380 11.: EDUARDO CESAR DA FONSECA, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Domingos Martins, S/n, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e KELLY RODRIGUES BRANDINI, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheira de produção, residente na Rua Domingos Martins, S/n, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES. 12381 12.: WELERSON LOPES CARDOSO, natural de Queimados-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Avenida Beira Mar, nº 1360, Praia do Morro, Guarapari-ES e LARISSA LOUZADA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Avenida Beira Mar, nº 1360, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12382 13.: JONATHAN LORETE MARTINS, natural de Anchieta-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de industria, residente na Rua Joaquim da Silva Lima, nº 804, Centro, Guarapari-ES e ELISANA LUCAS TEIXEIRA, natural de Anchieta-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Joaquim da Silva Lima, nº 804, Centro, Guarapari-ES. 12383 14.: DIRCEU MARCOS PEROBELLI, natural de Juiz de Fora-MG, com 56 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Avenida Praiana, nº 2203, Praia do Morro, Guarapari-ES e MARIA REGIANE MOREIRA FONTES, natural de Itapé-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública municipal, residente na Avenida Praiana, nº 2203, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12384 15.: PAULO SERGIO DE ALMEIDA CANUTO, natural de Guarapari-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), caminhoneiro, residente na Rua Waldette Bianconi Bessa, Nº205, Ipiranga, Guarapari-ES e IVONE GONÇALVES DE OLIVEIRA, natural de Alegre-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Waldette Bianconi Bessa, Nº205, Ipiranga, Guarapari-ES. 12385 16.: WELTON ALVES DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), cozinheiro, residente na Rodovia do Sol, nº 1644, Aeroporto, Guarapari-ES e IVANA RIBEIRO CARDOSO, natural de Guarapari-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rodovia do Sol, nº 1644, Aeroporto, Guarapari-ES. 12386 17.: WILLIAN DOS SANTOS POTON, natural de Guarapari-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro ambiental, residente na Avenida Santa Cruz, nº 1073, Jabaraí, Guarapari-ES e ÉRICA CRISTOVÃO PEREIRA, natural de Alfredo Chaves-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Santa Cruz, nº 1073, Jabaraí, Guarapari-ES. 12387 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 09 de julho de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: YURI SANTOS PEREIRA, natural de Araçuaí-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), Representante comercial autônomo, residente na Rua Santa Lúcia, nº 07, Alto Lage, Cariacica-ES e NATÁLIA SILVA SOUZA, natural de Araçuaí-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), Representante comercial autônomo, residente na Rua Lucia, 07, Alto Lage, Cariacica-ES. 27768 2.: WILIAN LOURENÇO DIONIZIO, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Boa Vista, S/nº, Novo Brasil, Cariacica-ES e ROSILENE CACIBES NASCIMENTO, natural de Cariacica-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Boa Vista, S/nº, Novo Brasil, Cariacica-ES. 27930 3.: KLEIDERMAN DA SILVA ESTEVES, natural de Governador Valadares-MG, com 35 anos de idade, divorciado(a), encarregado de produção, residente na Rua da Tereza, nº 78, Apt° 102 , Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e MICHELLE KENEDY DA SILVA, natural de Itabirinha-MG, com 35 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua da Tereza, nº 78, Apt° 102, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 27944 4.: VANDERSON DE OLIVEIRA RUFINO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), preparador de veiculos, residente na Rua Baixo Guandu, 94, Jardim Botânico, Cariacica-ES e TATIELY FREIRE SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), cuidadora infantil, residente na Rua Baixo Guandu, 94, Jardim Botânico, Vitória-ES. 27949 5.: JARDEL DA COSTA BROZEGUINI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Maria Paiva, nº 495, São Geraldo, Cariacica-ES e GEISA DA SILVA NUNES, natural de Bela Vista-MS, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Pedro Nolasco, nº 69, Sotema, Cariacica-ES. 27954 6.: HELTON DIAS SILVA, natural de Cariacica-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Costa Rica, nº 06, Jardim América, Cariacica-ES e INGRID ANACLETO TESCH, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Costa Rica, nº 06, Jardim América, Cariacica-ES. 27955 7.: IAGO PEREIRA DOS REIS, natural de Pedro Canário-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Eletricista de rede, residente na Rua João Fraga, nº 03, Vera Cruz, Cariacica-ES e ALINE VARGAS SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Analista contábil, residente na Rua João Fraga, nº 03, Vera Cruz, Cariacica-ES. 27958 8.: CLEISSO DE JESUS LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Pernambuco, nº 11, Piranema, Cariacica-ES e VERÔNICA LIMA DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Santana, 40, Vila Independencia, Cariacica-ES. 27959 9.: MESSIAS PINTO DA PENHA, natural de Vila Velha-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua 13 de Maio, Nº154, Novo Horizonte, Cariacica-ES e DULCINÉIA DOS REIS SILVA GULARTE, natural de Santa Cruz-ES, com 57 anos de idade, viúvo(a), camareira, residente na Rua 13 de Maio, Nº154, Novo Horizonte, Cariacica-ES. 27960 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 09 de julho de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: AUGUSTO CESAR BONGIOVANI, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Ria Niterói, nº 65, Itapoa, Vila Velha-ES e CAMILA SOARES SIMÃO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Avenida Estudante José Julio de Souza, nº 1400, Apto 1701, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18977 2.: FABIANO JUNIO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), operador de bitoneiro, residente na Rua Anita Garibaldi, nº 44, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e DÉBORA DAS NEVES GUIMARÃES LYRA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Anita Garibaldi - nº44, Divino Espirito Santo, Vila Velha-ES. 18978 3.: RENAN MIRÂNDOLA DE MATTOS MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente de logistica, residente na Rua Orminda Machado Duarte,n º 235, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e MAYARA LYNS VARGAS DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Pedagoga, residente na Rua Orminda Machado Duarte, N° 235, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 18979 4.: EDSON FELIPE GONÇALVES BINO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletrotécnica, residente na Rua Bela Vista, nº 03, Industrial, Vila Velha-ES e LARA TONETTO BARBOSA, natural de Vitoria-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, N°2190, Apt°104, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18980 5.: BRAIAN PITONDO DE MORAES, natural de São Caetano do Sul-SP, com 29 anos de idade, solteiro(a), pastor, residente na Rua Pastor Jonas Marques, 751, Centro, Vila Velha-ES e JULIANA WERNER DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), bióloga, residente na Rua Pastor Jonas Marques, 751, Centro, Vila Velha-ES. 18981 6.: LEIVISON GERALDO ROSA, natural de Uberaba-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Doutor Jair Andrade N° 1222, Ap 703, Itapuã, Vila Velha-ES e AMANDA STEIN REIS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), psicologa, residente na Rua Doutor Jair Andrade - N° 1222 , Ap 703, Itapuã, Vila Velha-ES. 18982 7.: IGOR GABRIELLI ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), corretor, residente na Rua Deolindo Perim, nº 03, Apartamento 1401, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LEISE OLIVEIRA CARVALHO, natural de Mesquita-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), medica, residente na Rua Deolindo Perim, N° 03, Apartamento 1401, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18983 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de julho de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ ANISIO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operador, residente na Avenida Ventura Ferraço, Nº 20, Lt 0, Qd 13, Linhares V, Linhares-ES e ERICA SCHWENCK BATISTA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Argeu Ribeiro Moraes, S/N, Canivete, Linhares-ES. 11104 2.: MARCOS DOS SANTOS MOTA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Avenida Henrique Gaburro, S/N, BL 04, AP 402, São José, Linhares-ES e GABRIELLA HELENA GOMES SELEGUINI, natural de João Neiva-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Henrique Gaburro, São José, Linhares-ES. 11105 3.: FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua Montanha, Nº 148, Novo Horizonte, Linhares-ES e REGIANE GONÇALVES DE SOUZA, natural de Boa Esperança-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Montanha, Nº 148, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11106 4.: SERGIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), polidor automotivo, residente na Avenida Rio Doce, Nº 1573, Aviso, Linhares-ES e STÉPHANY DOS SANTOS PIMENTA, natural de Linhares-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Papa João Paulo II, Nº 2281, Interlagos, Linhares-ES. 11107 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 09 de julho de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ HOMERO DAMASCENA, natural de Baixo Guandu-ES, com 69 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Daniela Perez, nº 589, Barramares, Vila Velha-ES e EDNA ANDRADE AMOR DIVINO, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, viúvo(a), comerciante, residente na Rua Daniela Perez, nº 589, Barramares, Vila Velha-ES. 08913 2.: FERNANDO STEINER MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), marceneiro, residente na Avenida Doutor Tancredo Neves, nº 39, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e MARIA EDIALLA DA SILVA FELIPE, natural de Juazeiro do Norte-CE, com 31 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Doutor Tancredo Neves, nº 39, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08916 3.: DANIEL RIBEIRO RODRIGUES, natural de São Paulo-SP, com 40 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Corveta, nº 563, São Conrado, Vila Velha-ES e SIMONE DA SILVA SOARES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Corveta, nº 563, São Conrado, Vila Velha-ES. 08918 4.: JUAN FELIPE BARRIOS LOPEZ, natural de Bogotá/colombia-ET, com 35 anos de idade, solteiro(a), gestor ambiental, residente na Rua Girassol, nº 256, Santa Paula I, Vila Velha-ES e KETLEN VICTOR BASTOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), geógrafa, residente na Rua Girassol, nº 256, Santa Paula I, Vila Velha-ES. 08919 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de julho de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: NORVAL GREGÓRIO DA SILVA, natural de Itanhomi-MG, com 74 anos de idade, viúvo(a), vigilante, residente na Rua Professor Nelson Abel de Almeida, Jabour, Vitória-ES e ADINÉIA FRANCISCA DA SILVA ANTUNES, natural de Itambacuri-MG, com 67 anos de idade, viúvo(a), empregada doméstica, residente na Rua Professor Nelson Abel de Almeida, Jabour, Vitória-ES. 24610 2.: EMILIO BERNARDO DE SOUZA LOPEZ, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista financeiro, residente na Rua São Pedro, Jabour, Vitória-ES e VALESKA DE AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua São Pedro, Jabour, Vitória-ES. 24622 3.: MARCEL SOBREIRO PATROCINIO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi, Vitória-ES e HELLEN NOVAIS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24623 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de julho de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE EMANUEL GUEDES DOS SANTOS CRESPO, natural de Nova Lisboa - Angola-ET, com 50 anos de idade, divorciado(a), cinegrafista, residente na Rua Cassemiro de Abreu, nº 413, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e EDNETE ZUCCOLOTTO RAIS, natural de Santa Teresa-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), corretora de seguros, residente na Rua Cassemiro de Abreu, nº 413, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 31582 2.: DANIEL DA SILVA LIMA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 250, Solar de Anchieta, Serra-ES e KÉZIA ROSA RAMOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 250, Solar de Anchieta, Serra-ES. 31821 3.: VITÓRIO JOSÉ DO BOMFIM, natural de Ilhéus-BA, com 52 anos de idade, Divorciado(a), comerciante, residente na Rua Pombo, nº 14, Novo Horizonte, Serra-ES e VILMA FERNANDES PASSOS, natural de Planaltino-BA, com 43 anos de idade, Divorciada(o), lavradora, residente na Rua Pombo, nº 14, Novo Horizonte, Serra-ES. 31827 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de julho de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CHRYSTON CLARK DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), lavador, residente na Rua Teófilo Otoni, nº 10, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e HEVILLY KAROLAINE SANTOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Teófilo Otoni, nº 10, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13791 2.: IGOR ASSIS DA COSTA, natural de Ilhéus-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), inspetor de solda, residente na Rua Itabapoana, nº 42, Aptº 101, Itacibá, Cariacica-ES e RUTH MARIA ROCHA DE FRANÇA, natural de Santo André-SP, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnica em informática, residente na Rua Cingapura, nº 351, Aptº 03, Santa Regina, Camboriú-SC. 13794 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 09 de julho de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS SANTOS DE MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), empresário autônomo, residente na Rua Wilson Toledo, nº 50, São José, Vitória-ES e LEIDIANE DE ALMEIDA DO COUTO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Mirandante, nº 241, Nova Palestina, Vitória-ES. 17435 2.: ODIN SANTANA E SILVA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Inácio Pessoa, nº 226, Caratoíra, Vitória-ES e GISELE DE ANDRADE DURÃIS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), zeladora, residente na Rua Inácio Pessoa, nº 226, Caratoíra, Vitória-ES. 17436 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de julho de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXSANDRO BRANDÃO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obra, residente na Rua Eugênio José Xavier, nº 95, Jesus de Nazareth, Vitória-ES e JEANE CAETANO DA CRUZ, natural de Canavieiras-BA, com 36 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Eugênio José Xavier, nº 95, Jesus de Nazareth, Vitória-ES. 24839 2.: ALLAN PATRICK LOBO PEREIRA DA PAIXÃO E SILVA, natural de Belém-PA, com 23 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Seis, nº 24, da Penha, Vitória-ES e ISADORA SOARES MOTTA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), programadora de sistemas, residente na Rua Seis, nº 24, da Penha, Vitória-ES. 24843 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de julho de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO DOS SANTOS MADEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Paulo Sérgio M. Ferreira, Nº 23, Boa Vista, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LAYRA DA CRUZ GASPARINO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua Paulo Sérgio M. Ferreira, Nº 23, Boa Vista, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04725 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 09 de julho de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENAN BOTAN, natural de Ibiraçu-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de projetos, residente na Rua Projetada, 93, Barra do Triunfo, João Neiva-ES e MARILIA ARANTES LIMA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Projetada, 93, Barra do Triunfo, João Neiva-ES. 03103 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 09 de julho de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ LUÍS RODRIGUES, natural de Muniz Freire-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), Lavrador, residente na Localidade de Santa Luzia, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES e PAULA DA SILVA SOUZA, natural de Castelo-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Lavradora, residente na Localidade de Santa Luzia, Conceição do Castelo-ES. 00584 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 09 de julho de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO DE LIMA PINHEIRO, natural de Vitória da Conquista-BA, com 36 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Projetada, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES e GIONETE SAADE, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 43 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Valentina Rosa de Oliveira, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01529 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 09 de julho de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÉLIX AVANCINI FONTANA, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua João Misael De Lima, nº 301, Aricanga, Ibiraçu-ES e SUELIANE PANDOLFI, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Rua João Misael De Lima, nº 301, Aricanga, Ibiraçu-ES. 00908 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 09 de julho de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSUÉ PIRES JÚNIOR, natural de Nova Venécia-ES, com 32 anos de idade, Divorciado(a), produtor rural, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 107, Bairro Margareth, Nova Venécia-ES e REGIANE MARQUES SANTOS, natural de Pedro Canário-ES, com 37 anos de idade, Divorciada(o), Vendedora, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 107, Bairro Margareth, Nova Venécia-ES. 04666 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 09 de julho de 2021 Arielly Caetano Ragazzi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WÉLLITON SOARES ALVES, natural de Ecoporanga-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), construtor, residente na Rua das Malvas, 101, Qd 41, Lt 27, Cascata, Serra-ES e LUCIANA SILVA DOS SANTOS, natural de Camamu-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua das Malvas, 101, Qd 41, Lt 27, Cascata, Serra-ES. 11029 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de julho de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS BITTENCOURT CURTY, natural de Alegre-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua do Campo, Celina, Alegre-ES e KESIA MOULIN GRIPP, natural de Alegre-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Julio Fonseca 264, Centro, Alegre-ES. 03494 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 09 de julho de 2021 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS SCHWE PITANGUI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista desenvolvedor, residente na Rua Colatina, nº 11, Marcílio de Noronha, Viana-ES e THAIANY SANTOS PITANGUI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), arquiteta e urbanista, residente na Rua Colatina, nº 11, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07347 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 09 de julho de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADRIANO LIMA DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Quintino Bocaiuva, Número 50, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e AMANDA ALIPIO DE SOUZA, natural de Iúna-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Quintino Bocaiuva, Número 50, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08853 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 09 de julho de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas ________________________________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JUNIOR MORÊTO SOBRINHO, natural de Venda Nova do Imigrante, ES, com 21 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no Córrego Grande, zona rural, em Brejetuba-ES e FERNANDA COELHO DOS SANTOS, natural de Afonso Cláudio, ES, com 19 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no Córrego do Sossego, zona rural, em Brejetuba-ES- 000998. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 09 de julho de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã