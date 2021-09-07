Arquivos & Anexos
07-09 - PROCLAMAS - DIGITAL.pdf
_____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EGIDIO MIGUEL ELY, natural de Peritiba-SC, com 33 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Santa Terezinha, 113, Glória, Vila Velha-ES e MALLINE PENHA FERREIRA FONSECA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Santa Terezinha, 113, Glória, Vila Velha-ES. 19168 2.: LUIZ HENRIQUE SILVA DA VITÓRIA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Avenida Ruy Braga Ribeiro, 1116, Santa Inês, Vila Velha-ES e DAYANA COSTA SOBOLEWSKI, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Ruy Braga Ribeiro, 1116, Santa Inês, Vila Velha-ES. 19173 3.: MARCUS ANDRADE COVRE, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), biólogo, residente na Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal, nº 76, Apartamento 404, Itapuã, Vila Velha-ES e DAPHINE KENNEDY DA CUNHA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal, nº 76, Apartamento 404, Itapuã, Vila Velha-ES. 19177 4.: JOÃO FELIPE ARAUJO FARIAS, natural de VITÓRIA-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Porteiro, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, N° 1029, Ap. 103, Centro, Vila Velha-ES e SARA DA SILVA NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Autônoma, residente na Avenida Professora Francelina Carneiro Setubal, Nº 1043, Ap. 207, Itapuã, Vila Velha-ES. 19178 5.: VITOR ANDRADE DIAS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Champagnat, nº 194, Apartamento 601, Praia da Costa, Vila Velha-ES e IZIS BARBIERI BROCK, natural de São José do Rio Preto-SP, com 31 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Avenida Champagnat, nº 194, Apartamento 601, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19179 6.: AMANDA CLAUDIA ALVES SILVA MENDES, natural de Diadema-SP, com 26 anos de idade, solteiro(a), aux. de atendimento, residente na Rua São Marcos N° 218, Rua Da Padaria, Santa Inês, Vila Velha-ES e KAMILLA POSSATTI ARAÚJO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), agente de atendimento, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, N° 2760 Ed San Remo, Ap 204, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19180 7.: ANDRÉ MAZEGA FONTES, natural de Vitoria-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Goiânia, nº 88, Costa dos Ingleses, 1004, Itapoã, Vila Velha-ES e MONICA APARECIDA NUNES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Goiânia, nº 88, Edificio Costa dos Ingleses, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES. 19181 8.: LUCAS GOMES DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), lider de compras, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, S/n, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e GABRIELA NICCHIO FERNANDES, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de negócios, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 125, Apartamento 1202, Edifício Villaggio Di Roma, Itapuã, Vila Velha-ES. 19182 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de setembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA NETO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua São João, nº 48, André Carloni, Serra-ES e LORENA RODRIGUES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua São João, nº 48, André Carloni, Serra-ES. 32041 2.: IGOR FRANÇA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), encarregado operacional, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 451, José de Anchieta, Serra-ES e ANA CAROLINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 451, José de Anchieta, Serra-ES. 32045 3.: JOSIMAR OLIVEIRA ALVES, natural de Ji-Paraná-RO, com 32 anos de idade, Solteiro(a), oficial pleno, residente na Rua da Roseira, nº 02, Balneário de Carapebus, Serra-ES e CARINE FERRAZ SENA, natural de Nova Viçosa-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua da Roseira, nº 02, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 32046 4.: MATHEUS NUNES MORAIS CORREA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Varsóvia, nº 977, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES e JULIANE MILHER BALBE ROCHA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Divorciada(o), tosadora, residente na Rua Varsóvia, nº 977, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES. 32047 5.: CAIO GUILHERME MESQUITA MATHIAS DE OLIVEIRA, natural de Angra dos Reis-RJ, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de qualidade, residente na Trav. Antonio Francisco Vecci, nº 37, Jardim Limoeiro, Serra-ES e LUIZA DANTAS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), assistente de vendas, residente na Trav. Antonio Francisco Vecci, nº 37, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32058 6.: IZAIAS GUILHERME PINTO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua São Paulo, nº 27, Central de Carapina, Serra-ES e ROSEANE CARLA AGUIAR BALDUINO, natural de São João do Jaguaribe-CE, com 18 anos de idade, Solteira(o), aplicadora de perfuração corporal, residente na Rua São Paulo, nº 27, Central de Carapina, Serra-ES. 32112 7.: EVERTON MENDES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), sinaleiro, residente na Rua Atilio Vivacqua, N° 294, Jardim Carapina, Serra-ES e ANDRESSA DANTAS DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Atilio Vivacqua, N° 294, Jardim Carapina, Serra-ES. 32165 8.: JONATAS SOUZA, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Vicente do Rego Monteiro, S/nº, Bicanga, Serra-ES e JULIANA SILVA NOVAIS, natural de Itaju do Colônia-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Vicente do Rego Monteiro, S/nº, Bicanga, Serra-ES. 32230 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de setembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENRIQUE ZORZAL MOREIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES e JULIANA VIEIRA BALDOTTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheira agrônoma, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24746 2.: ETES SOARES ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), servidor público, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, Jardim Camburi, Vitória-ES e DÁVILA DA PENHA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), gerente comercial, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24788 3.: GUILHERME BORGES MAGALHÃES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), biólogo, residente na Avenida Miramar, de Fátima, Serra-ES e LARISSA CECILIA COELHO RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Florêncio Baptista, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24798 4.: AGUINALDO JUSTO DE AGUIAR, natural de Iúna-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Eletricista, residente na Avenida Francisco Generoso da Fonseca, Jardim da Penha, Vitória-ES e DANIELLI NEGRELLI SAQUETTO, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Avenida Francisco Generoso da Fonseca, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24799 5.: RENAN SARCINELLI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), pesquisador de inteligencia artificial, residente na Rua Theófilo Costa, Jardim Camburi, Vitória-ES e ALANA LESSA QUEZADA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), agente de atendimento, residente na Rua Theófilo Costa, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24800 6.: MARCOS JOSE NUNES REIS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Belmiro Teixeira Pimenta, Jardim Camburi, Vitória-ES e LARA DE MEDEIROS E SILVA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), assistente social, residente na Rua Belmiro Teixeira Pimenta, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24801 7.: RONALDO ANIBAL DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), mestre de obras, residente na Rua José Neves Cypreste, Jardim da Penha, Vitória-ES e GEISA NASCIMENTO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua José Neves Cypreste, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24802 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de setembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLÁVIO OSORIO SIMÕES, natural de Iúna-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua Adolfo Ozorio Pereira, sem Número, Distrito de Perdição, Iúna-ES e MARTA APARECIDA DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Adolfo Ozorio Pereira, sem Número, Distrito de Perdição, Iúna-ES. 08898 2.: FERNANDO PIMENTEL HENRIQUE, natural de Muniz Freire-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Bonsucesso, Zona Rural, Iúna-ES e LUANA APARECIDA RODRIGUES, natural de Muniz Freire-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Bonsucesso, Zona Rural, Iúna-ES. 08899 3.: DANILO RODRIGUES DE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), ajudante de obras, residente na Rua Antonio Jeronimo de Souza, Número 74, Bairro Quilombo, Iúna-ES e DEBORAH LOPES AGUIAR DE LIMA, natural de Iúna-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Antonio Jeronimo de Souza, Número 74, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08900 4.: JORGE EUGENIO SESÍN HERNÁNDEZ, natural de Camagüey-IG, com 28 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Córrego Bom Sucesso, Zona Rural, Iúna-ES e ROSMERY PÉREZ FERIA, natural de Sierra de Cubitas, Camagüery-IG, com 26 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Córrego Bom Sucesso, Zona Rural, Iúna-ES. 08901 5.: FELIPE GONÇALVES VIANA, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), técninco de automação, residente na Rua Alencar Ramos, Número 77, Bairro Quilombo, Iúna-ES e MARIA GABRIELA MOURA COSTA, natural de Ibatiba-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Alencar Ramos, Número 77, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08902 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 06 de setembro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO ANTONIO ENDLICH, natural de Domingos Martins-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua São Judas Tadeu, s/nº , Bairro Primeiro de Maio, Vila Velha-ES e RAQUEL PEREIRA GONÇALVES, natural de Poté-MG, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Judas Tadeu, s/nº , Bairro Primeiro de Maio, Vila Velha-ES. 04301 2.: ALESSANDRO CELSO SANTOS DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 46 anos de idade, Divorciado(a), vendedor interno de peças, residente na Rua Coronel José Gabriel Marques Filho, S/nº, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e ALESSANDRA SOUZA DO ROZARIO, natural de Minas Gerais-MG, com 43 anos de idade, Divorciada(o), cabeleireira, residente na Rua Basílio Costalonga, nº 510, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04306 3.: FRANCISCO CORREIA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Júpiter, nº 30, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e KAREN GUIMARÃES DE JESUS FARIAS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), autônomo, residente na Rua Júpiter, nº 30, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04308 4.: DANIEL GUNTHER DE SOUZA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Padre Humberto, nº 342, Bairro Sagrada Família, Vila Velha-ES e ARYENE DA SILVA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Padre Humberto, nº 342, Bairro Sagrada Família, Vila Velha-ES. 04309 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de setembro de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALACE GONÇALVES ANGELO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Avenida Doutor Jeremias Sandoval, nº 46, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES e PALOMA REIS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Avenida Doutor Jeremias Sandoval, nº 46, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04800 2.: FABIANO OLIVEIRA DUARTE DE PAULA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Estanislau Almeida de Souza, nº 16, Alto União, Cachoeiro de Itapemirim-ES e RAISSA OLIVEIRA CARMO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Euclides de Almeida, nº 43, I B C, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04802 3.: RENAN BUFALO DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Juvenal Parteli, nº 29, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KERLEN SANTOS MARTINS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua José Pinto, nº 50, Santa Cecília, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04803 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 06 de setembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: HUDSON MORAES COUTINHO, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), técnico em administração, residente na Rua Horacio Lyra, 111, Bairro Cohab, João Neiva-ES e CRISLANI BARCELLOS DA VITÓRIA FRACALOSSI, natural de João Neiva-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), técnico em enfermagem, residente na Rua Horacio Lyra, 111, Bairro Cohab, João Neiva-ES. 03115 2.: WESLEY AMARO DA SILVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Horacio Lyra, 111, Bairro Cohab, João Neiva-ES e GRAZIELE GEIZA GOMES LUCAS, natural de João Neiva-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Horacio Lyra, 111, Bairro Cohab, João Neiva-ES. 03116 3.: UELLINGTON DOS SANTOS SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 31 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Benedito Gadioli Neto, 257, Nossa Senhora da Penha, João Neiva-ES e JIRLÂNDIA FRANCISCA FERREIRA, natural de Eunápolis-BA, com 30 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Benedito Gadioli Neto, 257, Nossa Senhora da Penha, João Neiva-ES. 03117 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 06 de setembro de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: SÉRGIO DAS NEVES COLETA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua São José, 688, Barramares, Vila Velha-ES e DAIANA SOUZA SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 26 anos de idade, Solteira(o), administradora, residente na Rua São José, nº 688, Barramares, Vila Velha-ES. 09017 2.: AUÉLESMAR DOS SANTOS MARINHO, natural de Itamaraju-BA, com 32 anos de idade, Solteiro(a), Vigilante, residente na Rua São José, nº 658, Barramares, Vila Velha-ES e ALCENIRA DE SOUZA, natural de Marilândia-ES, com 31 anos de idade, Divorciada(o), Balconista, residente na Rua São José, nº 658, Barramares, Vila Velha-ES. 09018 3.: MICHEL ROSA TAVARES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Linhares, nº 950, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES e DENISE DE JESUS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Linhares, nº 950, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES. 09022 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de setembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO ASSIS RIBEIRO, natural de Viana-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Celestino José de Barros, nº 13, Areinha, Viana-ES e TAIANI TEIXEIRA VALADÃO, natural de Ibiraçu-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), Pedagoga, residente na Rua Clerio Falcão, N° 05, Treze de Maio, Viana-ES. 07408 2.: RAIMUNDO NONATO MIRANDA, natural de Guarapari-ES, com 67 anos de idade, viúvo(a), pintor, residente na Rua Padre José de Anchieta, nº 30, Canaã, Viana-ES e FELICIANA ROSADA DOS SANTOS, natural de Aimorés-MG, com 69 anos de idade, viúvo(a), domestica, residente na Rua Padre José de Anchieta, nº 30, Canaã, Viana-ES. 07409 3.: FILIPE BATISTA AMORIM, natural de João Neiva-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Caete, N° 19, Vale do Sol, Viana-ES e ADELINE GONÇALVES FERREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Caete, N° 19, Vale do Sol, Viana-ES. 07410 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 06 de setembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVANDRO MIGUEL PIROVANI MARTINS, natural de Conceição do Castelo-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas de embalar doces, residente na Rua das Açucenas, nº 14, Bairro Boa Esperança, Conceição do Castelo-ES e LUANA CICUTTI VENTURIM, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua das Açucenas, nº 14, Bairro Boa Esperança, Conceição do Castelo-ES. 00596 2.: MARCO ANTÔNIO VINCO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Serralheiro, residente na Rua Fernando Antnio Lopes, nº 85, Centro, Venda Nova do Imigrante-ES e RAMILLI PAGIO BRAVIM, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Administradora, residente na Rua Fernando Antonio Lopes, nº 85, Centro, Conceição do Castelo-ES. 00597 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 06 de setembro de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXSANDER SANTANA SILVA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), operador, residente na Rua Jequitinhonha, 26, Eldorado, Serra-ES e FÁBIA MÁRA CORRÊA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), bancária, residente na Rua Jequitinhonha, 26, Eldorado, Serra-ES. 11170 2.: MATEUS DE SOUZA, natural de Barra de Sao Francisco-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Rua Ouro Preto, S/n, Divinopolis, Serra-ES e CLAUDINEIA SANTOS DA MATA, natural de Guaratinga-BA, com 40 anos de idade, Solteira(o), saladeira, residente na Rua Ouro Preto, S/n, Divinopolis, Serra-ES. 11188 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de setembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO GOLDNER ROSSI, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Boapaba, Corrego Mutum, Colatina-ES e CLÁUDIA DEOLINDO NASCENTE, natural de Jaguaré-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua da Cascata, S/n, São Cristóvão, Ibiraçu-ES. 00927 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 06 de setembro de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JADIR JUSTINO, natural de Nova Venécia-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), estivador, residente na Avenida República, Nº 250, Aptº 1201, Parque Moscoso, Vitória-ES e ELIANE FELIX DE VALOIS SILVA, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida República, nº 250, Aptº 1201, Parque Moscoso, Vitória-ES. 24997 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de setembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial