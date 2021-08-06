PUBLICIDADE LEGAL

06-08 - PROCLAMAS - DIGITAL

SEXTA FEIRA

Publicado em 

06 ago 2021 às 01:00

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 01:00

06-08 - PROCLAMAS - DIGITAL

_____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERNANI BICHI, natural de Nova Venécia-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), Comerciante, residente na Rua Cirilo Costa, nº 190, Córrego Alegre, Sooretama-ES e FLAVIANE FERREIRA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Nails Designer, residente na Rua Cirilo Costa, nº 190, Córrego Alegre, Sooretama-ES. 04740 2.: ARLAN JESUS PEREIRA, natural de Itamari-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Rua Massaranduba, S/n, Parque São Jorge, Sooretama-ES e ALAINE DA SILVA OLIVEIRA, natural de Pedro Canário-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Trabalhadora rural, residente na Rua Massaranduba, S/n, Parque São Jorge, Sooretama-ES. 04741 3.: CARLOS DOS SANTOS GOMES, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Córrego Patioba, Zona Rural, Sooretama-ES e MARCILEIDE MOREIRA FELIX, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), trabalhadora rural, residente na Córrego Patioba, Zona Rural, Sooretama-ES. 04742 4.: LEANDRO PEREIRA CAMPOS, natural de Itamaraju-BA, com 37 anos de idade, divorciado(a), Alinhador de Veículos, residente na Rua Miguel Alves, nº 40, Centro, Sooretama-ES e MARILZA ELIAS GAMA, natural de Linhares-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), Gerente comercial, residente na Rua Miguel Alves, nº 40, Centro, Sooretama-ES. 04743 5.: RAFAEL SOUZA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de qualidade, residente na Rua Sedro Mirim, S/n, Vale do Sol, Sooretama-ES e DANIELA DA SILVA PACHECO, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Sedro Mirim, S/n, Vale do Sol, Sooretama-ES. 04744 6.: JOELTON DE JESUS OLIVEIRA, natural de Pau Brasil-BA, com 37 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Projetada, Nº107, Parque São Jorge, Sooretama-ES e IRENI SOUZA SANTOS, natural de Mascote-BA, com 49 anos de idade, divorciado(a), artesã, residente na Rua Projetada, Nº107, Parque São Jorge, Sooretama-ES. 04745 7.: JOSÉ SEBASTIÃO DIAS, natural de Frei Inocêncio-MG, com 53 anos de idade, solteiro(a), monitor de qualidade, residente na Rua Juerana, Nº 17, Centro, Sooretama-ES e CLAUDINÉIA ENGELHARDT, natural de Linhares-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Juerana, Nº 17, Centro, Sooretama-ES. 04746 8.: BERLINDO DA CONCEIÇÃO DE FREITAS, natural de Conceição da Barra-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador Braçal, residente na RUA VITORIO DE SOUZA, CENTRO, Sooretama-ES e MARIA DAS GRAÇAS ELIZEU, natural de Linhares-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), domestica, residente na Rua Nelson Baloneck, 91, Bairro Salvador, Sooretama-ES. 04747 9.: LINDOMAR PEDRO FERREIRA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Av. Vista Alegre, Nº956, Parque São Jorge, Sooretama-ES e IVANILDA ANDRÉ SIQUEIRA, natural de Linhares-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Av. Vista Alegre, nº 956, Parque São Jorge, Sooretama-ES. 04748 10.: CRISTIANO DE FIGUEIREDO MARTINS, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Agricultor, residente na Sitio Boa Esperança, Corrego Calçado, Sooretama-ES e THAYNARA CESCONETO, natural de Colatina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Presidente Epitácio Pessoa, nº 365, Novo Horizonte, Linhares-ES. 04749 11.: CLEITON SILVA RITA, natural de Jaguaré-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Rua Miguel Alves, nº 40, Centro, Sooretama-ES e BIANCA DA SILVA MORAIS, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Rua Miguel Alves, nº 40, Centro, Sooretama-ES. 04750 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 05 de agosto de 2021 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ ESTEVAM DE OLIVEIRA, natural de Pancas-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Baixo Guandú, nº 414, Jardim Botânico, Cariacica-ES e ROSIMERI IZIDORIA CORREIA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Baixo Guandú, nº 414, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 27594 2.: CLAUDIO BRAVIN SMARSARO, natural de Alfredo Chaves-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na Rua Londrina, nº 182, Bela Vista, Cariacica-ES e JANAÍNA SOUSA APOLINÁRIO, natural de Rio Acima-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Londrina, nº 182, Bela Vista, Cariacica-ES. 28004 3.: PAULO RICARDO SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Pancas-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Silva, nº 106, Vila Independência, Cariacica-ES e TAINARA DA SILVA GOMES, natural de Colatina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Silva, nº 106, Vila Independência, Cariacica-ES. 28021 4.: VALDECIR DA SILVA CAETANO, natural de Belo Horizonte-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua São João, Nº 224, Novo Horizonte, Cariacica-ES e JOSIANE ALVES AMANCIO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São João, Nº 224, Novo Horizonte, Cariacica-ES. 28046 5.: JEFFERSON LUIZ BARBOZA FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Operador de máquina a vácuo, residente na Rua J, S/n°, Novo Horizonte, Cariacica-ES e TAIS SILVA DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de laboratorista, residente na Rua J, S/n°, Novo Horizonte, Cariacica-ES. 28047 6.: LUCAS RODRIGUES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Técnico de enfermagem, residente na Rua B, S/nº, Campo Belo, Cariacica-ES e JÉSSICA EVELLYN GOMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Recepcionista telefonista, residente na Rua B, S/nº, Campo Belo, Cariacica-ES. 28051 7.: MARCOS PAULO CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Florêncio Pereira de Jesus, nº 35, Vista Mar, Cariacica-ES e MARIA APARECIDA VITAL DE SOUZA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Florêncio Pereira de Jesus, nº 35, Vista Mar, Cariacica-ES. 28053 8.: VALTAIR MAXIMIANO DE SOUZA, natural de São João do Manteninha-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Quatorze, nº 27, Santa Paula, Cariacica-ES e ELLEN KEZIA RIBEIRO LYRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Montes Claros, nº 51, Castelo Branco, Cariacica-ES. 28058 9.: JOSÉ DE SOUSA ELIAS, natural de Linhares-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Campo Grande, nº 22, Bela Aurora, Cariacica-ES e LUCINETE LAGASSE, natural de Nova Venécia-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), zeladora, residente na Rua Campo Grande, nº 22, Bela Aurora, Cariacica-ES. 28061 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 05 de agosto de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEITON PAULO CLEMENTE SERAFIM, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente de produção, residente na Rua 1º de Maio, nº , Vila Nova, Aracruz-ES e ALICE PERUGIA CORREIA, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), atendente de padaria, residente na Rua 1º de Maio, 316, Vila Nova, Aracruz-ES. 13256 2.: WESLEY AVANCINI, natural de João Neiva-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Florentino Avidos, 600, De Carli, Aracruz-ES e LORENA GOMES RIBEIRO, natural de João Neiva-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Florentino Avidos, 600, De Carli, Aracruz-ES. 13257 3.: ANTONIO LUIZ PIANCA NETO, natural de João Neiva-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Manoel Riccatto da Vitória, 37, Bairro De Carli, Aracruz-ES e GEOVANA FRANCISCO TELIS, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Manoel Riccatto da Vitória, 37, Bairro De Carli, Aracruz-ES. 13258 4.: JOSÉ IVALDO SOUZA DA SILVA, natural de Manari-AL, com 34 anos de idade, divorciado(a), Vigilante, residente na Rua Antúrio, nº 51, São Marcos, Aracruz-ES e MARIA JOSIELMA DOS SANTOS DAMASCENO, natural de Inhapi-AL, com 26 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Rua Projetada, S/n°, Cupido, Aracruz-ES. 13259 5.: VAGNER BOLSONI, natural de Rio Bananal-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Avenida Presidente Rodrigues Alves, S/nº, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e EDICLÉIA REIS CRUZ, natural de Itapetinga-BA, com 40 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Cidade de Fortaleza, nº 3, Itaputera, Aracruz-ES. 13260 6.: MARCOS DANIEL DEL BORTOLI CAMPAGNARO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Alegria, 194, Bairro Centro, Aracruz-ES e ISABELA REDIVO DE OLIVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Augusto Sizenando Correa, 20, Bairro São Camilo, Aracruz-ES. 13261 7.: EUGENIO RAFAEL LOPES RAMPINELLI, natural de Aracruz-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Theodoro Bitti Loureiro, 128, Primavera, Aracruz-ES e GABRIELA MARTINS TOREZANI, natural de Aracruz-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Theodoro Bitti Loureiro, 128, Primavera, Aracruz-ES. 13262 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 05 de agosto de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JESUEL QUADRO GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Ozéas Farias Miranda, nº 144, da Penha, Vitória-ES e JHENNY LIMA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº 688, Bonfim, Vitória-ES. 24915 2.: ELIELTON JAIME VASCONCELOS, natural de Aimorés-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida Robert Kennedy, S/n, Itararé, Vitória-ES e LEIDIANE VASCONCELOS DE MAGALHÃES, natural de Aimorés-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), socorrista, residente na Avenida Robert Kennedy, S/n, Itararé, Vitória-ES. 24917 3.: RENATO MORÃES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Jaime Villas Boas, nº 105, Monte Belo, Vitória-ES e AMANDA CAJUEIRO DOS SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Fidelcino de Souza, nº 105, Santa Rita, Teixeira de Freitas-BA. 24918 4.: GUSTAVO ZACCA DARIO RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Rio Branco, nº 1135, Aptº 1001, Praia do Canto, Vitória-ES e ULI CORREA DE FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), servidora pública federal, residente na Avenida Rio Branco, nº 1135, Aptº 1001, Praia do Canto, Vitória-ES. 24919 5.: MÁRCIO ANTÔNIO CALDEIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), policia militar, residente na Avenida Vitória, nº 3044/203 Ed. Guritex, Bento Ferreira, Vitória-ES e MARCELIA ALVES, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), Enfermeira, residente na Avenida Vitória, nº 3044/203 Ed. Guritex, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24920 6.: RAPHAEL PEREIRA MACIEL MATHIAS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 353, Apto 305 , Santa Lúcia, Vitória-ES e PAULA DEPOLLO PINTO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Farmacêutica, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, 353, Apto 305, Santa Lúcia, Vitória-ES. 24921 7.: STEFAN ROCHA CUNHA, natural de Vitória-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, profissão microempreendedor, residente na Rua Cinquenta e Um, no 539, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e LARISSA MOTTA COSTA, natural de Vitória-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteira, profissão professora, residente na Rua Graciano Neves, no 266/402, Centro, Vitória-ES. 24906. (Republicado por incorreção.) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de agosto de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RUDSON NASCIMENTO SANT'ANA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de estoque, residente na Rua Três Corações, 466, Nova Carapina, Serra-ES e ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), conferente de material jr, residente na Rua Graviola, S/n, Cidade Pomar, Serra-ES. 11092 2.: JHÊMERSON SANTOS SELLES, natural de Pedro Canário-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Afonso Cláudio, nº 11, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES e MARIVÂNIA SIMÕES GOMES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Afonso Cláudio, nº 11, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES. 11094 3.: SEBASTIÃO MENDES RODRIGUES, natural de Bugre-MG, com 54 anos de idade, Solteiro(a), cozinheiro, residente na Rua Manaus, S/n, São Marcos, Serra-ES e ALCILENE ALVES DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 47 anos de idade, Divorciada(o), diarista, residente na Rua Manaus, S/n, São Marcos, Serra-ES. 11095 4.: NATHAN PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), fundidor, residente na Rua Atilio Vivacqua, 38, Vista da Serra I, Serra-ES e DARLA FERNANDES DE OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Apaches, 12, Vista da Serra I, Serra-ES. 11105 5.: ROGERIO DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 58 anos de idade, viúvo(a), ajudante de obras, residente na Rua Rio de Janeiro,14, São Marcos II, Serra-ES e DERCY PIOL DE NARDI SILVA, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua Rio de Janeiro,14, São Marcos II, Serra-ES. 11127 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de agosto de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: HYGGOR SANT'ANNA CHAGAS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Expedicionarios, N° 132, Cristovao Colombo, Vila Velha-ES e CAROLINA MARCELINO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Expedicionarios, nº 132, Cristovao Colombo, Vila Velha-ES. 19075 2.: RAYNER ANDRADE RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Domingos Martins, nº 394, Glória, Vila Velha-ES e THALITA DÃO SCHAIDER, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Domingos Martins, nº 394, Glória, Vila Velha-ES. 19076 3.: LEONARDO AUGUSTO BOLSONI MOREIRA, natural de São Paulo-SP, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rodovia do Sol, nº 785, Apartamento 703, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LUANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Luiz Manoel Vellozo, nº 1102, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19080 4.: EBERTON REDMOON GONÇALVES GOULART, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), corretor de imóveis, residente na Rua Pedro Loyola Netto, N°96, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e PRISCILA RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), encarregado de loja, residente na Rua Pedro Loyola Netto, N°96, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 19081 5.: VANDERSON MACHADO REBULI, de nacionalidade brasileirA, profissão técnico em química, com quarenta e um (41) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória-ES, com residência e domicílio na Avenida Hugo Musso N°1430 Apartamento 103 Edifício Costa do Atlantico, Praia da Costa, em Vila Velha-ES e ELLEN CRISTI DA SILVA MELO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administrativo, com quarenta e dois (42) anos de idade, estado civil solteira, natural de Vitória-ES, com residência e domicílio na Avenida Hugo Musso, N° 1430 Apartamento 103 Edifício Costa do Atlantico, Praia da Costa, em Vila Velha-ES. (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO). 6.: IVERSON RIBEIRO MUNIZ PENAS, de nacionalidade brasileira, profissão Servidor Publico, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Rio de Janeiro-ES, com residência e domicílio na Rua Felipe dos Santos, 84, Ed. Machado de Assis, Ap201,itapua, em Vila Velha-ES e ALICIA NARA FORTES DA SILVA, de nacionalidade brasileiro(a), profissão Advogada, com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil solteira, natural de Brasilia-DF, com residência e domicílio na Rua Doutor Jair Andrade N°730 Ed. Sulamares Ap501, Itapuã, em Vila Velha-ES. (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de agosto de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARTHUR AYRES MAULAZ, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador de logística, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, Jardim Camburi, Vitória-ES e MELINE MIRANDA SILVA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua Pedro Busatto, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24714 2.: FÁBIO MOREIRA SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 46 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Desembargador Vicente Caetano, Mata da Praia, Vitória-ES e FABIANE LOUREIRO MORAES, natural de João Neiva-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Desembargador Vicente Caetano, Mata da Praia, Vitória-ES. 24715 3.: PHILIPE MARQUES BERGER, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Ludwik Macal, Jardim da Penha, Vitória-ES e LARYSSA SANTOS METZKER, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Marquês de Montalvão, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24718 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de agosto de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAURILIO JUNIO DE OLIVEIRA SILVA, natural de Mutum-MG, com 32 anos de idade, Divorciado(a), garçom, residente na Rua Quatro de Janeiro, nº 30, São José, Vitória-ES e JULIANA HELMER DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), comerciante, residente na Rua Quatro de Janeiro, nº 30, São José, Vitória-ES. 17472 2.: ALLEF RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Leia Carolino Azevedo Nº 725, Nova Palestina, Vitória-ES e THALYA MORAES VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 160, Santo André, Vitória-ES. 17474 3.: ROBERTO DE ALMEIDA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Aderbal Athayde Guimarães, nº 158, Santo Antônio, Vitória-ES e THAYNÁ DA SILVA VASCONCELOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estagiária, residente na Rua Aderbal Athayde Guimarães, nº 158, Santo Antônio, Vitória-ES. 17475 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de agosto de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS MIRANDA BRAGA ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), microempresário, residente na Avenida Braúna, nº 257, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e ANA CAROLINA RODRIGUES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), Estudante, residente na Rua da Aldeia, nº 216, Apto 202, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 31955 2.: JOEL PANDELIS KARAVURNIOTIS, natural de Naturalidade Não Informada-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de topógrafo, residente na Rua da Acácia, nº 110, Bicanga, Serra-ES e LUÍZA MARIA SANT'ANNA DE QUEIROZ, natural de Belo Horizonte-MG, com 22 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua da Acácia, nº 110, Bicanga, Serra-ES. 31956 3.: JOSÉ GABRIEL SANT'ANNA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Primavera, nº 50, Feu Rosa, Serra-ES e MARGARETE APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS, natural de Cruz das Almas-BA, com 22 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Primavera, nº 50, Feu Rosa, Serra-ES. 31958 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de agosto de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: PATRICK XAVIER DE JESUS, natural de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Principal, S/nº, Fazenda Velha, Itapemirim-ES e VIVIANE DOS SANTOS CAMPISTA, natural de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), agente de atendimento, residente na Rua Principal, S/nº, Fazenda Velha, Itapemirim-ES. 14125 2.: GUILHERME COUTINHO SALES, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Projetada, nº 14, Candéus, Itapemirim-ES e MARIANA LEAL LOURENÇO, natural de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Projetada, nº 14, Candéus, Itapemirim-ES. 14126 3.: ODVAN EMANUEL FERREIRA DA SILVA XAVIER, natural de Marataízes-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Rua Projetada, S/nº, Gomes, Itapemirim-ES e MIKAELLY GABRIEL CANDAL, natural de Marataízes-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Projetada, S/nº, Gomes, Itapemirim-ES. 14127 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 05 de agosto de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALACE JESUS DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), ajudante de obras, residente na Rua Corveta, 563, São Conrado, Vila Velha-ES e DANIELA RIBEIRO RODRIGUES, natural de Osasco-SP, com 36 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Corveta, 563, São Conrado, Vila Velha-ES. 08954 2.: ARNALDO FELIPE PEREIRA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Almoxarife, residente na Rua Andorinhas nº 217, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e PRISCILA INGRID GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empregada domestica, residente na Rua Andorinhas nº 217, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 08958 3.: WILLIAM SILVA DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Dante Michelini, S/n, Barramares, Vila Velha-ES e ELIZÂNGELA TELES DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Avenida Dante Michelini, s/n, Barramares, Vila Velha-ES. 08959 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de agosto de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: HELLVIS MARINS DE SOUZA LUÍS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), eletricista automotivo, residente na Rua Miguel Fernandes, nº 117, Rubem Braga, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JULIANA ANDRADE DOS SANTOS SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Miguel Fernandes, nº 117, Rubem Braga, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04765 2.: MARCELLO DOS SANTOS MACHADO, natural de Saúde - São Paulo- SP-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua José Rosa Machado, nº 190 , Alto Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ADRIANE GONÇALVES GOMES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua José Rosa Machado, nº 190, Alto Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04766 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 05 de agosto de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE ULIANA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Área Rural, S/n, Alto Caxixe Frio, Venda Nova do Imigrante-ES e LORRAINE NASCIMENTO SCHNEIDER, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Córrego Área Rural, S/n, São José do Alto Viçosa, Venda Nova do Imigrante-ES. 03279 2.: BRUNO MELO LOPES, natural de Conceição do Castelo-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Jacomina Caliman Del Puppo, 30, Apartamento 401, Tapera, Venda Nova do Imigrante-ES e VERONICA AMORIM DE SOUSA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Jacomina Caliman Del Puppo, 30, Apartamento 401, Tapera, Venda Nova do Imigrante-ES. 03280 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante-ES, 05 de agosto de 2021 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME DE SOUZA CÂNDIDO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), operador de pátio sucata, residente na Travessa Minas Gerais, nº 143, Prolar, Cariacica-ES e LINDA INÊS FERREIRA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Travessa Minas Gerais, nº 143, Prolar, Cariacica-ES. 13849 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 05 de agosto de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JACINTO FABRIS, natural de Celso Ramos-SC, com 53 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Antonio Leandro dos Santos, nº 223, Praia Alegre, Penha-SC e JOVELINA MEDINA DO NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Albino Spoladori, nº 03, Juparanã, Linhares-ES. 11164 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 05 de agosto de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS VINÍCIUS CORDEIRO DA ROCHA, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de escritorio, residente na Avenida Mauricio de Souza, N°5281, Itaipava, Itapemirim-ES e NADINY LONGUE MONGIM, natural de Anchieta-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), atendente de farmacia, residente na Avenida Mauricio de Souza, N°5281, Itaipava, Itapemirim-ES. 01541 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 05 de agosto de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: AROLDO CANDIDO DA SILVA, natural de Resplendor-MG, com 55 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Augusto dos Anjos, nº 12, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES e ELIANDRA NUNES COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Porto Alegre, nº 38, Central Carapina, Serra-ES. 04291 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de agosto de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR MARQUES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Central, nº 12, Canaã, Viana-ES e CLARA PACHECO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Central, nº 12, Canaã, Viana-ES. 07364 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 05 de agosto de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: CLÁUDIO JÚNIOR DA ROCHA MONTEIRO, natural de Venda Nova do Imigrante, ES, com 22 anos de idade, solteiro, mecânico, residente e domiciliado na Avenida Joaquim Candido da Silva, no. 23, São Jorge do Oliveira, Brejetuba-ES. CAROLAINE CABRAL DA SILVA, natural de Venda Nova do Imigrante, ES, com 19 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada na Avenida Joaquim Candido da Silva, no. 23, São Jorge do Oliveira, Brejetuba-ES.. -1010. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 05 de agosto de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã

