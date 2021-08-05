05-08 - PROCLAMAS - DIGITAL
_____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ANTONIO BERNADINO DE SOUZA JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua Durval Loureiro Nogueira, Jardim Camburi, Vitória-ES e CRISTIANA ROSSI, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Durval Loureiro Nogueira, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24693 2.: ROSIVAN DOS SANTOS, natural de Taperoá-BA, com 24 anos de idade, Solteiro(a), mecânico industrial, residente na Avenida Raul Oliveira Neves, nº 295, Jardim Camburi, Vitória-ES e CAROLAINE LEITE SANTANA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Rio Pinheiros, nº 41, Eldorado, Serra-ES. 24707 3.: GABRIEL MOREIRA ESTANISLAU, natural de Caratinga-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), motorista autonomo, residente na Rua Sebastião da Silva Rabello, Jardim Camburi, Vitória-ES e RENATA SOARES MACHADO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), coordenadora, residente na Rua Filogônio Motta, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24708 4.: LUIZ FELIPE VARGAS CHAGAS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Deputado Castello Mendonça, Boa Vista, Vitória-ES e EULÍRIA PEREIRA MORAIS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Alvim Borges da Silva, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24709 5.: GUSTAVO VIEIRA TOSE, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), técnico de operação, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, Jardim da Penha, Vitória-ES e FLÁVIA CAMPANA TEDESCO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Dom Pedro II, Praia do Canto, Vitória-ES. 24710 6.: JOÃO FELIPE CANDIDO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Carijós, Jardim da Penha, Vitória-ES e IZABELLA TONIATO DE REZENDE, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Carijós, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24711 7.: EDUARDO BRANDINO DAMIANI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Praça Anníbal Anthero Martins, Jardim da Penha, Vitória-ES e LAUANY SANTOS ALMEIDA, natural de Governador Valadares-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), veterinária, residente na Rua Doutor Jairo de Matos Pereira, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 24712 8.: WALLACE FAVORETO HENRIQUE, natural de Muniz Freire-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Vitória Tackla, Mata da Praia, Vitória-ES e ISABELA CAVAGLIERI DA RÓS SILVA, natural de Ipatinga-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Vitória Tackla, Mata da Praia, Vitória-ES. 24713 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de agosto de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WASHINGTON RODRIGUES SOARES, natural de Itamaraju-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de armazem, residente na Rua Fernando Florentino Lima, Nº 30, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e MAYARA DA SILVA CORREIA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Fernando Florentino Lima, Nº 30, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04280 2.: LUCAS ALVES DA VITÓRIA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Otávio Carneiro, nº 271, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e ISABELLA CUSTODIO DE SOUZA KELER, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente de relacionamento, residente na Rua Otávio Carneiro, nº 271, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04286 3.: DEYVID RODRIGUES DE MELLO, natural de Nova Venécia-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Paulo Portela, nº 11, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e ADRIANA PEREIRA ROCHA, natural de Jordania-MG, com 36 anos de idade, divorciado(a), nail designer, residente na Rua Paulo Portela, nº 11, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04287 4.: LEANDRO DA LUZ VIEIRA, natural de Mutum-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, S/nº, Bairro Primeiro de Maio, Vila Velha-ES e LENILDA SABINO DA ROCHA, natural de Aimorés-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, S/nº, Bairro Primeiro de Maio, Vila Velha-ES. 04289 5.: DIEGO TURBAY COSTA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Praça Jeronimo Monteiro, nº 15, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES e LETÍCIA COSTA BRITO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Dom Pedro I, nº 506, Bairro João Goulart, Vila Velha-ES. 04290 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de agosto de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONATAN MOURA DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua São João, nº 23, Itacibá, Cariacica-ES e ENDY KESLEY NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), embaladora, residente na Rua São João, nº 23, Itacibá, Cariacica-ES. 13843 2.: MARCOS ANTONIO MACIEL, natural de Belo Horizonte-MG, com 62 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Manoel Joaquim dos Santos, nº 08, Itacibá, Cariacica-ES e SILVANIA DE ALMEIDA, natural de Sabará-MG, com 48 anos de idade, Solteira(o), Cozinheira, residente na Rua Manoel Joaquim dos Santos, nº 08, Itacibá, Cariacica-ES. 13844 3.: ELIENAI GONÇALVES DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua José Cardoso, nº 8, Cariacica Sede, Cariacica-ES e ANA PAULA DE JESUS, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativo, residente na Rua José Cardoso, nº 8, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 13845 4.: DEIVISON PEREIRA CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Amoroso Vivaldo Matos,s/ Nº, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e SAVANA RODRIGUES PEREIRA SEVERINO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Amoroso Vivaldo Matos,s/ Nº, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 13847 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 04 de agosto de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDIRLAN FERNANDES CORREA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de mecânico, residente na Rua Itambacuri, 436, Nova Carapina I, Serra-ES e VIVIANE FERREIRA AMARIO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Itambacuri, 436, Nova Carapina I, Serra-ES. 11087 2.: ALEXSANDRO MENDES DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), padeiro, residente na Rua Cel Fabriciano, 545, Nova Carapina II, Serra-ES e JESSICA DE SOUSA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), comerciaria, residente na Rua Cel Fabriciano, 545, Nova Carapina II, Serra-ES. 11091 3.: FABRÍCIO MORAIS SANTIAGO, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Minas Gerais, nº 324, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e KAROLINE TAINÁ NUNES DA SILVA PAIVA, natural de São João de Meriti-RJ, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rodovia Norte Sul, nº 70, Cidade Pomar, Serra-ES. 11103 4.: MAYCON JANUARIO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua Demósthenes Barcellos, 81, São Lourenço, Serra-ES e TAMILE GALDINO SOARES, natural de Itamaraju-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Demósthenes Barcellos, 81, São Lourenço, Serra-ES. 11125 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de agosto de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: DELSON GOMES, natural de Vitoria-ES, com 60 anos de idade, Viúvo(a), comerciário, residente na Travessa João Oliveira, S/nº, Santo Antônio, Vitória-ES e ALDINÉIA SOUZA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, Divorciada(o), fotógrafa, residente na Rua da Saudade, nº 51, Porto de Santana, Cariacica-ES. 17470 2.: ANTONIO ELIAS MILAGRES, natural de Vitória-ES, com 58 anos de idade, viúvo(a), soldador, residente na Rua da Galeria, n º 465, Estrelinha, Vitória-ES e MONICA CAETANO DA CRUZ, natural de Belo Horizonte-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua da Galeria, nº 465, Estrelinha, Vitória-ES. 17471 3.: IZAQUE OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), meio oficial, residente na Rua Maria Cristina Conceição, S/n, Inhanguetá, Vitória-ES e MARCELA CRISTINA BEZERRA FERREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Maria Cristina Conceição, S/n, Inhanguetá, Vitória-ES. 17473 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de agosto de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEX MARTINS OLIVEIRA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 47 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Herman Stern, nº 235 , Colina de Laranjeiras, Serra-ES e FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), confeiteira, residente na Rua Herman Stern, nº 235, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31952 2.: LUCAS GABRIEL PASSOS BRAZ, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua das Violetas, nº 12, Feu Rosa, Serra-ES e NAYALA OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 22 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua das Violetas, nº 12, Feu Rosa, Serra-ES. 31953 3.: VALDINEI DA ROCHA SOUZA, natural de Boa Esperança-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Anchieta, nº 33, Jardim Carapina, Serra-ES e MARIA HELENA FERREIRA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), ajudante de cozinha, residente na Rua Anchieta, nº 33, Jardim Carapina, Serra-ES. 31954 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de agosto de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MIGUEL ANDRADE SANTECE, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), designer gráfico, residente na Rua João Guilherme Sobrinho, sem Número, Bairro Ferreira Vale, Iúna-ES e ISABEL SOUZA TAVARES, natural de Iúna-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Claudionor Mariano da Silveira, Número 359, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08870 2.: ROBSON PEREIRA DOS SANTOS, natural de Ibatiba-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Joaquim Florindo Sobrinho, Número 180, Bairro Centro, Iúna-ES e SÔNIA APARECIDA DE AMORIM, natural de Lajinha-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Joaquim Florindo Sobrinho, Número 180, Bairro Centro, Iúna-ES. 08871 3.: RONDIELY CAMPOS DE MIRANDA, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Bom Destino, Zona Rural, Distrito de Laranja da Terra, Iúna-ES e NÁTHILA KÉZIA MIRANDA ROMUALDO, natural de Manhumirim-MG, com 17 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Bom Destino, Zona Rural, Distrito de Laranja da Terra, Iúna-ES. 08872 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 04 de agosto de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALESSANDRO ELIAS RAPOSO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Francisco Maria Ferreira, nº 38, Doutor Luiz Tinoco da Fonseca, Cachoeiro de Itapemirim-ES e DANIELLE CANDIDO DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Francisco Maria Ferreira, 38, Doutor Luiz Tinoco da Fonseca,, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04763 2.: LUCAS EVANGELISTA LACERDA, natural de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente de loja, residente na Rua Doutor Ubaldo Caetano Gonçalves, nº 76, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LETÍCIA MARTINS BORGES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Rua Sebastião Pereira, nº 199, Nossa Senhora da Penha, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04764 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 04 de agosto de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEX BRUNO SOUZA TEIXEIRA, natural de Rondonopolis-MT, com 32 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Avenida Hugo Musso, 1692, Apartamento 904, Pajucara, Praia de Itapoa, Vila Velha-ES e VIVIANE COUTINHO DE FRANÇA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Hugo Musso, 1692, Apartamento 904, Pajucara, Praia de Itapoa, Vila Velha-ES. 19077 2.: DAVID SANTANA DE ABREU, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Araribóia, Nº 101 , Centro, Vila Velha-ES e SABRINA PRATTI, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Anita Garibaldi, N°12, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 19078 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de agosto de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, natural de NÃO CONSTA-ES, com 71 anos de idade, Viúvo(a), pedreiro, residente na Rua Projetada, nº 41, Candéus, Itapemirim-ES e ROSANE BERNARDO SOUSA DA SILVA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 57 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua Projetada, nº 41, Candéus, Itapemirim-ES. 14123 2.: LEONARDO BRANDÃO MACHADO, natural de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Heloaldo Marques Viana, nº 31, Jardim Paulista, Itapemirim-ES e ANA LUIZA DE SOUZA CHRISTOFORI, natural de Alegre-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), funcionária pública municipal, residente na Rua Heloaldo Marques Viana, nº 31, Jardim Paulista, Itapemirim-ES. 14124 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 04 de agosto de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIESMAR VIEIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 54 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Primavera, Nº 18, Canaã, Viana-ES e CLEONICE JOSÉ DE SOUZA, natural de Uruçuca-BA, com 58 anos de idade, Divorciada(o), comerciária, residente na Rua Primavera, Nº 18, Canaã, Viana-ES. 07367 2.: EDVALDO DE SOUZA FALCÃO, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Rua Aristides Carvalho, nº 101, Vila Bethânia, Viana-ES e GEANA DOS SANTOS AVELINO, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Aristides Carvalho, nº 101, Vila Bethânia, Viana-ES. 07370 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 04 de agosto de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARTHUR DELABARBA CUZZUOL, natural de Ibiraçu-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Padre João Batista Alves, Nº.222, Cohab, João Neiva-ES e FABRICIA NIEIRO RODRIGUES, natural de João Neiva-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Hilario Furrieri, 90, São Cristovão, Ibiraçu-ES. 00914 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 04 de agosto de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: HIAGO SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), técnico em informática, residente na Beco Nelson João da Silva, nº 94, Itararé, Vitória-ES e AMANDA FRAGA ROSARIO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), Atendente de farmácia - balconista, residente na Rua Maria Ribeiro de Alvarenga, nº 115, Santa Martha, Vitória-ES. 24916 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de agosto de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: HIULLY ALVES PARIZ, natural de Jaguaré-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), analista de atendimento, residente na Rua Procelaria, nº 70, São Conrado, Vila Velha-ES e SARA LIMA SILVINO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Procelaria, nº 70, São Conrado, Vila Velha-ES. 08957 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de agosto de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE DA SEDE DE CARIACICA-ES. Faço saber que pretendem casar-se: 1.: LUCAS BARCELOS BARROSO, nacionalidade brasileira, profissão padeiro, com vinte e três (23) anos de idade, , estado civil solteiro, natural de Vitoria-ES, residente na Rua Santa Luzia, S/n, Porto de Cariacica em Cariacica-ES e DANIELA DE SOUZA DA SILVA, nacionalidade brasileira, profissão do lar, com vinte (20) anos de idade, , estado civil solteira, natural de Vila Velha-ES, residente na Rua Santa Luzia, S/n, Porto de Cariacica em Cariacica-ES. 13745 2.: FABIANO FREITAS DA SILVA, nacionalidade brasileira, profissão autônomo, com quarenta e cinco (45) anos de idade, , estado civil divorciado, natural de Coronel Fabriciano-MG, residente na Rua Carlos Schwab, S/n, Porto Belo I em Cariacica-ES e ANDREIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro(a), profissão auxiliar de serviços gerais, com trinta e sete (37) anos de idade, , estado civil solteira, natural de Cariacica-ES, residente na Rua Vinte e Três, no 26, Nova Rosa da Penha em Cariacica-ES. 13730 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica ES, 04 de Agosto de 2021 MILSON FERNANDES PAULIN Oficial do Registro Civil