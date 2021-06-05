Proclamas - 05/06/2021

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONATHAN MARTINS DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), fotógrafo, residente na Rua D, nº 86, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e DIELLY CRISTINE STANGE, natural de Santa Maria de Jetibá-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua D, nº 86, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 12306 2.: ALEX LOURENÇÃO ONOFRE, natural de Conceição do Castelo-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Arlindo Loureiro das Neves, Nº01, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e ANA CAROLINA GONÇALVES MARINHO, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de veterinária, residente na Rua Arlindo Loureiro das Neves, Nº01, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES. 12307 3.: ALECIO PEREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Recepcionista, residente na Rua Philadelfo de Almeida Freitas, nº 1, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e SILVANA DE SOUZA PEDRO, natural de Rio Novo-MG, com 52 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Philadelfo de Almeida Freitas, nº 1 , Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES. 12308 4.: MARCELO PEREIRA, natural de Guarapari-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Consultor de vendas, residente na Rua Santo Amaro, nº 32, São José, Guarapari-ES e FLAVIA GALVÃO DE MELO FRANCO, natural de Planaltina-GO, com 33 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Avenida Atlântica, nº 495, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12309 5.: DOUGLAS POTON VIEIRA, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), operador de tratamento, residente na Rua da Bahia, S/n, Coroado, Guarapari-ES e RAQUEL DE SOUZA PEREIRA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), garçonete, residente na Rua da Bahia, S/n, Coroado, Guarapari-ES. 12310 6.: LUIZ CARLOS BISPO DE SOUZA JUNIOR, natural de Canavieiras-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), armador, residente na Avenida João Almeida, nº 43, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e KARINE DUARTE RIBEIRO, natural de Piúma-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), ambulante, residente na Avenida João Almeida, nº 43, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 12311 7.: CARLOS ALEXSSANDRO RAMALHETE DE MORAES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Independência, S/n, Kubitschek, Guarapari-ES e JÉSSICA RAMOS BRANDÃO, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Independência, S/n, Kubitschek, Guarapari-ES. 12312 8.: ALEX MATEUS DA SILVA DIAS, natural de Imperatriz-MA, com 26 anos de idade, solteiro(a), banhista de petshop, residente na Rua Lucio Maia , Nº35, Muquiçaba, Guarapari-ES e TATIANE SILVA DA COSTA, natural de Umuarama-PR, com 41 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Lucio Maia , Nº35, Muquiçaba, -ES. 12313 9.: MARIO DE OLIVEIRA NETTO, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), ajudante de vidraceiro, residente na Rua Belo Horizonte, nº 08, Muquiçaba, Guarapari-ES e KYCELLA GOTARDO BORGES, natural de Guarapari-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Belo Horizonte, nº 08, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12314 10.: EDIMAR DE JESUS SOUZA, natural de Guarapari-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Afonso Claudio, S/n, Bela Vista, Guarapari-ES e JOCIMARA LÚCIA SOUZA GAMA, natural de Guarapari-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Confeiteira, residente na Rua Afonso Claudio, S/n, Bela Vista, Guarapari-ES. 12315 11.: MARCOS ANTONIO VILELA, natural de Guarapari-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), operador de equipamentos e instalações, residente na Rua Laura Loureiro das Neves, nº 251, Muquiçaba, Guarapari-ES e LORENA MARA LORENCINI, natural de Guarapari-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de armazenamento, residente na Rua Laura Loureiro das Neves, nº 251, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12316 12.: PAULO SILAS COSTA DO SANTISSIMO JUNIOR, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), ajudante de obra, residente na Rua Castro Alves, nº 35, Coroado, Guarapari-ES e CREICI SOUZA SANTANA, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 21, Bela Vista, Guarapari-ES. 12317 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 04 de junho de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL NEGRINI CHAVES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Rua das Garças, nº 72, Lagoa de Carapebus, Serra-ES e PRICISLAINE DOS SANTOS ALMEIDA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua das Garças, nº 72, Lagoa de Carapebus, Serra-ES. 31642 2.: MATHEUS MAIA FERREIRA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua das Margaridas, nº 39, Vila Nova de Colares, Serra-ES e STHER MARTINS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua das Margaridas, nº 39, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31643 3.: SAMUEL PONTES OLIVEIRA, natural de Cidade do Porto, Portugal-ET, com 67 anos de idade, viúvo(a), eletricista, residente na Rua Basílio da Gama, nº 145, Jardim Limoeiro, Serra-ES e DENISE FERREIRA COSTA, natural de Nanuque-MG, com 57 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Basílio da Gama, nº 145, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 31644 4.: DINOMAR DE SOUZA, natural de Munic. de Alto Rio Novo-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), pintor automotivo aposentado, residente na Avenida Colares Júnior, nº 1960, Vila Nova de Colares, Serra-ES e NILZETE AMARO DA SILVA FILHA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Avenida Colares Júnior, nº 1960, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31645 5.: ANDRÉ QUEIROZ ALVES, natural de Porto Seguro-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua dos Colibris, nº 117, Carapina Grande, Serra-ES e GABRIELLA BRAGATO BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), farmaceutica, residente na Rua dos Colibris, nº 117, Carapina Grande, Serra-ES. 31646 6.: JAILSON FERREIRA DA SILVA, natural de Guaranhus-PE, com 48 anos de idade, solteiro(a), tecnico em mecânica, residente na Rua Águia Branca, nº 20, Jardim Carapina, Serra-ES e GISELY APARECIDA RIBEIRO, natural de São Paulo-SP, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Águia Branca, nº 20, Jardim Carapina, Serra-ES. 31647 7.: ALEXANDRE TAQUETI FÊU, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua D 8, nº 79, Conjunto Carapina I, Serra-ES e LORENA PEREIRA SOELLA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua D 8, nº 79, Conjunto Carapina I, Serra-ES. 31648 8.: WILYAN GONÇALVES PEREIRA, natural de Aimorés-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Santa Teresa, nº 129, Jardim Carapina, Serra-ES e ISABELLA DA SILVA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Santa Teresa, nº 129, Jardim Carapina, Serra-ES. 31651 9.: SAULO BORGES PIMENTEL, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), soldador subaquático, residente na Rua do Jardim, nº 20, Charneca da Caparica, -ET e LUCIANA MERCIER RANGEL, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), segurança particular, residente na Rua Miguel Ângelo, nº 563, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 31653 10.: THIAGO RIBEIRO JERONYMO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), metalurgico, residente na Rua Edinato Rangel, nº 129, Carapina Grande, Serra-ES e ELIZANGELA DA SILVA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnica em eletrotécnica, residente na Rua Edinato Rangel, nº 129, Carapina Grande, Serra-ES. 31654 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de junho de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISRAEL PEREIRA DE SOUZA, natural de Jaguaquara-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Biririca, nº 435, Vale Encantado, Vila Velha-ES e JAMILE SOARES DE JESUS, natural de Ipiaú-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), Atendente de padaria, residente na Rua Biririca, nº 435, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 06093 2.: CLEIDSON DE OLIVEIRA PINTO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), Porteiro, residente na Rua Antônio Dutra, nº 428, São Torquato, Vila Velha-ES e ELIZABETH DO NASCIMENTO SILVA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), Manicure, residente na Rua Antônio Dutra, nº 428, São Torquato, Vila Velha-ES. 06094 3.: JOSÉ CHAVES SOBRINHO, natural de Resplendor-MG, com 61 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Libra, nº 48, Alvorada, Vila Velha-ES e EUNICE ROCHA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Libra, nº 48, Alvorada, Vila Velha-ES. 06095 4.: WELDER SOUZA NAPOLEÃO, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar operacional, residente na Rua Japeri, nº 16, Cobilândia, Vila Velha-ES e JÚLIA VITÓRIA DO ROSARIO, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Japeri, nº 16, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06096 5.: DAVI SERAFIM, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua Florália, nº 03, Cobilândia, Vila Velha-ES e ADRIELLE DA CRUZ ESTEVÃO, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Florália, nº 03, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06097 6.: CARLOS ROBERTO CINTRA, natural de Limeira-SP, com 41 anos de idade, divorciado(a), Motorista, residente na Rua Sobreiro, N° 10, Rio Marinho, Vila Velha-ES e PÂMELLA COUTINHO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Lider de SAC, residente na Rua Sobreiro, N° 10, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06098 7.: DOUGLAS DA SILVA MOTA, natural de Resplendor-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), Consultor de vendas, residente na Rua Palmerindo, nº 91, Rio Marinho, Vila Velha-ES e NAYARA SANTOS DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), gestora e RH, residente na Rua Palmerindo, nº 91, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06099 8.: ANDRÉ LUIZ COUTINHO ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, Nº 843, Cobilândia, Vila Velha-ES e RENATA WON RONDOM DE OLIVEIRA DANTAS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar fiscal, residente na Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, Nº 843, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06100 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de junho de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: EBERSON SANTOS DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Josina Silveira, S/n, Lt 39, Movelar, Linhares-ES e SILVALINA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Itu-SP, com 45 anos de idade, divorciado(a), operadora de máquina, residente na Rua Josina Silveira, S/n, Lt 39, Movelar, Linhares-ES. 11025 2.: DILSON CAMPOS, natural de Linhares-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), CSM, residente na Rua Wenceslau Braz, Nº 273, Quadra 243/12, Aviso, Linhares-ES e JANETE NOGUEIRA, natural de Conceição da Barra-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Wenceslau Braz, Nº 273, Quadra 243/12, Aviso, Linhares-ES. 11026 3.: AMILTON SILVA PEREIRA FILHO, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Avenida Ricardo Guilhermino de Almeida, Nº 1490, Aviso, Linhares-ES e DARIANIS DOS ANJOS BRITO, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Avenida Ricardo Guilhermino de Almeida, Nº 1490, Aviso, Linhares-ES. 11027 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 04 de junho de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DONATO ROQUE MATIAS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Chaveiro, residente na Rua Amélio Ronquetti, nº 145, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JANE NETO ALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativa, residente na Rua Amélio Ronquetti, nº 145, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04679 2.: GABRIEL DOS SANTOS TORRES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), coordenador de qualidade, residente na Rua Etelvino de Souza, nº 21, Coronel Borges, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MAYARA MENDES DA SILVA SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assessora de promotor de justiça, residente na Rua Manoel Fonseca, nº 131, Ferroviários, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04681 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 04 de junho de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE FURTADO VALIATTI, natural de Guarapari-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua da Esperança, nº 39, São Pedro, Vitória-ES e SUSANA DE JESUS RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de autorização, residente na Rua da Esperança, nº 39, São Pedro, Vitória-ES. 17397 2.: MARCOS DE SOUZA BELLO, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Orlando Bonfim, nº 213, Ariovaldo Favalessa, Vitória-ES e ZÉLIA DAMIANA TELES DA SILVA, natural de Ilhéus-BA, com 49 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Orlando Bonfim, nº 213, Ariovaldo Favalessa, Vitória-ES. 17398 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de junho de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIAS MENDES BARCELLOS, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), pintor automotivo, residente na Rua da Limeira, 415, Continental, Serra-ES e VALÉRIA LEMES DA COSTA, natural de Itabirinha-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua da Limeira, 415, Continental, Serra-ES. 10967 2.: ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Avenida Domingos José Martins, nº 219, Novo Porto Canoa, Serra-ES e JESSICA RESENDE MENDES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Domingos José Martins, nº 219, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 10975 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de junho de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS WILLIAN ALMEIDA RIPARDO, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Areobaldo Pinto dos Santos, nº 2, Santos Dumont, Vila Velha-ES e CLARICE LEON BRUN CALVÃO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Chapot Presvot, nº 119, Praia do Canto, Vitória-ES. 24730 2.: JOSIL PEREIRA DA VICTORIA NETO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de coordenação de ensino, residente na Travessa Guilherme Araújo, nº 57, Tabuazeiro, Vitória-ES e BRUNA BARBOSA DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Beco Aurílio Butter, nº 26, São Cristóvão, Vitória-ES. 24731 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de junho de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEOCIR DOS SANTOS GONÇALVES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 67 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, S/nº, Marcílio de Noronha, Viana-ES e ALDA APARECIDA CAMILO, natural de Itamarajú-BA, com 50 anos de idade, divorciado(a), pensionista, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, S/nº, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07308 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 04 de junho de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: WILLIAN GUIMARÃES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, natural de Vila Velha-ES, nascido em 29 de dezembro de 1991, estado civil solteiro, profissão pedreiro, residente na Rua I, S/n, Universal em Viana-ES, filho de UBIRAJARA SILVA DOS SANTOS e NILCEIA BERTO GUIMARÃES DOS SANTOS & NATIELY LOPES DUTRA, nacionalidade brasileira, natural de Vila Velha-ES, nascido em 19 de junho de 1995, estado civil solteiro, profissão vendedora, residente na Rua I, S/n, Universal em Viana-ES, filho de WELLINGTON BALESTRERO DUTRA e IDALIA LOPES MOREIRA. 2.: THALISSON ARAUJO NUNES, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 15 de janeiro de 2001, estado civil solteiro, profissão técnico de informática, residente na Rua Domingos Vicente, Nº28, Vila Bethania em Viana-ES, filho de JAIR MARTINS NUNES e SANDRA CARLA ARAUJO NUNES & ALESSANDRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascida em 09 de junho de 2000, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Rua Domingos Vicente, Nº28, Vila Bethania em Viana-ES, filha de ALESSANDRO DOS SANTOS e CLEIDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 04 de junho de 2021 Walmir de Oliveira Ricco Tabeliã e Oficial Interino