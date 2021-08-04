Proclamas - 04/08/2021
_____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: YURI HENRIQUES FARIAS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Rua Aramis Barroso de Lima, nº 25, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MILENA GUIDONI MASSENA PAIVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Coronel Alziro Vianna, nº 53, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04652 2.: WESLEN AZEVEDO DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Machado de Assis, nº 101, São Luiz Gonzaga, Cachoeiro de Itapemirim-ES e INGRID ALMEIDA SOARES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente contábil, residente na Rua Machado de Assis, nº 101, São Luiz Gonzaga, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04664 3.: DENIS HENRIQUE BELARMINO PIM, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), educador físico, residente na Rua Pedro Macedo, nº 42, Santa Cecília, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANNA KAROLINA PEREIRA GOMES DO NASCIMENTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Coronel Lincon Vieira de Rezende, nº 36, Amaral, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04677 4.: MAXMILLIAN MOREIRA GOMES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de estoque, residente na Rua José Nunes Sobrinho, nº 11, Alto União, Cachoeiro de Itapemirim-ES e BEATRIZ ANDRADE DA SILVA PIROVANI, natural de Guaçuí-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Nunes Sobrinho, nº 11, Alto União, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04678 5.: JHONATA BERMOND, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Ricardo Ronquetti, nº 15, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KETCYLA SANTOS OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Ecoporanga, nº 16, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04693 6.: GLEIDSON PAULO DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), acabador, residente na Avenida Levino Fanzeres, nº 69, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LAÍS DO ROSÁRIO DECOTHÉ, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Joaquim Geraldo de Faria, nº 36, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04704 7.: FELIPE MARCHEZI DA SILVA, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), administrador de empresas, residente na Rua Giovanni Altoé, nº 102-A, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MIRELLA FÁVERO JANOÁRIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista internacional, residente na Rua Giovanni Altoé, nº 102-A, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04705 8.: RAFAEL DAMASCENO FERNANDES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Francisco Valiati, nº 49, Alto Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ALINE REZENDE AZEVEDO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Siqueira Campos, nº 55, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04709 9.: LUAN KOPPE DE JESUS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Marechal Floriano, nº 52, Nossa Senhora da Penha, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LAÍSA MATOS DO CARMO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Marechal Floriano, nº 52, Nossa Senhora da Penha, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04715 10.: WILLIAN SANT'ANNA ROZÃO, natural de Alegre-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Otaviano Prado, nº 27, I B C, Cachoeiro de Itapemirim-ES e CRISLAINE TOMAZ DOS SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), encarregada de faturamento, residente na Rua Otaviano Prado, nº 27, I B C, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04721 11.: HEUGENIO MACHADO DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), carreteiro, residente na Rua Manoel Moreira dos Santos, nº 22, Rui Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim-ES e EMILLY PONCIANO RODRIGUES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Miguel Dias Jacques, nº 210, Teixeira Leite, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04724 12.: RAELDES POPE DE SOUZA, natural de Muniz Freire-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Armando Reis Athayde, nº 10, Monte Belo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LOIDE FARIA DOS SANTOS, natural de Italva-RJ, com 47 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Arnaldo Fonseca, nº 39, Baiminas, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04734 13.: GUSTAVO ALVES CARVALHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Clara Malfacini Mucelini, nº 12, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MAYARA CARLETTI SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua José Figueiredo, nº 41, Alto Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04736 14.: TALES COELHO MACHADO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Rodolfo Fiorio, nº 01, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES e NAYRA MONTEIRO CRUZ, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Yunes Depes, nº 57, Waldir Furtado Amorim, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04739 15.: RORYAN ALPOHIM LIMA GONÇALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua José Paris, nº 124, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES e BEATRIZ ASSIS PASSABON, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Projetada 6, nº 14, Boa Vista, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04742 16.: SAULO GOMES PERMANHANE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), missionário, residente na Localidade de São Simão, S/n, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e BRUNA BITTENCOURT MACÊDO, natural de Muniz Freire-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), missionária, residente na Localidade de São Simão, S/n, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04743 17.: ANDRÉ BESSA DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua Arthur dos Santos Carvalho, nº 12, Presidente Arthur da Costa e Silva, Cachoeiro de Itapemirim-ES e CLAUDINEIA ALBANO CARDOSO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), micro empreededora, residente na Rua André Caetano, nº 118, Nossa Senhora de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04745 18.: CLAUDIO BRAZ DOS SANTOS JUNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Linha Vermelha, 26, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES e PÂMELA SILVA MATEUS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Paulo Roberto Gonçalves, nº 21, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04754 19.: GUILHERME ANDRADE DA FONSECA SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Maria Sebastiana da Conceição, nº 05, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES e EVELYN MACHADO DOS SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Samuel Duarte, nº 27, Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04756 20.: MATHEUS SANTANA BIAZATTI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Inspetor de qualidade, residente na Av. Eduardo Gomes de Almeida, nº 4, Elpídio Volpini, Cachoeiro de Itapemirim-ES e GÉSSICA CORDEIRO DA SILVA FARGI, natural de Muqui-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua Doutor Brício Mesquita, nº 79, Maria Ortiz, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04757 21.: WILIAN ROBERT BARTH, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Raul Luiz de Souza, nº 16, Alto Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e AMANDA SILVEIRA CAETANO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Administradora, residente na Rua Raul Luiz de Souza, nº 16, Alto Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04758 22.: RENATO DAS NEVES SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Torneiro mecânico, residente na Rua Mariano Bueno, nº 29, Amaral, Cachoeiro de Itapemirim-ES e THALYTA TAVARES GUIMARÃES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Agliberto Rodrigues Moreira, nº 82, Alto Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04760 23.: EDUARDO CESARIO ROSA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Almoxarife, residente na Posto de Correios de São Joaquim, S/n, Morro Grande, Cachoeiro de Itapemirim-ES e FERNANDA KARINA AFONSO BRITO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Posto de Correios de São Joaquim, S/n, Morro Grande, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04762 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 03 de agosto de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: NEDIR VELEDA MORAES, natural de Rio Grande-RS, com 63 anos de idade, solteiro(a), juiz do trabalho, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 850, Ap 501 Praia da Costa, Vila Velha-ES e SHIRLEY PIRES MESQUITA, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública federal, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 850, Ap 501 Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19008 2.: IVAN FRANCO RAMALHO, natural de Belo Horizonte-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de suporte, residente na Rua Ilha dos Ayres, N° 186, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES e ANGÉLICA ALMEIDA DIPALMA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar fiscal, residente na Rua Ilha dos Ayres,n° 186, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES. 19009 3.: VICTOR MAGALHÃES PENA, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), servidor público, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho,n° 1000 Apt 204, Praia da Costa, Vila Velha-ES e GABRIELA LEVY SILVA SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho,n° 1000 Ap 204, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19010 4.: CARLOS GERALDO DA SILVA, natural de São João Del Rei-MG, com 50 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Capitão Francisco de Paula Pacheco, nº 100, Apartamento 01, Glória, Vila Velha-ES e VALDENIA ARRUDA LINS, natural de Brasília-DF, com 41 anos de idade, divorciado(a), auxiliar serviços gerais, residente na Rua Capitão Francisco de Paula Pacheco, nº 100, Apartamento 01, Glória, Vila Velha-ES. 19011 5.: TARCÍSIO LOUZADA BONATO, natural de Muniz Freire-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Inácio Higino - N° 34, Praia da Costa, Vila Velha-ES e THATIANA PERSIO VIANA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Ignácio Igino, nº34, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19022 6.: BRUNO SILVA OLIVEIRA, natural de Timóteo-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rodovia do Sol, nº 655, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LETICIA KARINA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rodovia do Sol, nº 655, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19035 7.: RICARDO ALEXANDRE PIZATE DOS SANTOS, natural de João Molevadi-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), tecnico de mecanica, residente na Rua Moreira, n°82, Itapoã, Vila Velha-ES e ALINI TONON DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), Assistente Social, residente na Rua Inacio Higino, N° 600, Edifício Maristela Bloco 14 Apartamento 204, Vila Velha-ES. 19036 8.: GUSTAVO ROCHA MORO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Aurora, 92, Apartamento 203, Gloria, Vila Velha-ES e MARY ELLEN DA SILVA NEVES, natural de Mogi das Cruzes-SP, com 39 anos de idade, divorciado(a), esteticista, residente na Rua Aurora, 92, Apartamento 203, Glória, Vila Velha-ES. 19060 9.: EDILTON NASCIMENTO DE SANTANA, natural de Itabuna-BA, com 60 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Av Mimoso do Sul, 98, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e JOSIARA DA SILVA PECEGUEIRO GOMES DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Av. Mimoso do Sul, 98, Praia de Itaparica,, Vila Velha-ES. 19062 10.: DJALMA ALVERNAZ ARRUDA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Luciano das Neves N° 1754, Divino Espirito Santo, Vila Velha-ES e RÂMELA ROSA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Avenida Luciano das Neves, N° 1754, Divino Espirito Santo, Vila Velha-ES. 19068 11.: ALCIMAR JOSÉ PEREIRA, natural de Estevão de Araujo-MG, com 70 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Goiânia, N° 300, Ap 1704, Itapuã, Vila Velha-ES e FERNANDA FERREIRA, natural de Itaguaçu-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Goiania, nº 300, Apto 1704, Itapua,, Vila Velha-ES. 19069 12.: ELIAS TEIXEIRA LOPES, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), garçon, residente na Rua Anita Garibaldi, n 62, Divino Espirito Santo, Vila Velha-ES e JAYLA GABRIELE BELIQUE DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), SECRETÁRIA, residente na Rua Anita Garibaldi, n 62, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 19070 13.: JOSIAS DA SILVA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Sinval Moraes, 622, Itapuã, Vila Velha-ES e GREICIELE NUNES BONIFACIO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Sinval Moraes, 622, Itapuã, Vila Velha-ES. 19071 14.: JOÃO VITOR GUIMARÃES PIRRONE VAZ, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida São Paulo, nº 1155, Apartamento 803, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARCELLA ALVARENGA PACHECO VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Diógenes Malacarne, nº 140, Apartamento 102, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19072 15.: RAFAEL PICALO HELMER, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), corretor de seguros, residente na Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 101, Edifício Roma, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e PATRICIA ALMEIDA TONETTO SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), compradora, residente na Rua Maria de Oliveira Mares Guia, 101, Edifício Roma, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19073 16.: CÁSSIO NUNES DE OLIVERA, natural de Governador Valadares-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), gerente de suporte, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 680, Apartamento 403, Edifício Itaparica Connection, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e SAMARA DOS SANTOS SARDI, natural de Manhumirim-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), arquiteta projetista, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 680, Apartamento 403, Edifício Itaparica Connection, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19074 17.: VANDERLEI COSTA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão empresário, com cinquenta e quatro (54) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Barra Mansa-RJ, com residência e domicílio na Rua Santa Catarina, N° 255, Edifício Aurora, Apartamento 801, Itapuã, em Vila Velha-ES e FERNANDA PORTUGAL DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão assistente social, com quarenta e quatro (44) anos de idade, estado civil solteira, natural de Vitória-ES, com residência e domicílio na Rua Santa Catarina, N° 255, Edifício Aurora, Apartamento 801, itapuã, em Vila Velha-ES. (repúblicado por incorreção) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de agosto de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS DOS SANTOS CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Professora Plácida Rabello Fraga, nº 28, Maria Ortiz, Vitória-ES e JULIANA LIMA GOMES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), secretária, residente na Avenida Dois, nº 40, Carapina Grande, Serra-ES. 24696 2.: VITOR SPADETO VENTURIN, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Miguel Arcanjo Moreira, nº 85, Joana D'arc, Vitória-ES e LETÍCIA FREITAS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Manoel Vivácqua, Jabour, Vitória-ES. 24698 3.: BRUNNO AIRÃO DA CRUZ, natural de Iúna-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), missionário, residente na Rua Professor Mário Bodart, nº 161, Maria Ortiz, Vitória-ES e LUANY PESSOA RAMOS, natural de Jacobina-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), missionária, residente na Rua Professor Mário Bodart, nº 161, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24701 4.: LEONARDO CABRAL RIL, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Professor Mauro Fontoura Borges, nº 375, Maria Ortiz, Vitória-ES e TALITA MATOS PIRES, natural de Nanuque-MG, com 21 anos de idade, Solteira(o), operadora de telemarketing, residente na Rua Professor Mauro Fontoura Borges, nº 375, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24703 5.: LUIZ ANTONIO MARQUES DO NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), encarregado de mercearia, residente na Rua Elizabeth Vassalo Botechia, Maria Ortiz, Vitória-ES e LILIANE DOS SANTOS DE SOUZA, natural de Nanuque-MG, com 33 anos de idade, divorciado(a), cuidadora de idosos, residente na Rua Elizabeth Vassalo Botechia, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24705 6.: FELIPI MACIEL OLIVEIRA BARROS, natural de Curitiba-PR, com 32 anos de idade, solteiro(a), diretor de investimento, residente na Rua Nicolau Von Schïlgen, Mata da Praia, Vitória-ES e PRISCILA SANTOS OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), servidora pública federal, residente na Rua Nicolau Von Schïlgen, Mata da Praia, Vitória-ES. 24706 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de agosto de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: THARLYS YURI ROSARIO DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua da Independência, nº 49, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e ELIZA DE AGUIAR PEREIRA, natural de Cariacica-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua da Independência, nº 49, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 27988 2.: PHILLIPE DE OLIVEIRA SOUZA PREGNOLATO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Sessenta e Sete, nº 22, Castelo Branco, Cariacica-ES e DHIULY STEFANI RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua Gerson Camata, nº 23, Castelo Branco, Cariacica-ES. 27994 3.: WELLISON MIRANDA BARBOSA, natural de São Paulo-SP, com 22 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Rio Tocantins, S/nº, Bela Vista, Cariacica-ES e KAYLAINE OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Juscelino Kubitischek, nº 100, Vista Mar, Cariacica-ES. 28039 4.: RODRIGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Bom Pastor, nº 22, Campo Grande, Cariacica-ES e ALANA SOUZA PONTINI, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Vicente Celestino, nº 27, Campo Grande, Cariacica-ES. 28045 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 03 de agosto de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAXUEL DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), borracheiro, residente na Rua Noventa e Um, nº 79, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e MILENA DE SOUZA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Noventa e Um, nº 79, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 13835 2.: JAEMERSON PEREIRA DE SOUZA, natural de Arataca-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua São Paulo, nº 13, Nova República, Cariacica-ES e ELISANGELA SANTOS DA VITÓRIA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São Paulo, nº 13, Nova República, Cariacica-ES. 13836 3.: ROGÉRIO MENDES SANTOS, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, Divorciado(a), churrasqueiro, residente na Rua João Bernardino Sena, nº 14, Tucum, Cariacica-ES e DANIELE BOLELI FURTUNA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua João Bernardino Sena, nº 14, Tucum, Cariacica-ES. 13839 4.: FELIPE BORGES GOMES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Três, nº 01, Santo Antônio, Cariacica-ES e KEROLLYN ROSA PORFIRIO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Boa Esperança, nº 54, Flexal I, Cariacica-ES. 13840 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 03 de agosto de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ FRANCISCO GOUVÊIA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Amazonas, S/n°, Nova Bethânia, Viana-ES e MARIA DAS GRAÇAS CONCEIÇÃO SANTOS, natural de Lauro de Freitas-BA, com 43 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Amazonas, S/n°, Nova Bethânia, Viana-ES. 07362 2.: ÊNIO CABRAL SALINO, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, Divorciado(a), Garçom, residente na Rua Diamantina, S/nº, Ipanema, Viana-ES e ALEXANDRA PERINI DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, Divorciada(o), Bordadeira, residente na Rua Diamantina, S/nº, Ipanema, Viana-ES. 07366 3.: RONY CHAGAS DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Resplendor, nº 44, Canaã, Viana-ES e LILIANE CRISOSTIMO DE OLIVEIRA, natural de Ibatiba-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua Resplendor, nº 44, Canaã, Viana-ES. 07368 4.: FABIANO ALVES BISPO, natural de Ecoporanga-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), encarregado de produção, residente na Rua Antônio Borges Rocha, S/nº, Bom Pastor, Viana-ES e JAQUELINE COELHO MARCHESI, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Antônio Borges Rocha, S/n, Bom Pastor, Viana-ES. 07369 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 03 de agosto de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO FABRIS, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Avenida Bartolomeu Bueno da Silva, Nº 288, Interlagos, Linhares-ES e ANA CARLA SANTANA, natural de Colatina-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública, residente na Avenida Bartolomeu Bueno da Silva, Nº 288, Interlagos, Linhares-ES. 11161 2.: MARCOS FELIPHE BORCHARDT DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Joseph Albino Vittor, S/Nº CX 02 , Canivete, Linhares-ES e THAISE SOUSA LOUREDO, natural de Itabuna-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Uvandir F. Tintori, Lot. Vila Maria, Quadra 13/13, Linhares-ES. 11162 3.: FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Operador, residente na Rua Tiradentes, Interlagos, Linhares-ES e THAYS PORTO DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, divorciado(a), Promotora, residente na Rua Tiradentes, Interlagos, Linhares-ES. 11163 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 03 de agosto de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEIS RIBEIRO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar, residente na Rua das Flores, 09, São Marcos, Serra-ES e ALINE NUNES CONCEIÇÃO, natural de Eunápolis-BA, com 38 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua das Flores, 09, São Marcos, Serra-ES. 11071 2.: EDNALDO FERREIRA DA SILVA, natural de Cortês-PE, com 35 anos de idade, Solteiro(a), montador de andaime, residente na Rua 10, S/n, Quadra 10, Lote 12, Continental, Serra-ES e LUCINÉIA NOVAES DA SILVA, natural de Jequié-BA, com 36 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua 10, S/n, Quadra 10, Lote 12, Continental, Serra-ES. 11085 3.: LUCIANO DA SILVA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Rio Javari, nº 36, Eldorado, Serra-ES e MARILENE SOUZA DA SILVA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 54 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Rio Javari, nº 36, Eldorado, Serra-ES. 11099 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de agosto de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: PLINIER MARTINS DA SILVA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), técnico de apoio ao usuário de informática, residente na Travessa Manacá, nº 42, Santa Martha, Vitória-ES e HELLEN ANDRADE MARTINS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de cobrança, residente na Rua Marechal Floriano, nº 441, Maruípe, Vitória-ES. 24908 2.: MARCOS PEREIRA HUBNER, natural de Mutum-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), product owner, residente na Avenida Alziro Zarur, nº 330, Jardim da Penha, Vitória-ES e JADE SANTOS DE MORAES, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Alziro Zarur, nº 330, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24913 3.: CARLOS EDUARDO DA ROCHA SILVA CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Avenida Desembargador Santos Neves ,nº685/304-BL B, Praia do Canto, Vitória-ES e FERNANDA LUIZA PIMENTA LAYBER, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), tecnóloga em logística, residente na Rua Zemínio de Oliveira, nº 264, Fradinhos, Vitória-ES. 24914 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de agosto de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ GERALDO MARQUES DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 55 anos de idade, Divorciado(a), porteiro, residente na Rua Manoel Rosindo, nº 20, São Pedro, Vitória-ES e ESMERALDA DA ROCHA MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de secretaria, residente na Rua Manoel Rosindo, nº 20, São Pedro, Vitória-ES. 17468 2.: HELTER VICTOR MARTINS DE PAULA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Guilherme Bassini, nº 127, São Pedro, Vitória-ES e VICTORIA SILVA DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), sem profissão remunerada, residente na Rua Guilherme Bassini, nº 127, São Pedro, Vitória-ES. 17469 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de agosto de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO HENRIQUE DE AQUINO FERREIRA LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Oswaldo Cruz, S/n, Morada da Barra, Vila Velha-ES e VITORIA RAMOS DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Oswaldo Cruz, S/n, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08955 2.: DAVID LUCAS DA SILVA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Juscelino Kubistchek de Oliveira, nº 61, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e JOICE GAMA FALCÃO DA SILVA, natural de Anchieta-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), jovem aprendiz, residente na Juscelino Kubistchek de Oliveira, nº 61, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08956 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de agosto de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VAGNER RAMOS FERNANDES SILVA, natural de Iúna-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), confeiteiro, residente na Rua Arlindo Rodrigues Florindo, Número 56, Bairro Guanabara, Iúna-ES e SILVANA MENDONÇA DE FREITAS, natural de Iúna-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Arlindo Rodrigues Florindo, Número 56, Bairro Guanabara, Iúna-ES. 08868 2.: EDMAR VIEIRA PIMENTEL, natural de Iúna-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Bom Sucesso, Zona Rural, Iúna-ES e LUANA MONTONI BARGLINI, natural de Iúna-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Bom Sucesso, Zona Rural, Iúna-ES. 08869 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 03 de agosto de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY GOMES DE ALMEIDA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Ribeirão de Santa Tereza, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES e ANGÉLICA PEREIRA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Ribeirão de Santa Tereza, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00592 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 03 de agosto de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DENILSON ERVATTI DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), Bombeiro hidráulico, residente na Rua: Aricanga, nº 290 , Rio Marinho, Vila Velha-ES e MORGANA MOREIRA COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua: Aricanga, nº 290, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06156 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de agosto de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS BORGES TAQUETTI, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), funcionário público federal, residente na Rua Porfiria de Melo Sobreira, nº 108. Centro, Alegre-ES e DALILA SARTORI SCARAMUSSA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), professora de química, residente na Rua Porfiria de Melo Sobriera, nº 108. Centro, Alegre-ES. 03503 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 03 de agosto de 2021 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO SOARES DE SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), técnico de manutenção, residente na Rua Julio Cesar Lima Moreira, nº 25, Bairro Paul, Vila Velha-ES e ADRIANE PELLACANI, natural de Santa Teresa-ES, com 49 anos de idade, Divorciada(o), tecnico de enfermagem, residente na Rua Julio Cesar Lima Moreira, nº 25, Bairro Paul, Cariacica-ES. 04288 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de agosto de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE ALTO CALDEIRAO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAGNO JANUÁRIO RASSELE, natural de Santa Teresa-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Tabocas, Zona Rural, Alto Caldeirao, Santa Teresa-ES e DAGMARA ORTOLAN, natural de Santa Teresa-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), técnico de enfermagem, residente na Av. José Daleprani, S/nº, Alto Caldeirão, Santa Teresa-ES. 25771 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Santa Teresa-ES, 03 de agosto de 2021 Diniz Cypreste de Azevedo