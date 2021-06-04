Proclamas - 0/06/2021

_____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIO CESAR TORRES FONSÊCA, natural de São João de Meriti-RJ, com 34 anos de idade, divorciado(a), técnico de elevador, residente na Avenida Agenor Barbato, nº 35, Glória, Vila Velha-ES e THAYNARA ULIANA SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Guarany, nº 173, Glória, Vila Velha-ES. 18867 2.: BRUNO DO VALLE, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Hugo Musso, Nº 1554, Praia da Costa, Vila Velha-ES e AMANDA SORETZ DE OLIVEIRA, natural de Penápolis-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Piratininga, nº 111, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18868 3.: LUCAS BASSANI PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Estudante José Julio de Souza, nº 2160, Itaparica, Vila Velha-ES e GABRIELA LEITE MARQUES DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Nahum Prado, 61, República, Vitória-ES. 18869 4.: RÉGIS FONTES MOREIRA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Itabaiana, nº 415, Torre A, Ap 1202, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LIGIA MARIA DEFAVERI VIEIRA FERREIRA, natural de São Bernardo do Campo-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua João Joaquim da Mota, nº 328, Edificio Green Tower, Apartamento 1304, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18870 5.: ESDRAS ANTONIO RESENDE ROCHA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), chefe de cozinha, residente na Avenida América, nº 68, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e MARIVALDA PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida América, nº 68, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 18874 6.: OSTENILDO MODESTO DE SOUZA, natural de Mirador-MA, com 52 anos de idade, viúvo(a), lavrador, residente na Rua Ernani de Souza, nº 03, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e VIVIANE DE JESUS SANTOS, natural de Canavieiras-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Rua Ernani de Souza, nº 03, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 18875 7.: VANDERLAN PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Placido Botelho da Cruz, nº 23, Gloria, Vila Velha-ES e PATRICIA TEIXEIRA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), embaladora, residente na São Gabriel, nº 104, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 18876 8.: RONNY FABIANO VAZ NEPOMUCENO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro Civil, residente na Rua Bárbara Heliodora, nº 38, Apt. 401, Itapuã, Vila Velha-ES e RAYARA FAÉ DE ASSIS, natural de Vitoria-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza - ED FRANCISCO VIANA, N°3520 AP1102, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18877 9.: SERGIU-BENIAMIN MARIS, natural de Arad - Romênia-ET, com 28 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Av. Sta Leopoldina, 1200, Bloco 316, Apto 101 - Alasca, Coqueiral de Ita, Vila Velha-ES e ANDRESSA FERREIRA BARBOSA, natural de Goiânia-GO, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Praça Clarimundo Carneiro, 68, Apto 202, Fundinho, Uberlândia-MG. 18878 10.: EDUARDO PROESCHOLDT THOM, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico mecânico, residente na Rua Carlos Larica, nº 640, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES e MARCELLA ARAUJO CORTAZIO, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), analista, residente na Rua Diógenes Malacarne, nº 360, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18879 11.: GABRIEL INDUZZI VARGAS DE MACEDO LEMOS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, Numero 108, Praia da Costa, Vila Velha-ES e GABRIELLE CORTI SEDEL, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, Número 108, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18880 12.: WILLIAN BERNARD DE PAULA EFFGEN, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), PREPARADOR FISICO, residente na Rua Inácio Higino N° 600 BL 7- Ed. Roberta Apto 202, Praia da Costa, Vila Velha-ES e JENNIFER DO ROSÁRIO SCHNEIDER, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar Veterinária, residente na Rua Inácio Higino N°600 BL 7, Ed. Roberta, Apto 202, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18881 13.: ADEIR MATILDES DE OLIVEIRA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 54 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Mestre Gomes, nº 234, Glória, Vila Velha-ES e DIRCILENE VELASCO DE SOUZA, natural de Resplendor-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Mestre Gomes, nº 234, Glória, Vila Velha-ES. 18882 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de junho de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL GOMES DE MIRANDA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Avenida do Meio, nº 102, Balneário de Carapebus, Serra-ES e CAROLINA ALVES REIS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Avenida do Meio, nº 102, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 31629 2.: MARCELO FELICIO ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), motorista de aplicativo, residente na Rua Conceição do Castelo, nº 256, Jardim Carapina, Serra-ES e RAQUEL ALMEIDA DE LIMA, natural de Mantena-MG, com 26 anos de idade, Solteira(o), ajudante de cozinha, residente na Rua Conceição do Castelo, nº 256, Jardim Carapina, Serra-ES. 31631 3.: RENAN FELICIANO DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Rua Buriti, nº 268, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e RENATA QUEIROZ BATISTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Buriti, nº 268, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31632 4.: LUCAS OLIVEIRA DO RÊGO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), guarda municipal, residente na Avenida Porto Seguro, nº 198, Jardim Carapina, Serra-ES e MAXIELLEN BICALHO MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora, residente na Avenida Porto Seguro, nº 198, Jardim Carapina, Serra-ES. 31633 5.: JEFFERSON BARCELOS BANKERDT, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Solteiro(a), motorista de aplicativo, residente na Rua dos Araçaris, nº 91, Porto Canoa, Serra-ES e ROSELI DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 44 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua dos Araçaris, nº 91, Porto Canoa, Serra-ES. 31634 6.: WAGNER CAROLINO ALVES FILHO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), instalador mantenedor, residente na Rua Doutor Arnaldo Andrade, nº 344, Taquara I, Serra-ES e BEATRIZ DIAS GIANIZELI, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Doutor Arnaldo Andrade, nº 344, Taquara I, Serra-ES. 31635 7.: ANDRÉ SANTOS DA PAZ, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Hamilton Honorino Soares, nº 09, André Carloni, Serra-ES e CARLA RIBEIRO OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operadora de call center, residente na Rua Hamilton Honorino Soares, nº 09, André Carloni, Serra-ES. 31636 8.: GUSTAVO TEIXEIRA SOUZA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na Rua Guaíra, 183, Vila Nova de Colares, Serra-ES e DAISY LOIZI OLIVEIRA GOMES, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), repositora de frios, residente na Rua Guaíra, 183, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31637 9.: EUGENIO LUIZ SANTOS GABLER, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), ferroviario, residente na Rua Resende, nº 41, Barcelona, Serra-ES e LIDIANE MARTINS DE OLIVEIRA, natural de Esperança-PB, com 36 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Resende, nº 41, Barcelona, Serra-ES. 31638 10.: WANDERSON DE ARAÚJO LANA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico em refrigeração, residente na Avenida Guaxindiba, N.º 419, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e ELAINE CRISTINA ROCHA DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Guaxindiba, N.º 419, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31639 11.: RAFAEL CASSIANO DE FREITAS DO CARMO, natural de Carangola-MG, com 46 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Beira Mar, nº 840, Bicanga, Serra-ES e LEIDA SHELLEY CASSEMIRO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Beira Mar, nº 840, Bicanga, Serra-ES. 31640 12.: ALVERINO PEREIRA NETO, natural de Ecoporanga-ES, com 50 anos de idade, Solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Antônio Cardoso, S/n, Jardim Carapina, Serra-ES e MARIA DOS ANJOS XAVIER DE MACEDO, natural de Teofilo Otoni-MG, com 54 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Antônio Cardoso, S/n, Jardim Carapina, Serra-ES. 31641 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de junho de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDMILSON ESTEVES, natural de São Mateus-ES, com 54 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Professora Carlos Moreira Lima, Nº74, Ilha de Monte Belo, Vitória-ES e ELISAMÁRIA MEIRELES, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Professora Carlos Moreira Lima, Nº74, Ilha de Monte Belo, Vitória-ES. 24722 2.: AYRTON DE ARAUJO MATOS MOREIRA, natural de Nanuque-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), Repositor, residente na Rua Doutor Américo Oliveira, nº 381, Consolação, Vitória-ES e BRUNELA ROCHA NASCIMENTO, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente de relacionamento, residente na Rua Doutor Américo Oliveira, nº 381, Consolação, Vitória-ES. 24723 3.: HEBERT DA SILVA DALLA BERNARDINA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 351, Apto 208, Jardim da Penha, Vitória-ES e BRUNELLA DE AZEREDO FREITAS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 351, Apto 208, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24727 4.: RENNAN DE MELO NOGUEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Affonso Cláudio, nº 161, Apto 1301, Praia do Canto, Vitória-ES e NATÁLIA DE ROSALMEIDA VARGAS, natural de Fortaleza-CE, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Affonso Cláudio, nº 161, Apto 1301, Praia do Canto, Vitória-ES. 24728 5.: DAVI DIAS VITAL, natural de Itanhém-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, nº 460, Aptº 302, Barro Vermelho, Vitória-ES e LAYSSA KIEFFER LEAL, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Rua Francisco Cruz, nº 142, Aptº 12, Vila Mariana, São Paulo-SP. 24729 6.: JONAS STOFEL VICENTE, natural de Vitória-ES, com trinta e nove (39) anos de idade, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente na Rua Emilio Ferreira da Silva, nº 388, Andorinhas, Vitória-ES e MARGARETE LOUREIRO DE BARCELOS, natural de Vitória-ES, com quarenta e oito (48) anos de idade, estado civil divorciada, profissão autônoma, residente na Rua Emilio Ferreira da Silva, nº 388, Andorinhas, Vitória-ES - 24700 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de junho de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VANDERLEI CORONA, natural de Rio Bananal-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua República, S/nº, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES e ANA PRISCILA DOS SANTOS CORRÊA, natural de Lajinha-MG, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua República, S/nº, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES. 04251 2.: FIDELIS LEONÍDIO, natural de Galiléia-MG, com 52 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Divinópolis, nº 15, Bairro Paul, Vila Velha-ES e LOUIDES ALVES FERREIRA, natural de Mucuri-BA, com 53 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Divinópolis, nº 15, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04254 3.: FRANCISCO CARLOS DE NARDI, natural de Vila Velha-ES, com 57 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Wilson Batista, nº 275, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e MARILENE FRAGA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na na rua Wilson Batista, nº 275, bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04256 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de junho de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS ALVES LOURENÇO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Domicio Martins Da Silva, Nº 363, Campagnaro, Ibiraçu-ES e DANIELE ALEXANDRE DA CRUZ, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Domicio Martins Da Silva, Nº 363, Campagnaro, Ibiraçu-ES. 00892 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 03 de junho de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDSON DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), bombeiro hidráulico, residente na Rua José Bittencourt, nº 92, Caratoíra, Vitória-ES e MERYELEN RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Rua José Bittencourt, nº 92, Caratoíra, Vitória-ES. 17388 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de junho de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALDENIR PAULA SIMIÃO, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Jatobá, S/n, Serra Dourada I, Serra-ES e LINDINALVA CRUZ SILVA, natural de Buerarema-BA, com 57 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jatobá, S/n, Serra Dourada I, Serra-ES. 10970 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de junho de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA RAMOS, natural de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Itapemirim-ES e GIZELY RIBEIRO, natural de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Itapemirim-ES. 14081 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 03 de junho de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL GONÇALVES DA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Avenida São Francisco de Assis, N° 31, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e ISABELLE PEREIRA DOS SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Visconde do Rio Branco, 11, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08858 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de junho de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEVANILDO SERAFIM BRAZ, natural de Alegre-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Prefeito Antonio Lemos Junior, S/n, Vila do Sul, Alegre-ES e ADRIANA BATISTA DE SOUZA, natural de Alegre-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Leandro Machado, S/n, Vila do Sul, Alegre-ES. 03481 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 03 de junho de 2021 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil