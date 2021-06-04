Publicidade legal

Proclamas - 0/06/2021

Sexta-feira

Publicado em 

04 jun 2021 às 01:00

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

04-06 - PROCLAMAS - DIGITAL.pdf

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corporis voluptates eos, exercitationem id, voluptatem ex nostrum ab sit corrupti, magni non temporibus alias rem reprehenderit quis doloremque harum aperiam similique animi culpa impedit.
Tamanho do arquivo: 79kb
Baixar

04-06 - PROCLAMAS - DIGITAL

_____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIO CESAR TORRES FONSÊCA, natural de São João de Meriti-RJ, com 34 anos de idade, divorciado(a), técnico de elevador, residente na Avenida Agenor Barbato, nº 35, Glória, Vila Velha-ES e THAYNARA ULIANA SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Guarany, nº 173, Glória, Vila Velha-ES. 18867 2.: BRUNO DO VALLE, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Hugo Musso, Nº 1554, Praia da Costa, Vila Velha-ES e AMANDA SORETZ DE OLIVEIRA, natural de Penápolis-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Piratininga, nº 111, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18868 3.: LUCAS BASSANI PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Estudante José Julio de Souza, nº 2160, Itaparica, Vila Velha-ES e GABRIELA LEITE MARQUES DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Nahum Prado, 61, República, Vitória-ES. 18869 4.: RÉGIS FONTES MOREIRA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Itabaiana, nº 415, Torre A, Ap 1202, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LIGIA MARIA DEFAVERI VIEIRA FERREIRA, natural de São Bernardo do Campo-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua João Joaquim da Mota, nº 328, Edificio Green Tower, Apartamento 1304, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18870 5.: ESDRAS ANTONIO RESENDE ROCHA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), chefe de cozinha, residente na Avenida América, nº 68, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e MARIVALDA PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida América, nº 68, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 18874 6.: OSTENILDO MODESTO DE SOUZA, natural de Mirador-MA, com 52 anos de idade, viúvo(a), lavrador, residente na Rua Ernani de Souza, nº 03, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e VIVIANE DE JESUS SANTOS, natural de Canavieiras-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Rua Ernani de Souza, nº 03, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 18875 7.: VANDERLAN PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Placido Botelho da Cruz, nº 23, Gloria, Vila Velha-ES e PATRICIA TEIXEIRA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), embaladora, residente na São Gabriel, nº 104, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 18876 8.: RONNY FABIANO VAZ NEPOMUCENO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro Civil, residente na Rua Bárbara Heliodora, nº 38, Apt. 401, Itapuã, Vila Velha-ES e RAYARA FAÉ DE ASSIS, natural de Vitoria-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza - ED FRANCISCO VIANA, N°3520 AP1102, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18877 9.: SERGIU-BENIAMIN MARIS, natural de Arad - Romênia-ET, com 28 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Av. Sta Leopoldina, 1200, Bloco 316, Apto 101 - Alasca, Coqueiral de Ita, Vila Velha-ES e ANDRESSA FERREIRA BARBOSA, natural de Goiânia-GO, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Praça Clarimundo Carneiro, 68, Apto 202, Fundinho, Uberlândia-MG. 18878 10.: EDUARDO PROESCHOLDT THOM, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico mecânico, residente na Rua Carlos Larica, nº 640, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES e MARCELLA ARAUJO CORTAZIO, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), analista, residente na Rua Diógenes Malacarne, nº 360, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18879 11.: GABRIEL INDUZZI VARGAS DE MACEDO LEMOS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, Numero 108, Praia da Costa, Vila Velha-ES e GABRIELLE CORTI SEDEL, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, Número 108, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18880 12.: WILLIAN BERNARD DE PAULA EFFGEN, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), PREPARADOR FISICO, residente na Rua Inácio Higino N° 600 BL 7- Ed. Roberta Apto 202, Praia da Costa, Vila Velha-ES e JENNIFER DO ROSÁRIO SCHNEIDER, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar Veterinária, residente na Rua Inácio Higino N°600 BL 7, Ed. Roberta, Apto 202, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18881 13.: ADEIR MATILDES DE OLIVEIRA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 54 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Mestre Gomes, nº 234, Glória, Vila Velha-ES e DIRCILENE VELASCO DE SOUZA, natural de Resplendor-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Mestre Gomes, nº 234, Glória, Vila Velha-ES. 18882 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de junho de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL GOMES DE MIRANDA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Avenida do Meio, nº 102, Balneário de Carapebus, Serra-ES e CAROLINA ALVES REIS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Avenida do Meio, nº 102, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 31629 2.: MARCELO FELICIO ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), motorista de aplicativo, residente na Rua Conceição do Castelo, nº 256, Jardim Carapina, Serra-ES e RAQUEL ALMEIDA DE LIMA, natural de Mantena-MG, com 26 anos de idade, Solteira(o), ajudante de cozinha, residente na Rua Conceição do Castelo, nº 256, Jardim Carapina, Serra-ES. 31631 3.: RENAN FELICIANO DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Rua Buriti, nº 268, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e RENATA QUEIROZ BATISTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Buriti, nº 268, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31632 4.: LUCAS OLIVEIRA DO RÊGO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), guarda municipal, residente na Avenida Porto Seguro, nº 198, Jardim Carapina, Serra-ES e MAXIELLEN BICALHO MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora, residente na Avenida Porto Seguro, nº 198, Jardim Carapina, Serra-ES. 31633 5.: JEFFERSON BARCELOS BANKERDT, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Solteiro(a), motorista de aplicativo, residente na Rua dos Araçaris, nº 91, Porto Canoa, Serra-ES e ROSELI DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 44 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua dos Araçaris, nº 91, Porto Canoa, Serra-ES. 31634 6.: WAGNER CAROLINO ALVES FILHO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), instalador mantenedor, residente na Rua Doutor Arnaldo Andrade, nº 344, Taquara I, Serra-ES e BEATRIZ DIAS GIANIZELI, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Doutor Arnaldo Andrade, nº 344, Taquara I, Serra-ES. 31635 7.: ANDRÉ SANTOS DA PAZ, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Hamilton Honorino Soares, nº 09, André Carloni, Serra-ES e CARLA RIBEIRO OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operadora de call center, residente na Rua Hamilton Honorino Soares, nº 09, André Carloni, Serra-ES. 31636 8.: GUSTAVO TEIXEIRA SOUZA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na Rua Guaíra, 183, Vila Nova de Colares, Serra-ES e DAISY LOIZI OLIVEIRA GOMES, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), repositora de frios, residente na Rua Guaíra, 183, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31637 9.: EUGENIO LUIZ SANTOS GABLER, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), ferroviario, residente na Rua Resende, nº 41, Barcelona, Serra-ES e LIDIANE MARTINS DE OLIVEIRA, natural de Esperança-PB, com 36 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Resende, nº 41, Barcelona, Serra-ES. 31638 10.: WANDERSON DE ARAÚJO LANA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico em refrigeração, residente na Avenida Guaxindiba, N.º 419, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e ELAINE CRISTINA ROCHA DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Guaxindiba, N.º 419, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31639 11.: RAFAEL CASSIANO DE FREITAS DO CARMO, natural de Carangola-MG, com 46 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Beira Mar, nº 840, Bicanga, Serra-ES e LEIDA SHELLEY CASSEMIRO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Beira Mar, nº 840, Bicanga, Serra-ES. 31640 12.: ALVERINO PEREIRA NETO, natural de Ecoporanga-ES, com 50 anos de idade, Solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Antônio Cardoso, S/n, Jardim Carapina, Serra-ES e MARIA DOS ANJOS XAVIER DE MACEDO, natural de Teofilo Otoni-MG, com 54 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Antônio Cardoso, S/n, Jardim Carapina, Serra-ES. 31641 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de junho de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDMILSON ESTEVES, natural de São Mateus-ES, com 54 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Professora Carlos Moreira Lima, Nº74, Ilha de Monte Belo, Vitória-ES e ELISAMÁRIA MEIRELES, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Professora Carlos Moreira Lima, Nº74, Ilha de Monte Belo, Vitória-ES. 24722 2.: AYRTON DE ARAUJO MATOS MOREIRA, natural de Nanuque-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), Repositor, residente na Rua Doutor Américo Oliveira, nº 381, Consolação, Vitória-ES e BRUNELA ROCHA NASCIMENTO, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente de relacionamento, residente na Rua Doutor Américo Oliveira, nº 381, Consolação, Vitória-ES. 24723 3.: HEBERT DA SILVA DALLA BERNARDINA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 351, Apto 208, Jardim da Penha, Vitória-ES e BRUNELLA DE AZEREDO FREITAS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 351, Apto 208, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24727 4.: RENNAN DE MELO NOGUEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Affonso Cláudio, nº 161, Apto 1301, Praia do Canto, Vitória-ES e NATÁLIA DE ROSALMEIDA VARGAS, natural de Fortaleza-CE, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Affonso Cláudio, nº 161, Apto 1301, Praia do Canto, Vitória-ES. 24728 5.: DAVI DIAS VITAL, natural de Itanhém-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, nº 460, Aptº 302, Barro Vermelho, Vitória-ES e LAYSSA KIEFFER LEAL, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Rua Francisco Cruz, nº 142, Aptº 12, Vila Mariana, São Paulo-SP. 24729 6.: JONAS STOFEL VICENTE, natural de Vitória-ES, com trinta e nove (39) anos de idade, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente na Rua Emilio Ferreira da Silva, nº 388, Andorinhas, Vitória-ES e MARGARETE LOUREIRO DE BARCELOS, natural de Vitória-ES, com quarenta e oito (48) anos de idade, estado civil divorciada, profissão autônoma, residente na Rua Emilio Ferreira da Silva, nº 388, Andorinhas, Vitória-ES - 24700 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de junho de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VANDERLEI CORONA, natural de Rio Bananal-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua República, S/nº, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES e ANA PRISCILA DOS SANTOS CORRÊA, natural de Lajinha-MG, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua República, S/nº, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES. 04251 2.: FIDELIS LEONÍDIO, natural de Galiléia-MG, com 52 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Divinópolis, nº 15, Bairro Paul, Vila Velha-ES e LOUIDES ALVES FERREIRA, natural de Mucuri-BA, com 53 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Divinópolis, nº 15, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04254 3.: FRANCISCO CARLOS DE NARDI, natural de Vila Velha-ES, com 57 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Wilson Batista, nº 275, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e MARILENE FRAGA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na na rua Wilson Batista, nº 275, bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04256 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de junho de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS ALVES LOURENÇO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Domicio Martins Da Silva, Nº 363, Campagnaro, Ibiraçu-ES e DANIELE ALEXANDRE DA CRUZ, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Domicio Martins Da Silva, Nº 363, Campagnaro, Ibiraçu-ES. 00892 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 03 de junho de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDSON DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), bombeiro hidráulico, residente na Rua José Bittencourt, nº 92, Caratoíra, Vitória-ES e MERYELEN RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Rua José Bittencourt, nº 92, Caratoíra, Vitória-ES. 17388 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de junho de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALDENIR PAULA SIMIÃO, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Jatobá, S/n, Serra Dourada I, Serra-ES e LINDINALVA CRUZ SILVA, natural de Buerarema-BA, com 57 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jatobá, S/n, Serra Dourada I, Serra-ES. 10970 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de junho de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA RAMOS, natural de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Itapemirim-ES e GIZELY RIBEIRO, natural de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Itapemirim-ES. 14081 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 03 de junho de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL GONÇALVES DA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Avenida São Francisco de Assis, N° 31, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e ISABELLE PEREIRA DOS SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Visconde do Rio Branco, 11, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08858 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de junho de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEVANILDO SERAFIM BRAZ, natural de Alegre-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Prefeito Antonio Lemos Junior, S/n, Vila do Sul, Alegre-ES e ADRIANA BATISTA DE SOUZA, natural de Alegre-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Leandro Machado, S/n, Vila do Sul, Alegre-ES. 03481 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 03 de junho de 2021 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

