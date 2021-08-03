Proclamas - 03/08/2021
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR SOARES CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 1450, Flexal II, Cariacica-ES e ROBERTA FAGUNDES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 1450, Flexal II, Cariacica-ES. 13732 2.: RICARDO DE OLIVEIRA CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), músico, residente na Rua Elis Regina, nº 30, Tucum, Cariacica-ES e JÉSSICA LUANA CORDEIRO SENNA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Elis Regina, nº 30, Tucum, Cariacica-ES. 13755 3.: WILKSON MEIRELES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Canarinho, S/n, Graúna, Cariacica-ES e LORIENE DE JESUS AMARO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de vendas, residente na Rua São Mateus, s/n, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 13778 4.: ROBSON FARIAS DIAS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Luciano Schimittel, nº 3, Itacibá, Cariacica-ES e SAMANTA FERREIRA DE SOUSA, natural de São Bernardo do Campo-SP, com 31 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Rua Luciano Schimittel, nº 3, Itacibá, Cariacica-ES. 13795 5.: RONDINELE FREITAS DA SILVA, natural de Mutum-MG, com 35 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Ana Matos Ferreira, Nº 20, Porto Belo I, Cariacica-ES e ELAINE CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de enfermagem, residente na Rua Ana Matos Ferreira, Nº 20, Porto Belo I, Cariacica-ES. 13815 6.: EDERSANDRO DA COSTA SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Belo Horizonte, nº 2492, Aparecida, Cariacica-ES e SUZELIA DE MOURA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Belo Horizonte, nº 2492, Aparecida, Cariacica-ES. 13823 7.: RAFAEL MONTEIRO SAUVALAIO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico em fibra ótica, residente na Rua Santa Izabel, nº 06, Antônio Ferreira Borges, Cariacica-ES e BRENDA DO AMARAL BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua São Mateus, S/nº, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 13825 8.: GUILHERME DE AMORIM MUNIZ SERRANO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), ajudante de transporte, residente na Rua Linhares, nº 26, Nova Brasília, Cariacica-ES e ENNLYNE JULLY SANTOS NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Linhares, nº 26, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13827 9.: MATHEUS ALEXANDRE, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), chefe de cozinha, residente na Rodovia Governador José Henrique Sette, nº 85, Tucum, Cariacica-ES e GRAZIELA DA SILVA CORNACHINI, natural de Ji-Paraná-RO, com 24 anos de idade, solteiro(a), biomédica, residente na Rodovia Governador José Henrique Sette, nº 85, Tucum, Cariacica-ES. 13828 10.: WESLEY GOMES DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Praça Nossa Senhora da Penha, S/nº, Flexal, Cariacica-ES e FERNANDA MACHADO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de cozinha, residente na Praça Nossa Senhora da Penha, S/nº, Flexal, Cariacica-ES. 13829 11.: RONDINELLY RODRIGUES DAVEL, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), operador de máquinas, residente na Rua Guarapari, nº 64, Nova Brasília, Cariacica-ES e TATIANE MORAES DE PAULA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua João Rodrigues Braga, nº 50, Itanguá, Cariacica-ES. 13830 12.: MARCOS VENANCIO VICENTE, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), gesseiro, residente na Rua Cinquenta, nº 107, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e TAYS DOS SANTOS MIRANDA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Cinquenta, nº 107, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13831 13.: CÍCERO CARNEIRO DA SILVA, natural de Flórida Paulista-SP, com 68 anos de idade, divorciado(a), operador de distribuição, residente na Rua S. Jorge, nº 177, Aparecida, Cariacica-ES e ROSANA DE AMORIM DA CRUZ, natural de Cariacica-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua S. Jorge, nº 177, Aparecida, Cariacica-ES. 13832 14.: JOÃO BATISTA CRAVO, natural de Fundão-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), almoxarife, residente na Rua Vinte e Um, nº 22, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e CÉLIA PEREIRA PINTO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua Vinte e Um, nº 22, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13834 15.: REINALDO PIRES DA SILVA, natural de Santa Teresa-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua São João, nº 462, Porto Novo, Cariacica-ES e DANDARA MARQUES RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São João, nº 462, Porto Novo, Cariacica-ES. 13837 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 02 de agosto de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO SOUZA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Ângelo Antônio Fernandes, 320, Apto 302, Ataíde, VILA VELHA-ES e ANA PAULA GOMES DE MATTOS, natural de Afonso Claudio-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Ângelo Antônio Fernandes, 320, Apto 302, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729187 2.: LUCAS DAVID SOUZA PIRES, natural de Ilhéus-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Manoel Severo, nº 100, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES e ADRIANA DOS SANTOS BISPO, natural de Itaju do Colônia-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), repositor de mercadorias, residente na Rua Manoel Severo, nº 100, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES. 232729188 3.: MATHEUS ALMEIDA NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Açucena, nº 09, Novo México, Vila Velha-ES e BIANCA GONÇALVES BUSTAMANTE, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), conselheira tutelar, residente na Rua Acácia, nº 260, Jardim Asteca, Vila Velha-ES. 232729189 4.: PEDRO HENRIQUE ANDRADE DE MACEDO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Trinta e Cinco, nº 222, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e VICTÓRIA VALENTINA DO NASCIMENTO NUNES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Trinta e Cinco, nº 222, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232729190 5.: RAFAEL GONÇALVES DA SILVA, natural de Frei Inocencio-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Luzia Dutra, nº 501, Novo México, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA REGIS BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente de vendas, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 501-A, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 232729191 6.: THIAGO EMIDIO RANGEL, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de montagem, residente na Rua Blumenau, nº 325, Itaquari, Cariacica-ES e HESHILEI RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Cajamar, nº 153, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 232729192 7.: MARCOS PAULO MOLINO DA VITORIA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Mestre Joca, nº 51, Ataide, Vila Velha-ES e RAILA ROSA DE ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Saldanha da Gama, nº 8, Dom Joao Batista, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729193 8.: RAMON SALAROLI DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Treze, nº 223, Cocal, Vila Velha-ES e VÂNIA COLAR, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Fisioterapeuta/Nutricionista, residente na Rua Gardênia, nº 218, Jardim Asteca, Vila Velha-ES. 232729194 9.: JOSÉ FERNANDO GOMES RANGEL, natural de Campos dos Goyracazes-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Beco Gumercindo Baiao, 13, Santa Rita, Vila Velha-ES e BRUNELLY VALERIO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Beco Gumercindo Baiao, 13, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729195 10.: THAYNAN SAVELI HENZE ANTONIO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Universal, 88, Itapuã, Vila Velha-ES e IZABELA AFONSO VIANA LOPES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Vinte e Três, 103, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232729196 11.: CARLOS CONCEIÇÃO DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida Amazonas, nº 501, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e ELAYNE SIQUEIRA RANGEL, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Enfermeira, residente na Avenida Amazonas, nº 501, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 232729197 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de agosto de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO DE LIMA ROCHA, natural de Mantena-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), tatuador, residente na Rua Regina H. Vervloet, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARYNA CARDOSO SANTOS, natural de Conceição da Barra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Regina H. Vervloet, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24681 2.: JOSÉ OLADIN DA SILVA, natural de Guaçuí-ES, com 75 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES e DELVACÍ TEIXEIRA DE SOUZA, natural de Jacobina-BA, com 55 anos de idade, solteiro(a), massoterapeuta, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24690 3.: ALFREDO MANUEL TEIXEIRA, natural de New Brunswick, Middlesex, Nova Jérsey, Estados Uni, com 46 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na 114 John St., South River, Nova Jérsey, Vitória-ES e LILIANE GUEDES BOSI, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), pscicóloga, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24694 4.: ANTÔNIO CESAR BÁUS JUNIOR, natural de Sorocaba-SP, com 32 anos de idade, solteiro(a), militar do exército, residente na Rua Milton Manoel dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES e MONIQUE BARBOSA KILL, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), dentista, residente na Rua Milton Manoel dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24697 5.: GILDASIO BISPO DE ARAUJO, natural de Ouriçangas-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), operador de motoserra, residente na Rua Doutor Antônio Basílio, Jardim da Penha, Vitória-ES e SHIRLEANA MACHADO SOUZA, natural de Pedro Canário-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), babá, residente na Avenida Central, Campo Verde, Cariacica-ES. 24699 6.: DANIEL MACENA DE AQUINO SOUZA, natural de Barra Mansa-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua Sebastiana Vieira Borges, Morada de Camburi, Vitória-ES e LUCIANA SPINASSE BERNABÉ, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnica em mecânica, residente na Avenida Terceiro Mundo, Cidade Continental, setor Ásia, Serra-ES. 24700 7.: ALEXANDRE ARREBOLA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), servidor público federal, residente na Avenida Alziro Zarur, Jardim da Penha, Vitória-ES e RAYANI MOZER BISSOLI, natural de Anchieta-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Avenida Alziro Zarur, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24702 8.: MARCOS VINICIUS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), retificador mecânico, residente na Rua Martinho Gomes, República, Vitória-ES e FLAVIA DA SILVA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), corretora de seguros, residente na Rua Martinho Gomes, República, Vitória-ES. 24704 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de agosto de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOMINGOS MARCONES SALUCCI PORTELLA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Av. Governador Lindemberg, nº 1459, Vila Brito, Jerônimo Monteiro-ES e FERNANDA RODRIGUES MACHADO, natural de Muqui-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresaria, residente na Av. Governador Lindemberg, nº 1459, Vila Brito, Jerônimo Monteiro-ES. 01097 2.: HÉLIO DE SOUZA SILVA, natural de Muqui-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Capixaba, sem Número, Parada Cristal, Jerônimo Monteiro-ES e ADÂNIA APARECIDA ZAMPILLI SILVA, natural de Muqui-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Capixaba, sem Número, Parada Cristal, Jerônimo Monteiro-ES. 01099 3.: MATEUS LOUVEM OLYMPIO, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), lider de setor, residente na BR 482, sem Número, Jerônimo Monteiro-ES e ISABELLA CALDEIRA SANTANA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), manicuri, residente na BR 482, sem Número, Jerônimo Monteiro-ES. 01100 4.: RUBENS SILVANO, natural de Itaguaçu-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Angelina de Sá, Número 17,Centro, Jerônimo Monteiro-ES e EDIVANE GOMES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Angelina de Sá, Número 17,Centro, Jerônimo Monteiro-ES. 01101 5.: MARCELO DA CONCEIÇÃO PINTO, natural de São Gonçalo-RJ, com 50 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Bolivar Lugon Moulin, Número 50, Paraná, Jerônimo Monteiro-ES e JÉSSICA DOS SANTOS SERDERA, natural de São Gonçalo-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Bolivar Lugon Moulin, Número 50, Paraná, Jerônimo Monteiro-ES. 01102 6.: MAYCON ACÁCIO DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Barra Limpa, Zona Rural, Jerônimo Monteiro-ES e JÉSSICA NEVES SALUCCI, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Barra Limpa, Zona Rural, Jerônimo Monteiro-ES. 01103 7.: ALEXANDRO DE JESUS OLMO, natural de Alegre-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), acabador, residente na Rua Luiz Venancio da Paschoa, Bairro Cristal, sem Número, Jerônimo Monteiro-ES e SANDRA BORGATE RODRIGUES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Rua Luiz Venancio da Paschoa, Bairro Cristal, sem Número, Jerônimo Monteiro-ES. 01104 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 02 de agosto de 2021 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBSON NEVES SOUTO, natural de SÃO PAULO-SP, com 40 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletrecista, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, nº 930, Araçá, Linhares-ES e ALINE VASSOLER, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), agricultora, residente na Sitio Vista Linda, Córrego Lambari, Vila Valério-ES. 11156 2.: ANTONIO DE SOUZA SANTOS, natural de Prado-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Araucária, Nº 886, Cx 02, Lt 04, Qd 24, Movelar, Linhares-ES e HERLEN RIBEIRO CÂNDIDO, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Avenida Araucária, Nº 886, Cx 02, Lt 04, Qd 24, Movelar, Linhares-ES. 11157 3.: ALEXANDRE HENRIQUE JORGE DE SOUZA, natural de Belo Horizonte-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), projetista, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, S/n, Interlagos, Linhares-ES e PHATRICIA MAIA FERRAZ CIRIBELLI, natural de Danbury, CT-ET, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, S/n, Interlagos, Linhares-ES. 11158 4.: MAICON JHORDAN DE ASSIS GERALDINO DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, Nº 1585 Casa, Interlagos, Linhares-ES e FABÍOLA DE OLIVEIRA TITO RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, Nº 1479, Interlagos, Linhares-ES. 11159 5.: DOUGLAS PHILIPE VIANA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Jurandy Rosa Loureiro, Nº 34, Quadra 2/34, Linhares V, Linhares-ES e ISABELLA DIAS OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Fernando Sampaio Calmom, Nº 14, Lt 14, Qd 10, Juparanã, Linhares-ES. 11160 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 02 de agosto de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: CAIO VICTOR NASCIMENTO ROSA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), cobrador, residente na Rua Baunilha, nº 07, Rio Marinho, Vila Velha-ES e RAFANY VIEIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Esteticista, residente na Rua Baunilha, nº 07, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06151 2.: CLOVIS ADAUTO BRAGANÇA, natural de Pancas-ES, com 56 anos de idade, não consta, Auxiliar logística, residente na Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 1160, Cobilândia, Vila Velha-ES e EVA APARECIDA DA SILVA, natural de Pancas-ES, com 56 anos de idade, viúvo(a), Do lar, residente na Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 1160, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06152 3.: WILSON SALES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rodovia Carlos Lindenberg, nº 7094, Nova América, Vila Velha-ES e JOSIENE ALVARENGA MATOS, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rodovia Carlos Lindenberg, nº 7094, Nova América, Vila Velha-ES. 06153 4.: HELTON ALVES FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Técnico em eletrotécnica, residente na Rua Leopoldo Temperaneo, nº 595, Santa Rita, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA NUNES COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Leopoldo Temperaneo, nº 595, Santa Rita, Vila Velha-ES. 06154 5.: THAYRONE SANTOS CARLINI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua São Gonçalo, nº 34, Vale Encantado, Vila Velha-ES e KÁSSIA LETICIA CIPRIANO, natural de Ji-Paraná-RO, com 27 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua São Gonçalo, nº 34, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 06155 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de agosto de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDDIE COELHO CERQUEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Manoel Pereira Ribeiro, nº 97, Maruípe, Vitória-ES e AMANDA LOYOLA GOULART, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Manoel Pereira Ribeiro, nº 97, Maruípe, Vitória-ES. 24910 2.: YURI SÁ SCARAMUSSA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Joaquim Lírio, nº 456, Praia do Canto, Vitória-ES e LUCIANA SCHULTHAIS ALTOÉ, natural de São Mateus-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Joaquim Lírio, nº 456, Praia do Canto, Vitória-ES. 24911 3.: LUIZ RICARDO MODANESE NORBIM DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Eugênio Netto, nº 393, Apto 301, Praia do Canto, Vitória-ES e ISIS CALDEIRA MANSUR MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Eugênio Netto, nº 393, Apto 301, Praia do Canto, Vitória-ES. 24912 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de agosto de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: HÉBNEZER DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 61 anos de idade, viúvo(a), terapeuta, residente na Rua Joaquim Caiado, nº 35, Estelita Coelho Marins, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ELIZABETH REGINA ZAMBON, natural de Alfredo Chaves-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Joaquim Caiado, nº 35, Estelita Coelho Marins, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04759 2.: GALENO ARRABAL FERNANDES GUARÇONI FILHO, natural de Mimoso do Sul-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Augusto Ruschi, nº 19, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ROBERTA SANT' ANA ALVES, natural de Vargem Alta-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Augusto Ruschi, nº 19, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04761 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 02 de agosto de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JARBAS GOMES PORTELA, natural de Piúma-ES, com 60 anos de idade, Divorciado(a), pescador, residente na Rua Raimunda Nunes Nascimento, N° 14, Itaoca, Itapemirim-ES e ANA CARLA NETO CARVALHO, natural de Itapemirim-ES, com 46 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Raimunda Nunes Nascimento, N° 14, Itaoca, Itapemirim-ES. 01539 2.: JOSE IGOR RODRIGUES DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), Técnico em telecomunicações, residente na Rua Herculano Cristiano Marine, N° 264, Itaipava, Itapemirim-ES e KAROLINE MATOS FELIPE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Herculano Cristiano Marine, N° 264, Itaipava, Itapemirim-ES. 01540 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 02 de agosto de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO LUCIMAR PASOLINI JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), técnico administrativo, residente na Rua Jorge Rosa, nº 70, Nova Palestina, Vitória-ES e RENATA SHEILA DA SILVA RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Jorge Rosa, nº 70, Nova Palestina, Vitória-ES. 17466 2.: IGOR SILVA OLIVEIRA NOGUEIRA, natural de Volta Redonda-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua José Pereira, nº , Nova Palestina, Vitória-ES e HINGRED SPASSINI GRASSI, natural de Eunápolis-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), estética, residente na Rua José Pereira, nº 47, Nova Palestina, Vitória-ES. 17467 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de agosto de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas de Burarama Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS ALMEIDA PEREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Furquilha, Distrito de Burarama, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARIAN DO NASCIMENTO ADRIANO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Furquilha, Distrito de Burarama, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 00134 2.: JULIANO SANTOS ROSA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na São Bras, Distrito de Burarama, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ELIANE RIBEIRO DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, Solteira(o), funcionaria publica municipal, residente na São Bras, Distrito de Burarama, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 00135 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 02 de agosto de 2021 Nelisa Galante de Melo Santos Registradora Civil e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO CLEMENTE, natural de Ibiraçu-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), braçal, residente na Rua Santo Andre, S/N, Aricanga,, Ibiraçu-ES e SÔNIA NICOLA COLATO ALVES, natural de Nova Venécia-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Achiles Dionisio Viei, Nº.180, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES. 00913 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 02 de agosto de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: VILSON SEBASTIÃO SILVA, natural de Baixo Guandu-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), carreteiro aposentado, residente na Santa Maria do Frade, Itapecoá,, Itapemirim-ES e ELIZABETH DE SOUZA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Santa Maria do Frade, Itapecoá, Itapemirim-ES. 01198 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 02 de agosto de 2021 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: HANS MILLER DE SOUZA SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Rua Projetada, nº 12, Candéus, Itapemirim-ES e ANDRÉA LUCIA APRIGIO DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 45 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Projetada, nº 12, Candéus, Itapemirim-ES. 14122 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 02 de agosto de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: MIELLI SANTANA ROCHA, natural de SANTA LUZIA-BA, com 33 anos de idade, Solteiro(a), Servente de obras, residente na AV BOA VISTA N° 681, BARRAMARES, Vila Velha-ES e ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS, natural de ITAPEBI-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na AV BOA VISTA N° 681, BARRAMARES, Vila Velha-ES. 08953 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de agosto de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUAN ATHAIDE D OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de mecânico, residente na Rua São Gabriel da Palha, nº 35, Nova Bethânia, Viana-ES e BEATRIZ MOREIRA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Ezio Volponi, nº 31, Nova Bethânia, Viana-ES. 07363 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 02 de agosto de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINÍCIUS ORNÉLAS DE LIMA, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Córrego Barra Branco, Zona Rural, Iúna-ES e BEATRIZ APARECIDA DE SOUZA, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), agricultora, residente na Córrego Barra Branco, Zona Rural, Iúna-ES. 08867 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 02 de agosto de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas