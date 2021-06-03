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Proclamas - 03/06/2021

Quinta-feira

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 01:00

Publicado em 

03 jun 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

03-06 - PROCLAMAS - DIGITAL.pdf

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03-06 - PROCLAMAS - DIGITAL

_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: WAGNER CARLOS DE OLIVEIRA, natural de Ipatinga-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), analista de logística, residente na Rua Basílio da Gama, S/nº, Chácara Parreiral, Serra-ES e GABRIELLA MARINHO SANTOS, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), encarregada de operações, residente na Rua Guiana, nº 22, Jardim América, Cariacica-ES. 27689 2.: LUCAS PINTO DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Linhares, S/nº, Vila Capixaba, Cariacica-ES e NUBIA SANTOS DA SILVA, natural de Caravelas-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Linhares, S/nº, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 27739 3.: GERALDO LOURENÇO LIMA, natural de Belo Horizonte-MG, com 61 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Oito, nº 20, Alzira Ramos, Cariacica-ES e ELZI RODRIGUES TOSTA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Oito, nº 20, Alzira Ramos, Cariacica-ES. 27741 4.: GERALDO ALEXANDRE ALVES FILHO, natural de Pocrane-MG, com 50 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Belém, nº 88, Mucuri, Cariacica-ES e ELZA FARIAS, natural de Viana-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), técnico em enfermagem, residente na Rua Santa Luzia, nº 15, Mucuri, Cariacica-ES. 27792 5.: RONEI PORTO BELMUTI, natural de Cariacica-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Honório José Rodrigues, nº 21, Vista Dourada, Cariacica-ES e GESSIANE PEREIRA PINTO, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Honório José Rodrigues, nº 21, Vista Dourada, Cariacica-ES. 27830 6.: GILSON LOPES SILVEIRA, natural de Minaçu-GO, com 49 anos de idade, divorciado(a), Eletricista, residente na Rua Fundão, nº 44, Vila Capixaba, Cariacica-ES e ELZINETH DALMASO DA FONSECA, natural de Montanha-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Fundão, nº 44, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 27832 7.: ANDRES CESAR PIPET, natural de Buenos Aires, Argentina-ET, com 34 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Leopoldo Corrêa, nº 14, Oriente, Cariacica-ES e ROSA MARIANA GODOY ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Leopoldo Corrêa, nº 14, Oriente, Cariacica-ES. 27833 8.: ANTÔNIO PIRES COSTA, natural de Ouro Verde de Minas-MG, com 68 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Padre Leandro Del Omo, Bloco 8/201, São Francisco, Cariacica-ES e EUNICE RODRIGUES DE SÁ, natural de Mucurici-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Padre Leandro Del Omo, Bloco 8/201, São Francisco, Cariacica-ES. 27835 9.: GELIEL FRANCISCO DE JESUS SILVA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Sete de Setembro, nº 232, Jardim Botânico, Cariacica-ES e JENIFER FREIRE, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Principal, nº 75, Castelo Branco, Cariacica-ES. 27836 10.: DAVI SILVA BRITO, natural de Ubatã-BA, com 35 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua São Paulo, nº 9, Nova Esperança, Cariacica-ES e FABÍOLA ONESORGE MIRANDA, natural de Aracruz-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Santa Leopoldina, nº 60, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 27837 11.: ROBSON LUIZ AIGNER, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Carolina Pickler Mazelli, 36, Alto Lage, Cariacica-ES e TATIANE SOUZA COUTO AMORIM, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, viúvo(a), lash designer, residente na Rua Carolina Pickler Mazelli, 36, Alto Lage, Cariacica-ES. 27838 12.: DANIEL DE OLIVEIRA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Analista contábil, residente na Rua Cariacica, nº 18, Bela Aurora, Cariacica-ES e ANA CAROLINA LOPES ELBANI, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Cariacica, nº 18, Bela Aurora, Cariacica-ES. 27839 13.: WELMERSSON WADSSON VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Divinópolis, nº 98, São Geraldo II, Cariacica-ES e DJHEINIFER SANTOS GARCIA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Divinópolis, nº 98, São Geraldo II, Cariacica-ES. 27842 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 02 de junho de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANILO PEREIRA SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Professora Idalina Lopes Marangoni, nº 38, Maria Ortiz, Vitória-ES e ESTER PEREIRA DE LIMA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), secretária, residente na Rua Professora Idalina Lopes Marangoni, nº 38, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24523 2.: EDIRLI SOARES BARBOSA, natural de Frei Jorge, Mendes Pimentel-MG, com 51 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Professor Guilherme Santos Neves, nº 83, Maria Ortiz, Vitória-ES e MARLETE DA SILVA ROQUE, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Professor Guilherme Santos Neves, nº 83, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24525 3.: CARLOS ANTONIO MARIANELLI, natural de Colatina-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Professor Elpídio Pimentel, nº 175, Jardim da Penha, Vitória-ES e DIRLANE SILVA SANTOS, natural de Vitória da Conquista-BA, com 49 anos de idade, solteiro(a), designer de interiores, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, nº 501, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24528 4.: THIAGO ESTEVES DA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), economiário, residente na Avenida Carlos Orlando Carvalho, Jardim da Penha, Vitória-ES e CLÁUDIA VIANA AGUIEIRAS, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), personal trainer, residente na Avenida Carlos Orlando Carvalho, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24529 5.: JOÃO VICTOR PEREIRA CASTELLO, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), tabelião, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória-ES e SARAH GALINA SAGRILLO, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24530 6.: ANDRÉ LUIZ MACHADO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, nº 711, Apto 104, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARCELA GONÇALVES DE VARGAS, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, nº 711, Apto 104, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24531 7.: IZAC DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Engenheiro César Dantas, nº 490, Jabour, Vitória-ES e ANE HELLEN PASSOS DA PENHA BALBINO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), universitária, residente na Rua Engenheiro César Dantas, nº 490, Jabour, Vitória-ES. 24533 8.: WELTON JONH DE SOUZA MACHADO, natural de Ibatiba-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), diretor e vendas, residente na Rua Ciro Vieira da Cunha, nº 1069, Jabour, Vitória-ES e MAYARA RIBEIRO FERREIRA, natural de Japeri-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Ciro Vieira da Cunha, nº 1069, Jabour, Vitória-ES. 24534 9.: EVANDRO GERALDO DELECRODE PESSIN, natural de Vargem Alta-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), analista de importação, residente na Rua Florêncio Baptista, Jardim Camburi, Vitória-ES e ALENA BIS PIROLA, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), TECNÓLOGA EM RECURSOS HUMANOS, residente na Rua Florêncio Baptista, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24535 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de junho de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL SANTOS NASCIMENTO, natural de Saquarema-RJ, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua da Macieira, S/n, Balneário de Carapebus, Serra-ES e ELIANE SILVA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de logística, residente na Rua da Macieira, S/n, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 31592 2.: ACRISIO CEZAR RODY SAMPAIO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Dona Tereza Cristina, 179, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e GILMARIA GONÇALVES DO NASCIMENTO, natural de Itamaraju-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), porteira, residente na Rua Dona Tereza Cristina, 179, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31622 3.: PEDRO ROGER OLIVEIRA FERREIRA, natural de Montanha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Climerio Pisário Nascimento, nº 64, Taquara I, Serra-ES e KAILANY MACHADO GOMES, natural de Vitória-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Climerio Pisário Nascimento, nº 64, Taquara I, Serra-ES. 31623 4.: LUCAS SANTOS BATISTA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), metalúrgico, residente na Rua Matheus Sabino, nº 25, André Carloni, Serra-ES e PRICILA BAYER DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública, residente na Rua Matheus Sabino, nº 25, André Carloni, Serra-ES. 31624 5.: FRANCISCO DE ASSIS ROQUE DE ALMEIDA, natural de Astolfo Dutra-MG, com 63 anos de idade, viúvo(a), comerciante aposentado, residente na Rua Quatro, nº 07, Maringá, Serra-ES e IRENE LOUZADA COUTINHO, natural de Muniz Freire-ES, com 60 anos de idade, viúvo(a), costureira, residente na Rua Quatro, nº 07, Maringá, Serra-ES. 31625 6.: IVAN DE JESUS, natural de Medeiros Neto-BA, com 56 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua Rio Tietê, nº 12, Hélio Ferraz, Serra-ES e ROSEMARY ESTELINA DA SILVA DE JESUS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 49 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua Rio Tietê, nº 12, Hélio Ferraz, Serra-ES. 31626 7.: MARCELO VIEIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida Uruguaiana, nº 231, Barcelona, Serra-ES e ANA ANGELICA SANTOS XAVIER, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Avenida Uruguaiana, nº 231, Barcelona, Serra-ES. 31627 8.: JOÃO VITOR FERREIRA DE SOUZA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de pátio, residente na Rua Itapeva, nº 127, Vila Nova de Colares, Serra-ES e JÚLIA GONÇALVES GUEDES, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Itaipú, nº 210, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31628 9.: ÁLEF OLIVEIRA SOARES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de eletricista, residente na Rua Atílio Vivácqua, nº 157, Jardim Carapina, Serra-ES e GRAZIELA DOS SANTOS BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), operador de estacionamento, residente na Rua Atílio Vivácqua, nº 157, Jardim Carapina, Serra-ES. 31630 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 02 de junho de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: CELINO RODRIGUES DA SILVA, natural de Mantena-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua do Mamão, N°25, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e ARLEUZA COSTA DE SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 47 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua do Mamão, N°25, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08851 2.: GUILHERME LOUREIRO IZARIO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Barbeiro, residente na Rua Rio de Janeiro nº 35, Morada da Barra, Vila Velha-ES e LARISSA RIBEIRO ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Espirito Santo s/n, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES. 08854 3.: KLEBSON DOS SANTOS INACIO, natural de Ji-Paraná-RO, com 30 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Antônio Guedes, nº 735a , Morada da Barra., Vila Velha-ES e CINTIA DOS SANTOS SENA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Antônio Guedes, nº 735a , Morada da Barra., Vila Velha-ES. 08855 4.: FELIPE SILVA PEDROSO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), EMPRESÁRIO, residente na AVENIDA BANDEIRANTES Nº 1795, BARRAMARES, Vila Velha-ES e AMANDA BARCELLOS HERBST, natural de VITÓRIA-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), ESTUDANTE, residente na AVENIDA BANDEIRANTES Nº 1795, BARRAMARES, Vila Velha-ES. 08857 5.: JOSÉ MARIA MOREIRA, natural de Itaguaçu-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), AUTONOMO, residente na Rua Domingos Martins, N° 680, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e WANDA LUCIA LIMA GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), DO LAR, residente na Rua Domingos Martins, N° 680, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08859 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de junho de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO MAXIMO GOMES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), estoquista, residente na Rua Antônio José Cardoso, nº 92, da Penha, Vitória-ES e DANIELE DA CUNHA LIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Antônio José Cardoso, nº 92, da Penha, Vitória-ES. 24716 2.: LEANDRO CARLOS CARES, natural de Colatina-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), carregador, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº 44, Bonfim, Vitória-ES e VALERIA SANTOS DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº 44, Bonfim, Vitória-ES. 24719 3.: IGOR ROSETTI REBELLO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Hermes Bastos, nº 81, Maruípe, Vitória-ES e MIRELLA LARANJA MUSSO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar bancária, residente na Rua Hermes Bastos, nº 135, Maruípe, Vitória-ES. 24724 4.: BERNARDO SANTOS MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua João Capuchinho, Nº 46, Aptº 101, Praia do Sua, Vitória-ES e GIOVANA KRAUZER KUMM, natural de Domingos Martins-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Cezar Hilal, nº 905, Aptº 202, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24725 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de junho de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL LIMA CARVALHO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 32 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de obra, residente na Rua Mal Floriano, nº 393, Novo Jardim, Cariacica-ES e GRACIELLI DOS ANJOS GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Mal Floriano, nº 393, Novo Jardim, Cariacica-ES. 13703 2.: PEDRO HENRIQUE DA SILVA DOS REIS, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Idalina Leite Ferreira, nº 37, Santana, Cariacica-ES e FABÍOLA DE CARVALHO PIMENTA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Idalina Leite Ferreira, nº 37, Santana, Cariacica-ES. 13705 3.: ISAIAS DE FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na Rua José Carlos dos Santos Chaves, nº 12, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e LUCÉLIA DE SOUZA BARBOSA, natural de Cariacica-ES, com 35 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua José Carlos dos Santos Chaves, nº 12, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13706 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 02 de junho de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS PEREIRA BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Uberlândia, s/nº , Marcílio de Noronha, Viana-ES e ESTER FARIAS BULHÕES FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Uberlândia, s/nº , Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07286 2.: ERICK RIBEIRO GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), coordenador de vendas, residente na Rua São João Del Rey, nº 17, Marcílio de Noronha, Viana-ES e JOSY CIPRESTE ROCHA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Ouro Preto, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07304 3.: JOSÉ DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 67 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Jundiaí, nº 23, Marcílio de Noronha, Viana-ES e MARINA DEOLINDO RUFINO, natural de Vila Velha-ES, com 60 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Jundiaí, nº 23, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07306 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 02 de junho de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAPHAEL MENDES MACHADO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), músico, residente na Rua Juvenal Parteli, nº 66, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LAIZA LUGÃO MENDES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista de logística, residente na Rua Antonio Ganhotto, nº 145, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04475 2.: FLÁVIO AUGUSTO DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 50 anos de idade, solteiro(a), mecânico de automóveis, residente na Rua Geraldo Cortes Fragoso, nº 143, Campo Leopoldina, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LEIDIANA PEREIRA DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua João Monteiro, nº 90, Ferroviários, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04676 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 02 de junho de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Santa Cruz, nº 12, Resistência, Vitória-ES e DHIULIA NASCIMENTO DA SILVA, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), sem profissão remunerada, residente na Rua Santa Cruz, nº 12, Resistência, Vitória-ES. 17393 2.: ALBERTO SCHNEIDER NETO, natural de Vitória-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), bancário aposentado, residente na Rua Aderbal Athayde Guimarães, nº 248, Santo Antônio, Vitória-ES e ROSILENE REIS SCHNEIDER, natural de Iúna-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Rua Aderbal Athayde Guimarães, nº 248, Santo Antônio, Vitória-ES. 17396 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de junho de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: CAIQUE CAMPAGNARO SANTANA, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), tecnico em mecanica, residente na Avenida Brasil, 400, Centro, João Neiva-ES e JEANDRA BARBOSA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida Brasil, 400, Centro, João Neiva-ES. 03095 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 02 de junho de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO CELIO ABREU DO AMARAL, natural de Dores do Rio Preto-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Fazenda Confluencia, S/n, Área Rural, Divino de São Lourenço-ES e STEFANI FELIX DA SILVA, natural de Guaçuí-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Fazenda Confluencia, S/n, Área Rural, Divino de São Lourenço-ES. 00323 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 02 de junho de 2021 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO MENEGUCI GODES, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), motorista autônomo, residente na Rua Xingu, nº 51, Serra Dourada II, Serra-ES e RAYANE SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Minas Gerais, nº 1, Planície da Serra, Serra-ES. 10956 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 02 de junho de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAIRO FAUSTINO MIGUEL, natural de Pancas-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), pintor industrial, residente na Rua Cidade de Florianópolis, nº 15, Itaputera, Aracruz-ES e LORRAYNE ESPÍNDULA DA SILVA, natural de Pancas-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Cidade de Florianópolis, nº 15, Itaputera, Aracruz-ES. 13186 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 02 de junho de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEYTON MATIAS DE SOUZA, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego da Perdição, sem Número, Distrito Santíssima Trindade, Iúna-ES e NAIHARA LOBATO DE ALMEIDA, natural de Iúna-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego da Perdição, sem Número, Distrito Santíssima Trindade, Iúna-ES. 08835 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 02 de junho de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: SEBASTIÃO MOREIRA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 48 anos de idade, divorciado, lavrador, residente e domiciliado no Córrego dos Correias, s/n, São Jorge do Oliveira, Brejetuba-ES e MARINA RODRIGUES PEREIRA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 37 anos de idade, divorciada, lavradeira, residente e domiciliada no Córrego dos Correias, s/n, São Jorge do Oliveira, Brejetuba-ES - 000986 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 02 de junho de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã

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