PUBLICIDADE LEGAL

02-06-2021 - PROCLAMAS

QUARTA FEIRA

Publicado em 

02 jun 2021 às 01:00

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 01:00

02-06 - PROCLAMAS - DIGITAL.pdf

02-06 - PROCLAMAS - DIGITAL.pdf
Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS PASSOS DE SOUSA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), analista de suporte, residente na Rua Luiz Gonzaga de Oliveira, nº 06, São Luiz Gonzaga, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MAYRA GUIMARÃES GARDIOLI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Assessora técnica, residente na Rua Papa João Paulo I - de 374 Ao Fim - Lado Par, nº 58, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04586 2.: AUGUSTO BORGES AFONSO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Comerciante, residente na Rua Walter de Oliveira, nº 171, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e GABRIELA MARTINS CIPRIANO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Analista, residente na Rua Amélia Molinarolli Giro, nº 19, São Geraldo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04619 3.: MARCELL FREITAS PINHEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), consultor de vendas, residente na Rua Angelina Mastello Fornazier, nº 39, Santa Cecília, Cachoeiro de Itapemirim-ES e THAMYRIS CRISTINA ANDRADE DE SOUZA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), operadora de loja, residente na Rua Professor Pedro Estellita Herkenhoff, nº 22, Basiléia, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04626 4.: PAULO CESAR DE JESUS ROCHA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), lanterneiro, residente na Avenida Theodorico Ferraço, nº 436, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARIA CRISTINA VENTURA MARINHO, natural de Alegre-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), babá, residente na Avenida Theodorico Ferraço, nº 436, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04628 5.: RAFAEL AMORIM ROQUE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua João Regino, nº 29, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LAYNA MOURA DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Maria Sebastiana da Conceição, S/n, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04629 6.: OSIMAR RANGEL ABREU, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de enefermagem, residente na Avenida Theodorico Ferraço, nº 436, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ESTER TAVARES DA SILVA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 34 anos de idade, divorciado(a), analista administrativo, residente na Avenida Theodorico Ferraço, nº 436, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04636 7.: WELDER BRANDÃO MACHADO, natural de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Rua João Vianna, nº 06, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JÚLIA AMORIM PINHEIRO VIVAS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua João Vianna, nº 06, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04638 8.: LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), designer gráfico, residente na Rua Argemiro Barboza de Amorim, nº 63, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KESSYA BRITO MENDONÇA LUCIANO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Argemiro Barboza de Amorim, nº 63, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04648 9.: RUTHIERO PEREIRA MARTINS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de expedição, residente na Rua Hilton Medina, nº 41, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES e VÍVIAN DA COSTA ALMEIDA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Alcebíades José Sobreira, nº , Waldir Furtado Amorim, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04649 10.: EDEN RESENDE DE AMORIM JUNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), engenheiro civil, residente na Rua Manoel Nascimento Thobias, nº 55, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JACQUELINE NESPOLI BAPTISTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Doutor Justino Hemerly Elias, nº 270, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04650 11.: KAIQUE KOCK CARNEIRO, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Professor Domingos, nº 120, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MAYARA CAETANO RODRIGUES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Professor Domingos, nº 120, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04658 12.: ALAN JHONE DOS SANTOS PONCIANO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Antônio da Costa, nº 36, Recanto, Cachoeiro de Itapemirim-ES e GLAUCIANE MARVILLA FERNANDES, natural de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Antônio da Costa, nº 36, Recanto, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04659 13.: MILLER SERGIO DE MELO SALLES, natural de Muqui-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Helena P. de Souza, nº 64, Alto União, Cachoeiro de Itapemirim-ES e THALITA NANTES BORGES DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Doutor Aristides Campos, nº 105, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04667 14.: DOUGLAS NASCIMENTO GONÇALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), eletricista industrial, residente na Rua João Carriço de Queiroz, nº 02, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e CAROLINE BRITO DA SILVA FRANÇA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua João Carriço de Queiroz, nº 02, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04673 15.: TIAGO ALVES VAZZOLER, natural de Eunápolis-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua João de Deus Madureira, nº 50, Recanto, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ALINE DOS SANTOS FERNANDES, natural de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua João de Deus Madureira, nº 50, Recanto, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04674 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 01 de junho de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS DONDONI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista de mídias sociais, residente na Avenida Eudes Scherrer de Souza, nº 2286, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e LUANA DE ALMEIDA FERRARI, natural de Santo André-SP, com 27 anos de idade, divorciado(a), assistente de customer experience III, residente na Avenida Eudes Scherrer de Souza, nº 2286, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 31614 2.: VINICIUS NASCIMENTO SANTANA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedor técnico, residente na Av. Desembargador Antonio José Miguel Feu Rosa, nº 747, Praia da Baleia, Serra-ES e ARIADNNY FERNANDA SILVA DUARTE NERY, natural de Corumbá-MS, com 33 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Av. Desembargador Antonio José Miguel Feu Rosa, nº 747, Praia da Baleia, Serra-ES. 31615 3.: THIAGO BARBOSA ALVES, natural de São Mateus-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Graúna, S/n, Vila Nova de Colares, Serra-ES e KELLY CHRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Graúna, S/n, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31616 4.: SÁVIO MOREIRA MENON, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Condominio Ecolife Laranjeiras, Apartamento 201, Ipanema, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e SUZANA BARBIERI DOS SANTOS, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Condominio Ecolife Laranjeiras, Apartamento 201, Ipanema, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31617 5.: BRUNO JOSÉ ZANETTE, natural de Santa Teresa-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), gerente de produção, residente na Rua D, S/n, Castelândia, Serra-ES e JANAINA DE OLIVEIRA, natural de Santa Teresa-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua D, S/n, Castelândia, Serra-ES. 31618 6.: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 70 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Salvador, nº 166, Boa Vista II, Serra-ES e MARIA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA, natural de Água Doce do Norte-ES, com 18 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Salvador, nº 166, Boa Vista II, Serra-ES. 31619 7.: WAGNER DA CONCEIÇAO CARDOZO, natural de Nova Viçosa-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Uruguai, nº 43, Carapina Grande, Serra-ES e BIANCA MIRANDA DE ABREU, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Uruguai, nº 43, Carapina Grande, Serra-ES. 31620 8.: ELIAS DA SILVA SANTOS, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 323, Alterosas, Serra-ES e VANESSA NASCIMENTO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 323, Alterosas, Serra-ES. 31621 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 01 de junho de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEMISON DA SILVA PINTO, natural de Pontes e Lacerda-MT, com 22 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na Rua Cinco, S/n, Jardim Bela Vista, Serra-ES e BEATRIZ DE JESUS PEREIRA, natural de Fundão-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Cinco, S/n, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10948 2.: HUGO LEONARDO DA SILVA BATISTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 32 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Travessa Santa Júlia, nº 15, Jardim da Serra, Serra-ES e IOLANDA PEREIRA LOURENÇO, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Travessa Santa Júlia, nº 15, Jardim da Serra, Serra-ES. 10950 3.: PATRÍCIO ARAÚJO DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), montador de móveis, residente na Rua Jacarepaguá, 10, Jardim Guanabara,, Serra-ES e ROBERTA BISPO, natural de Gandu-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Jacarepaguá, 10, Jardim Guanabara,, Serra-ES. 10952 4.: PERSEU LOPES DA SILVA, natural de São João de Meriti-RJ, com 33 anos de idade, divorciado(a), técnico em eletrônica, residente na Rua Embaúba, nº 14, Vista da Serra II, Serra-ES e DEISE HELEN ALVES SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Embaúba, nº 14, Vista da Serra II, Serra-ES. 10954 5.: ANTENOR DE JESUS CRUZ, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente de logística, residente na Rua Carlos Gomes, S/n, Campinho da Serra II, Serra-ES e ANA CRISTINA DO NASCIMENTO MAIA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Carlos Gomes, nº 194, Campinho da Serra II, Serra-ES. 10961 6.: CLEOMAR DA MOTA SOUZA, natural de Nanuque-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), instrutor de trânsito, residente na Rua Caxambu, 38, Nova Carapina I, Serra-ES e ADENILZA FREIRE SATE, natural de Nanuque-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Avn Antonio Dias, 33, Nova Carapina II, Serra-ES. 10977 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 01 de junho de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JADERLON FELICIO DA PENHA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, Solteiro(a), técnico em enfermagem, residente na Rua Alcebíades Ângelo da Penha, nº 95, Santa Martha, Vitória-ES e GESSIKA DOS SANTOS BOLIS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Alcebíades Ângelo da Penha, nº 95, Santa Martha, Vitória-ES. 24713 2.: STEVON MIRANDA CIZINI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), vidraceiro, residente na Rua José Machado, nº 321, Tabuazeiro, Vitória-ES e NIARA DO ROSÁRIO GOUVEA, natural de Aimorés-MG, com 26 anos de idade, Solteira(o), escrevente, residente na Rua José Machado, nº 321, Tabuazeiro, Vitória-ES. 24715 3.: LUCAS MENDES VIDIGAL, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua das Palmeiras, nº 344, Itararé, Vitória-ES e LORRANY DE JESUS DE FARIA, natural de Montanha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua das Palmeiras, nº 344, Itararé, Vitória-ES. 24717 4.: PETERSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Ladeira Manoel Mindela, nº 400, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES e KAROLAYNE NIKOLAISEN STEIN DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Ladeira Manoel Mindela, nº 400, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES. 24720 5.: PEDRO HENRIQUE SOUZA ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operador de armazém, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, nº 405, Qd 91, Ap. 503, Jardim Camburi, Vitória-ES e TALIA DA VITÓRIA SOARES, natural de João Monlevade-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na 105 Tig Fold Road, Farnworth, Bolton, Reino Unido-ET. 24721 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de junho de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDECIR DOS SANTOS MIRANDA, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Maria das Graças Bonna Marinato, Nº 961, Quadra 40/19, Planalto, Linhares-ES e IVONE DE JESUS SANTOS, natural de Distrito de Jaguaré, Município de São Mateus-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Maria das Graças Bonna Marinato, Nº 961, Quadra 40/19, Planalto, Linhares-ES. 11021 2.: ADENILSON ALMEIDA DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), cabelereiro, residente na Rua Julieta Amorim Calmon, Nº 14, Linhares V, Linhares-ES e MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 41 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua Julieta Amorim Calmon, Nº 14, Linhares V, Linhares-ES. 11022 3.: FELICIO FERNANDO ROSA, natural de Colatina-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Luiz de Camões, Nº 1787, Interlagos, Linhares-ES e JERUSA SOARES GALDINO, natural de Linhares-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Luiz de Camões, Nº 1787, Interlagos, Linhares-ES. 11023 4.: WEDERSON DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Monte Belo, Nº 543, Interlagos, Linhares-ES e LETICIA ROZA, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Monte Belo, Nº 543, Interlagos, Linhares-ES. 11024 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 01 de junho de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR HONORATO COUTINHO DE LIMA, natural de Mutum-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi, Vitória-ES e FERNANDA VIEIRA BOREL, natural de Ipatinga-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24493 2.: LUIZ CLAUDIO VIEIRA MACHADO FILHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Tenente Mário Francisco Brito, nº 420, Enseada do Suá, Vitória-ES e AMANDA DE ALMEIDA RIBEIRO, natural de Petrópolis-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto, nº 211, Apto 1104, Mata da Praia, Vitória-ES. 24526 3.: WALLACE SERRÃO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), arte finalista, residente na Rua Elzira Vivácqua, Jardim Camburi, Vitória-ES e GABRIELLE BATISTA DE ALMEIDA, natural de Macaé-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Elzira Vivácqua, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24527 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de junho de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIMAR ABREU GONÇALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua Vera Pimentel Amorim, S/nº, Sauaçu, Aracruz-ES e FRANCIELLE DE SOUZA ALVES, natural de Itamaraju-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista comercial, residente na Rua Vera Pimentel, S/nº, Sauaçu, Aracruz-ES. 13183 2.: THAYNA FERREIRA FREITAS RODRIGUES, natural de Colatina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, S/nº, Torre B, Apartamento Nº 608, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES e LALLINKA ALPOIN PIOL, natural de João Neiva-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, S/nº, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES. 13184 3.: LEONARDO BRANDÃO PAIVA, natural de Itaboraí-RJ, com 31 anos de idade, divorciado(a), encarregado operacional, residente na Rua Agata, nº 90, Bairro Guanabara, Aracruz-ES e LORRAYNE MARQUES REIS, natural de Colatina-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnica. em segurança do trabalho, residente na Rua Agata, nº 90, Bairro Guanabara, Aracruz-ES. 13185 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 01 de junho de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXSANDER SANTOS MEIRELES, natural de Santa Teresa-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Azaleia, nº 46, Jabaeté, Vila Velha-ES e KATHLLEN FERRAZ OLAVO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), agente comunitário de saúde, residente na Avenida Autrália, nº 86, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08850 2.: MAGDIEL SILVA QUEIROZ, natural de Conceição da Barra-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), Representante comercial autônomo, residente na Avenida Tiradentes, S/n, Morada da Barra, Vila Velha-ES e MIRIAN CORREIA DA PENHA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), Representante comercial autônomo, residente na Avenida Tiradentes, S/n, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08852 3.: WESLEY FORNAZIEL, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Avenida França, Bloco 18, Apt 301, Jabaete, Vila Velha-ES e PÂMELLA LACERDA MARTINS, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida França, Bloco 18, Apt 301, Jabaete, Vila Velha-ES. 08856 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de junho de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELESSON BARRETO BORGES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), jogador de futebol, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 1050, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e LIDIA VIEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 1050, Ilha das Caieiras, Vitória-ES. 17394 2.: GENILSON FLAVIANO FERREIRA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), instrutor de educação profissional, residente na Rua do Encontro, nº 21, São Pedro, Vitória-ES e JÉSSICA MACHADO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua do Encontro, nº 21, São Pedro, Vitória-ES. 17395 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de junho de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: AMILTON ROSA DE SANTANA, natural de Itapebi-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Aldeia Corrego do Ouro, sem Numero, Barra do Riacho, Aracruz-ES e ELISANGELA MORAES SOARES, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Aldeia Corrego do Ouro, sem Numero, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00659 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 01 de junho de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SILAS DE OLIVEIRA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), motorista de aplicativo, residente na Rua Maria Niero da Silva, nº 172, Glória, Vila Velha-ES e LUANA RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Maria Niero da Silva, nº 172, Glória, Vila Velha-ES. 18873 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de junho de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUISMAR DUTRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na São José do Frade, Este Distrito,, Itapemirim-ES e ANDREA DALTIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na São José do Frade, Itapecoá,, Itapemirim-ES. 01185 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 01 de junho de 2021 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EMERSON DA ROCHA CURTY, natural de Alegre-ES, com 48 anos de idade, Divorciado(a), servidor público municipal, residente na Rua João Bravo, nº 20, Vila Alta, Alegre-ES e MARCILENE DE ABREU NEVES, natural de Alegre-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua João Bravo, nº 20, Vila Alta, Alegre-ES. 03480 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 01 de junho de 2021 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: GLEIVISON BERNARDO FERNANDES, natural de Conceição do Castelo, ES, com 24 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado em/no(a) Sertãozinho, s/n, Brejetuba-ES e BEATRIZ TEÓFILO DA SILVA, natural de Venda Nova do Imigrante, ES, com 23 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada em/no(a) Sertãozinho, s/n, Brejetuba-ES - 000987 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 01 de junho de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã

