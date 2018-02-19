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Leonel Ximenes

PT não vai punir deputado que votou pela censura às artes

Públicado em 

19 fev 2018 às 16:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O petista Padre Honório votou contra o veto do governador ao projeto que proíbe nudez nas exposições artísticas no ES. Crédito: Gazeta Online
O PT não vai punir o deputado Padre Honório, que votou contra o veto do governador Hartung ao projeto do deputado Euclério Sampaio (PDT) que proíbe nudez em exposição de artes no Estado. "Não tem decisão partidária sobre o veto. Não foi a debate, foi decisão individual dos próprios deputados", disse à coluna o presidente do partido, João Coser.
Coser afirmou que "o partido tem opinião majoritária a favor da expressão artística", embora um dos seus parlamentares na Assembleia tenha votado em favor da censura às artes. "Não haverá punição", reiterou. 
O outro deputado do PT na Ales, Nunes, votou pelo veto do governador, apoiado hoje por 17 parlamentares. Nove votaram pela derrubada do veto governamental. No ano passado, curiosamente, apenas um deputado, o tucano Sérgio Majeski, havia votado contra o projeto de Euclério Sampaio 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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