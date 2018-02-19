PT não vai punir deputado que votou pela censura às artes

O PT não vai punir o deputado Padre Honório, que votou contra o veto do governador Hartung ao projeto do deputado Euclério Sampaio (PDT) que proíbe nudez em exposição de artes no Estado. "Não tem decisão partidária sobre o veto. Não foi a debate, foi decisão individual dos próprios deputados", disse à coluna o presidente do partido, João Coser.
Coser afirmou que "o partido tem opinião majoritária a favor da expressão artística", embora um dos seus parlamentares na Assembleia tenha votado em favor da censura às artes. "Não haverá punição", reiterou.
O outro deputado do PT na Ales, Nunes, votou pelo veto do governador, apoiado hoje por 17 parlamentares. Nove votaram pela derrubada do veto governamental. No ano passado, curiosamente, apenas um deputado, o tucano Sérgio Majeski, havia votado contra o projeto de Euclério Sampaio