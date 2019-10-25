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Leonel Ximenes

PT mantém festa de aniversário de Lula em Vitória, mesmo sem licença da prefeitura

Partido, entretanto, diz que evento ao lado da Praça Costa Pereira não terá palanque ou trio elétrico

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 05:30

Públicado em 

25 out 2019 às 05:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Lula, que fará 74 anos neste domingo, está preso desde abril do ano passado na PF em Curitiba Crédito: Arquivo/AG
Os organizadores do aniversário de Lula, que será realizado neste sábado ao lado da Praça Costa Pereira, dizem que não vão utilizar palanque e trio elétrico no evento. A informação vem um dia depois de a Prefeitura de Vitória ter advertido, pela coluna, que não havia sido procurada para dar licença ou suporte à festa.
Mesmo com a advertência da PMV, a festa está mantida pelo PT. “Estaremos na Praça Vermelha, no Centro de Vitória, neste sábado, a partir das 16h, para celebrar a vida e resistência do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, que completa mais uma primavera [74 anos] neste domingo”, afirma Isaías Santana, um dos organizadores do ato.
O militante petista diz que “a praça é do povo e precisa ser ocupada”. E teoriza: “Se a Polícia Militar ou a Guarda Municipal reprimir uma manifestação pacífica, estará pisoteando a nossa Constituição e isso demonstraria que não estamos mais no Estado democrático de direito e sim num Estado policial”.
Santana, entretanto, diz que a festa está garantida: "Se tiver algum impedimento por parte PMV, a gente dá outro jeito. Criatividade é o que não nos falta". 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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