PT diz que agora vai avaliar voto "rebelde" de Padre Honório

João Coser, presidente estadual do PT, sobre uma possível punição a Padre Honório: "Temos que esperar uma reunião formal". Crédito: Gazeta Online

O presidente estadual do PT, João Coser, reconsiderou há pouco o que disse hoje à tarde à coluna. Segundo ele, o Partido dos Trabalhadores decidiu, sim, apoiar o veto do governador Hartung (PMDB) ao projeto de lei do deputado Euclério Sampaio (PDT) que proibia nudez nas manifestações artísticas do Estado.

Apesar da nova posição do petista, ele não quis adiantar se o deputado Padre Honório, que votou contra o veto e, consequentemente, a favor da censura, será punido pelo partido. "Isso ainda não posso falar. Temos que esperar uma reunião formal, mas acho que não haverá punição. Mas não posso afirmar", esquivou-se.