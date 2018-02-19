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  • PT diz que agora vai avaliar voto "rebelde" de Padre Honório
Leonel Ximenes

PT diz que agora vai avaliar voto "rebelde" de Padre Honório

Públicado em 

19 fev 2018 às 19:08
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

João Coser, presidente estadual do PT, sobre uma possível punição a Padre Honório: "Temos que esperar uma reunião formal". Crédito: Gazeta Online
O presidente estadual do PT, João Coser, reconsiderou há pouco o que disse hoje à tarde à coluna. Segundo ele, o Partido dos Trabalhadores decidiu, sim, apoiar o veto do governador Hartung (PMDB) ao projeto de lei do deputado Euclério Sampaio (PDT) que proibia nudez nas manifestações artísticas do Estado.
Apesar da nova posição do petista, ele não quis adiantar se o deputado Padre Honório, que votou contra o veto e, consequentemente, a favor da censura, será punido pelo partido. "Isso ainda não posso falar. Temos que esperar uma reunião formal, mas acho que não haverá punição. Mas não posso afirmar", esquivou-se.
A bancada do PT na Assembleia ficou dividida na votação da matéria. Padre Honório votou contra, mas o deputado Nunes, seguindo determinação partidária, apoiou o veto, que teve o aval de 17 parlamentares. Nove foram contra. co, com três ausências. No ano passado, curiosamente, apenas o tucano Sérgio Majeski votou contra o projeto da censura.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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