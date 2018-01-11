PT capixaba desiste de ônibus e adia reunião de apoio a Lula

O PT confirmou para o dia 24 uma vigília na Praça Costa Pereira. Crédito: Gazeta Online

O PT capixaba desistiu de tentar fretar um ônibus para mandar seus militantes acompanhar o julgamento de Lula em Porto Alegre (RS). “O PT não está articulando ônibus e nem orientamos para isso. A direção nacional deixou a cargo dos Estados do Sul [Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul] a mobilização para o dia 24. Os demais Estados estão orientados a não mandar ônibus”, diz João Coser, presidente estadual do partido.

A mudança

Na realidade, essa posição é um recuo na estratégia inicial do PT estadual. No último dia 3, em conversa com a coluna, Coser afirmou que a mobilização estava sendo articulada: “Provavelmente teremos um ônibus”. Mas a realidade se impôs: “Não terá nenhum ônibus de responsabilidade do PT. Se outros grupos fizerem, será por conta própria, mas não tenho conhecimento”, ponderou o dirigente petista ontem.

Na praça

Confirmada, até agora, é a realização de uma vigília no dia 24, na Praça Costa Pereira. Mas a mobilização pró-Lula não está sendo fácil. A coluna teve acesso a um áudio em que a dirigente estadual Iriny Lopes admite dificuldades de reunir a militância e, por isso, adia de amanhã para segunda-feira a reunião de mobilização dos petistas no Sindicato dos Metalúrgicos.

A esquerda tem fome

O deputado federal Givaldo Vieira (PT) almoçou ontem, na Serra, com o ex-governador Casagrande, a prefeita em exercício, Márcia Lamas e o deputado Bruno Lamas, todos do PSB.

Cardápio socialista

Givaldo foi novamente convidado a entrar no ninho socialista. Com os seguintes argumentos: ele não teria chance de se reeleger pelo PT; pode conquistar a vaga pelo PSB; se não ganhar, pode ser secretário num eventual governo Casagrande.

O prefeito decide

Por falar nisso, o deputado Bruno Lamas disse que, se Audifax Barcelos apoiá-lo, desistirá da Assembleia e será candidato a deputado federal em outubro. Mas pelo PSB, não pela Rede, partido do prefeito da Serra.

Rompeu, saiu

O historiador Eliomar Mazoco deixou a Subsecretaria de Cultura de Vila Velha. Por divergências com o secretário municipal de Esporte, Luiz Felipe de Azevedo.

Viva a cultura!

Aliás, tanto Mazoco como o segmento cultural de Vila Velha querem que o prefeito Max Filho (PSDB) crie uma Secretaria de Cultura desvinculada da do Esporte.

2018 chegou

Ainda como vice-governador, César Colnago (PSDB) participou da abertura do Jesus Vida Verão na noite de quarta. A partir de hoje, como governador em exercício, vai cair na estrada pelo Estado afora. Aliás, já caiu: hoje visita quatro municípios.

A voz do povo...

O prefeito Max Filho foi vaiado na abertura do Jesus Vida Verão.

Pastor sem ovelhas

Teve um vereador e secretários da prefeitura que não foram chamados para o palco pela organização do evento. Ficaram de mal com o pastor.

Garantido

O comandante da PM, Nylton Rodrigues, estava sentado ao lado do governador Hartung durante o ato de transmissão de governo a Colnago.

Filme velho

Os rodoviários entram em greve; o povo fica 20 dias sem ônibus; a Justiça manda aumentar o salário dos rodoviários; o governo lava as mãos e aumenta o preço da passagem; e o povo paga a conta toda.

Bravo!

Pelo menos 20 pianistas já deram uma canja no piano colocado pelo shopping na área do cadastramento biométrico eleitoral em Vila Velha.

Semáforos visíveis

A faixa que estava atrapalhando a visão dos motoristas na Reta da Penha, como informou a coluna ontem, foi retirada ontem mesmo.

Dinheiro voando

Leitor da coluna teve que ir de Vitória ao Rio ontem num bate e volta. O preço da passagem: R$ 2 mil. A alternativa seria um voo, com escala, no valor de R$ 3.096. Mas, lembrem-se: a inflação está baixa.

Toca a obra

O presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) esteve ontem em Vitória, não aconteceu nada, e a engenheira Lúcia Vilarinho continua na presidência do Crea-ES.

Sem exageros

Em Itaúnas, litoral Norte do ES, uma moqueca de pescada sai a R$ 90; a de robalo, R$ 120. E dá para três pessoas não muito gulosas.





Alô, economistas!