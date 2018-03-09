PSDB de Vitória e executiva estadual em rota de colisão

A executiva estadual, presidida pelo vice-governador César Colnago, apoiou Vandinho Leite e anunciou instauração de comissão de ética contra presidente do Tucanafro. Crédito: Gazeta Online

Os tucanos não estão mesmo se bicando no Espírito Santo. A rota de colisão agora é entre o PSDB de Vitória e a executiva estadual, que assumiram posições opostas no episódio do processo disciplinar, aberto pelo governo do Estado, contra a presidente do Tucanafro, Fernanda Pereira. Ela é acusada de ser servidora fantasma da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, comandada por Vandinho Leite.

O apoio

Em nota, o presidente do Diretório de Vitória, Elcio Amorim, diz que o PSDB da Capital se solidariza com ela, que é da executiva do partido, oferece ajuda e afirma: “Não compactuamos com nenhum tipo de preconceito nem nenhum tipo de desvio ético”.

Comissão de ética

Ontem, a executiva estadual do PSDB, cujo presidente é César Colnago, reagiu. Em nota, manifesta apoio a Vandinho Leite, diz que o processo disciplinar é previsto em lei e critica Fernanda Pereira: “Ao invés de se defender no bojo do processo, preferiu fazer acusações e ofensas em redes sociais contra o secretário Vandinho e o PSDB. Tais ofensas serão apuradas pela Comissão de Ética do partido”, anuncia.

Profético

“A parte mais sensível do corpo humano é o bolso.” Esta é uma das 200 frases que constam do livro “O Homem Mais Realista do Brasil”, que reúne 200 citações do economista Delfim Netto. Foi lançado no ano passado.

Muito sensível

Delfim está sendo acusado pela Lava Jato de ter recebido R$ 15 milhões de propina por uma consultoria que nunca teria sido feita para a Usina Belo Monte.

A face intelectual

Em 2012, o economista, um dos próceres do regime militar, doou sua coleção particular, de 250 mil livros, para a USP. A Universidade de São Paulo também recebeu do ex-ministro quadros, mapas e móveis antigos.

Ibama em chamas

Servidores do Ibama penduraram faixas na frente da sede do órgão, em Bento Ferreira, protestando contra as nomeações políticas no órgão. Recentemente foi nomeado Tarcísio Föeger para a superintendência estadual.

Buracos no caminho

Tomara que o prefeito Max Filho (PSDB), se for mesmo deixar a prefeitura, mande antes tapar os inúmeros buracos que surgiram em Vila Velha depois da chuva.

Vizinho carente

De quarta até ontem, o site do CNH Social havia recebido mais de 105 mil acessos. Curiosamente, quase 17 mil vieram do Rio de Janeiro. Mas, segundo o Detran, o programa só pode beneficiar moradores do ES.

Instinto maternal

Morador de Vitória, um senhor de mais de 60 anos de idade recebeu nova carteirinha do seu plano de saúde. Está coberto até para procedimentos obstétricos.

Sem lenço...

“Eu sempre ouvi dizer que o capixaba é um povo sem identidade, mas nunca imaginei que isso pudesse ser levado tão ao pé da letra.” De um observador da cena política, sobre as centenas de pessoas em busca de carteira de identidade no mutirão promovido pela Assembleia Legislativa.

Constatação

Os açougueiros do dinheiro público estão soltos novamente.

Preparemos os casacos?

Sobre a nota “Sufoco na Assembleia”, a Ales informa que está em fase de análise de documentos para ser contratada a empresa que prestará serviço de manutenção no sistema de ar-condicionado. “Em cerca de 20 dias, o calor vai começar a dar adeus”, promete a assessoria da Casa.

A exceção

Max Filho comenta nota da coluna e contesta que Vila Velha não reelege prefeito: “Em 2004 fui reeleito no primeiro turno com 65% dos votos”, lembra. Embora tenha sido a última vez que o eleitor foi generoso com o alcaide de plantão na cidade.

Só pra governador

Sobre a possibilidade de deixar a PMVV para concorrer a deputado federal, como é comentado nos bastidores, o prefeito descarta: “Não tem sentido, deixei a Câmara para assumir a prefeitura”.

Ficha superlimpa

Petição pública na internet reivindica que nenhum advogado investigado por corrupção presida nem relate comissão na OAB.

Alô, Joesley Batista!