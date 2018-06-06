PSD da Serra expulsa suplente de Neidia

Letícia Gonçalves - interina

O presidente do PSD da Serra, Flavio Serri, aliado de primeira hora da vereadora afastada Neidia Pimentel, do mesmo partido, anunciou nesta quarta-feira (06) a expulsão do vereador Fabão da Habitação da legenda. Fabão, que foi convocado como suplente de Neidia, votou na chapa única, encabeçada por Rodrigo Caldeira (Rede), na eleição da Mesa Diretora da Câmara para o biênio 2019-2020, no último sábado. O grupo adversário, próximo de Neidia e do prefeito Audifax Barcelos (Rede), nem participou da votação.

De acordo com Serri, Fabão "deixou de cumprir orientação partidária na eleição da Mesa Diretora e vem agindo de forma em oposição à atual administração, à qual o PSD é aliado. Trabalhou o tempo todo nos bastidores incitando lideranças para se manifestarem contra a vereadora, fazendo esse jogo rasteiro para tirar a vereadora Neidia do mandato".

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Ele avalia até pedir o mandato do vereador, por infidelidade partidária. Um imbróglio jurídico, no entanto, pode estar a caminho. Fabão diz desconhecer a orientação do partido para a eleição da Mesa Diretora. "E eu também já tinha dado a minha palavra", complementa. Ele diz que não foi comunicado oficialmente sobre a decisão do partido.