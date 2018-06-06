Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • PSD da Serra expulsa suplente de Neidia
Vitor Vogas

PSD da Serra expulsa suplente de Neidia

Fabão da Habitação, suplente de Neidia Pimentel, votou na chapa de Rodrigo Caldeira na eleição da Mesa Diretora

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 18:00

Públicado em 

06 jun 2018 às 18:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

 Letícia Gonçalves - interina 
O presidente do PSD da Serra, Flavio Serri, aliado de primeira hora da vereadora afastada Neidia Pimentel, do mesmo partido, anunciou nesta quarta-feira (06) a expulsão do vereador Fabão da Habitação da legenda. Fabão, que foi convocado como suplente de Neidia, votou na chapa única, encabeçada por Rodrigo Caldeira (Rede), na eleição da Mesa Diretora da Câmara para o biênio 2019-2020, no último sábado. O grupo adversário, próximo de Neidia e do prefeito Audifax Barcelos (Rede), nem participou da votação.
De acordo com Serri, Fabão "deixou de cumprir orientação partidária na eleição da Mesa Diretora e vem agindo de forma em oposição à atual administração, à qual o PSD é aliado. Trabalhou o tempo todo nos bastidores incitando lideranças para se manifestarem contra a vereadora, fazendo esse jogo rasteiro para tirar a vereadora Neidia do mandato".
PSD da Serra expulsa suplente de Neidia
Ele avalia até pedir o mandato do vereador, por infidelidade partidária. Um imbróglio jurídico, no entanto, pode estar a caminho. Fabão diz desconhecer a orientação do partido para a eleição da Mesa Diretora. "E eu também já tinha dado a minha palavra", complementa. Ele diz que não foi comunicado oficialmente sobre a decisão do partido.
Flavio Serri, que é ex-controlador da Casa, está, desde abril, por decisão judicial, proibido de pisar na Câmara da Serra. Ele foi denunciado, junto com Neidia, pela prática de rachid, incluindo a suposta contratação de funcionários fantasmas.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados