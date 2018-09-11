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Opinião da Gazeta

Próximo presidente não tem como fugir do ajuste fiscal

Economistas ouvidos pela seção "O X da Questão" não fizeram rodeios: o rombo precisa ser enfrentado por quem chegar ao Planalto para que Brasil retome caminho do crescimento

Públicado em 

10 set 2018 às 22:02

Colunista

O ano de 2019 será o sexto consecutivo com o país no vermelho. Não sem motivo, portanto, os renomados economistas ouvidos pela seção “O X da Questão” do último domingo não fizeram rodeios:o rombo precisa ser enfrentado e, para isso, o ajuste fiscal deve ser protagonista da agenda econômica de quem chegar ao Planalto.
O ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega foi categórico: “O ajuste é crucial porque a situação fiscal tornou-se insustentável. Sem ele, a relação entre a dívida pública e o PIB, o principal indicador de solvência do setor público, seguirá em trajetória explosiva. (...) O Brasil depende de outras medidas para recuperar a capacidade de crescer – casos da reforma tributária, da ampliação dos investimentos em infraestrutura e da melhoria da qualidade da educação – mas sem o ajuste fiscal nosso futuro será medíocre”. Também entrevistada, Zeina Latif, economista-chefe da XP Investimentos, deixou de lado possíveis eufemismos para reforçar a gravidade da situação fiscal do país. “Se o próximo presidente não for capaz de entregar esta agenda tempestivamente, o ambiente macroeconômico poderá se deteriorar rapidamente, a depender do quadro internacional. A estabilidade macro é alicerce do crescimento.”
A herança é maldita, fruto da falta de disciplina fiscal do governo Dilma Rousseff. O resultado mais explícito da tragédia econômica desde então tem sido o desemprego, que atualmente ainda atinge mais de 13 milhões de brasileiros. Sem o devido controle dos gastos, a atividade econômica não conseguirá ter uma recuperação que possibilite a restauração dos níveis de emprego.
Mas, paralelamente, é preciso investir em educação, o único caminho para a qualificação da mão de obra. “Destravar a produtividade, que é baixa e está praticamente estagnada, exige avançar em três pilares: ambiente de negócios (a prioridade seria a reforma tributária), capital humano (a prioridade seria o ensino médio, onde os indicadores estão estagnados) e abertura da economia (que precisa ser cautelosa). Não há bala de prata. São várias reformas que precisam avançar”, ressaltou Zeina.
É o momento de o país estabelecer suas prioridades. Para começar, desvencilhar-se de intervencionismos arcaicos, reformando o próprio Estado brasileiro em busca de mais produtividade. Como destacou Zeina, precisamos melhorar a qualidade das políticas públicas. O maior beneficiário dessa transformação é o próprio cidadão.

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