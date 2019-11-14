Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Propostas de reforma de Bolsonaro foram recebidas com ciúme no Congresso
Economia

Propostas de reforma de Bolsonaro foram recebidas com ciúme no Congresso

Suspeito que o temor de conceder a lei delegada vem da possibilidade de ela funcionar na aceleração das parcerias público-privadas e nas privatizações, o que produziria redução do desemprego. Tal sucesso poderia beneficiar Bolsonaro em 2022

Públicado em 

14 nov 2019 às 09:35

Colunista

Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal Crédito: Marcos Oliveira
Gostemos ou não do programa econômico do governo Bolsonaro, comandado pelo ilustre ministro Paulo Guedes, temos que reconhecer que é a primeira vez, nos últimos 31 anos, que se explicitou claramente a tragédia fiscal da União, dos Estados e dos municípios em que nos enrolamos. Ela só pode ser enfrentada com uma profunda reforma da administração pública proposta na Constituição de 1988, violentada pelo tremendo abuso de poder do Legislativo, do Executivo, do Judiciário e do Ministério Público. O resultado foi um irresponsável aumento de gastos acompanhado de imensa judicialização da política e a consequente politização da Justiça, que tornaram o Brasil inadministrável.
Foi visível, entretanto, o cinismo com que foram recebidas as propostas de Bolsonaro para reformar o Estado brasileiro e dar-lhe maior produtividade. Pôs, à luz do dia, um ciúme imaturo entre lideranças do Congresso que degustam o poder, acompanhado de uma certa petulância. A despeito de salamaleques educados, mostraram, na prática, pouca disposição de alterar suas próprias prioridades.

Veja Também

Trabalhador vai ter redução de 80% no FGTS com pacote do governo

Pacote de Guedes moderniza o Estado com foco no futuro

E Guedes não chegou, ainda, ao inescapável pedido de autorização para um "fast track", sem o qual não há solução: não haverá como fazer aumento sensível de oferta com leilões de projetos de infraestrutura com financiamento privado interno ou externo, que darão início ao aumento de demanda interna e à redução do desemprego.
Infelizmente, a solução natural, que seria uma lei delegada sugerida no Art. 68 da Constituição de 1988, não foi examinada. Ela não é uma jabuticaba brasileira. Quem tiver curiosidade sobre leis delegadas, instrumento de muitas repúblicas democráticas, pode consultar qualquer bom livro de direito constitucional. Recomendo os dos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.

Veja Também

Análise: pacote tem potencial para criar empregos, mas efeito é limitado

Quando a lei delegada foi incluída na Constituição, pensava-se que, sob circunstâncias especialíssimas (como as que estamos vivendo), o chefe do Poder Executivo poderia, sob o controle permanente do Congresso (ela pode ser suspensa a qualquer instante, se violada a delegação), e por prazo certo, recebê-la para salvar o país.
Suspeito que o temor de concedê-la (e recusá-la antes de apresentada) é a possibilidade de ela vir a funcionar na aceleração dos leilões de infraestrutura, nas parcerias público-privadas e nas privatizações (apenas das empresas autorizadas pelo Congresso), o que daria início a um aumento substantivo do investimento com financiamento privado, nacional ou estrangeiro, e produziria uma sensível redução do nível de desemprego. Tal sucesso poderia beneficiar o presidente Bolsonaro no pleito de 2022.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados