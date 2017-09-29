*Maely Coelho

É um pensamento comum do mercado publicitário: basta escolher o veículo e exibir uma boa peça que tudo dará certo. A campanha atenderá seus objetivos, com o anunciante tendo o retorno desejado e o investimento garantido. Mas, é bom lembrar que, na verdade, “propaganda não vende”. Ela predispõe a compra. Nos tempos atuais, com realidade exposta continuamente nas redes sociais, esse se torna um grande equívoco na comunicação publicitária.

O êxito de uma campanha não se prende apenas numa bela peça publicitária. Não existem soluções mágicas que levam a vendas instantâneas e aumento do número de clientes em poucas horas. O mercado mudou. Os clientes mudaram. O conceito que, para muitos já está ultrapassado, de se preocupar com Produto, Preço, Praça e Promoção, se torna mais forma e está se transformando em meio a um cenário cada dia mais desafiador para a publicidade.

O sucesso de qualquer campanha, antes mesmo da produção de peças e do plano de mídia, depende do valor agregado do que se pretende anunciar. Nada adianta um investimento milionário em uma ideia supercriativa se o produto não for realmente bom ou se o preço cobrado for maior do que o consumidor está disposto a pagar.

E não terminou. O consultor de vendas tem um papel de crucial importância para o total êxito nesse contexto geral. Afinal, um produto exposto de forma incorreta ou um atendimento ruim na hora da compra pode acabar com todo o investimento. Experiência clássica: numa venda de um apartamento, o consultor, necessariamente, não precisa de muitas alegações. Basta, em suas considerações de convencimento, usar o óbvio - “é de frente para o mar ou longe da maresia”. São apelos convincentes, que não passa a falsa ideia que o cliente está sendo iludido.

A propaganda tem que pensar em seu público consumidor. E ele quer mais que uma bela peça publicitária. O anúncio tem que estar alinhado com o modo de pensar do cliente, que busca preço, qualidade, entrega, atendimento e logística. É um conjunto de ações que torna uma campanha assertiva e com resultados positivos sustentáveis.