Pronto-socorro só para PMs vai ser inaugurado nesta terça no HPM

Hospital da Polícia Militar: pronto-socorro exclusivo para a corporação evitará que policias sejam atendidos ao lado de bandidos. Crédito: Gazeta Online

Será reaberto nesta terça-feira o Pronto-Socorro do HPM, que será destinado apenas a policiais e bombeiros militares e seus parentes. O objetivo é que os policiais não sejam mais atendidos ao lado de criminosos, como acontece hoje.

A estrutura

A unidade, que terá capacidade para 2 mil atendimentos por mês, é equipada com leitos de UTI, de estabilização e de pequenas cirurgias. Vão atuar no pronto-socorro 52 profissionais entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. As obras começaram em dezembro.

Piolhos burocráticos

Na quinta-feira, um aviso alertava que o cartório da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro estava fechado por causa de infestação de piolhos de pombos.

É o que tínhamos

É o escritor César Benjamin que observa: “Depois de “Vim, vi e venci”, de Júlio César; de “Sangue, suor e lágrimas”, de Churchill; e de “A Terra é azul”, de Gagarin, surgiu a frase histórica desta eleição.

É o que temos

“Gases não podem parar um chefe de Estado.” Da advogada Janaína Paschoal, defendendo que Bolsonaro se esforce e vá aos últimos debates na TV no primeiro turno.

Congestionamento

Nove entre dez campanhas de candidatos da Grande Vitória estão marcando caminhadas ou ações nas praias de Vitória e Vila Velha neste domingo. Correm o risco de ter mais cabos eleitores do que banhistas.

Dinheiro preguiçoso

Capixaba que trabalha em Miami (EUA) pediu a transferência do seu dinheiro da agência Estilo do Banco do Brasil de Vila Velha para a do BB na cidade americana. O dinheiro viajou, viajou, e levou 12 dias para chegar ao destino. Chegou bem.

Por conta de Max

Do prefeito Max Filho, ao lado do governador Hartung, durante a inauguração da nova iluminação do Convento da Penha: “Estamos aliviando o caixa do governo, que não vai precisar mas pagar a conta de luz. A prefeitura vai assumir”.

E foi só

E de PH, que “discursou” em menos de 20 segundos, na cerimônia realizada na quinta à noite no Parque da Prainha: “Vim aqui para três coisas: assinar o convênio de reconhecimento dos Amigos do Convento da Penha, parabenizar a prefeitura e olhar pra cima. E viva Vila Velha!”.

PH dançou

O governador, a propósito, caiu na dança ao som da banda do exército.

De olho

A solenidade foi tomada por cabos eleitorais de Jorge Carreta, o candidato de Max Filho a deputado federal. Boa parte do secretariado municipal estava com adesivo do ungido prefeito no peito. Lá em cima, Nossa Senhora da Penha só observava.

Igreja#Estado

É preciso reconhecer: embora seja evangélico, o prefeito Max Filho tem uma ótima relação com a Igreja Católica. Diferentemente de muitos gestores e políticos fundamentalistas, ele sabe que governa para todos.

Rosecops

Depois de ter três marqueteiros diferentes, Rose de Freitas (Podemos) finalmente produziu peças publicitárias novas para a TV. Em um vídeo com propostas para a segurança, a animação ficou tão exagerada que o policial ficou parecendo um robocop.

Mercadão do Transcol

Leitora conta que o leque de produtos vendidos no terminal de Vila Velha, após a extinção precoce do Terminal de Itaparica, cresce proporcionalmente às filas. Agora, quem aprecia plantas pode comprar mudas de orquídeas.

Corruptos, tremei!

O desembargador João Pedro Gebran Neto, do TRF-4, segunda instância dos processos da Lava Jato, deu uma palestra ontem em Vitória. O doutor mandou um recado: “A Lava Jato está apenas a 50% de seu trabalho. Ainda tem 50% pela frente”.

Eles com o #EleNão

Jackeline Rocha (PT) e André Moreira (PSOL) vão participar da manifestação das mulheres contra Bolsonaro, hoje à tarde, na Praça do Papa. Os outros quatro candidatos a governador cumprirão outras agendas.

Palavra de Davi

O vereador Davi Esmael (PSB) nega que esteja faltando, diz que tem participado da maioria da sessões da Câmara de Vitória, mas reclama da pauta: “A Presidência tem evitado levar para votação vetos importantes que precisam de análise, optando por montar uma pauta enxuta por receio de vê-los derrubados”.

Alô, eleitor!