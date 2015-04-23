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Vencedores de pares de ingressos para o concerto da Oses

Cada sorteado ganhou um par de ingressos para assistir o concerto da Oses no dia 23 de abril

Publicado em 23 de Abril de 2015 às 15:01

Publicado em 

23 abr 2015 às 15:01
Confira os ouvintes sorteados para assistirem à apresentação da  OSES - concertos sinfônicos, nesta quinta-feira, 23, às 20 horas, no teatro Carlos Gomes. Cada um terá direito a um par de ingressos
Gleydson RaaschRogério Tristão

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