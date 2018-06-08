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Veja os sorteados do Congresso de Gestão de Pessoas

O evento acontece nos próximos dias 12 e 13 de junho, em Vila Velha

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 12:44

Publicado em 

08 jun 2018 às 12:44
Os ouvintes Rafael Pavesi e Jaqueline Canal foram os sorteados, nesta sexta-feira (08) com ingressos para acompanharem na próxima semana as atividades do Congresso de Gestão de Pessoas. 

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