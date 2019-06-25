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TALK SHOW CBN

Tem mais um Talk Show CBN chegando, desta vez com Lourival Sant'Anna

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Publicado em 25 de Junho de 2019 às 14:50

Publicado em 

25 jun 2019 às 14:50
No dia 4 de julho os ouvintes da rádio CBN Vitória terão a oportunidade de participar de mais um Talk Show CBN da programação especial de 2019. Depois do consultor Carlos Júlio, agora será a vez de Lourival Sant´Anna, jornalista e analista internacional da Rede CBN.
Com uma experiência de quem já cobriu guerras e outros eventos em 63 países, Lourival Santana estará em Vitória para debater com os capixabas a sua cobertura jornalística pelo mundo e também para o lançamento do livro "Minha Guerra contra o Medo". 
Lourival Sant´Anna cobriu conflitos na Irlanda do Norte, Colômbia, Afeganistão, Iraque, Líbano, Kosovo, Faixa de Gaza, Geórgia, Líbia, Síria e Mali, assim como as convulsões no Paraguai, Equador, Bolívia, Venezuela, Honduras, Tunísia, Egito e Ucrânia; o terrorismo e as tensões sociais na China, a gripe suína e o massacre de estudantes no México, a crise nuclear e a teocracia no Irã, o furacão, a crise econômica e as três últimas eleições nos Estados Unidos, a repressão em Cuba e a saída de cena de Fidel, o terremoto no Haiti e muitos outros momentos históricos. 
 
Serviço
Data: 4 de Julho
Hora: 9 horas 
Local: Auditório da Rede Gazeta 
Inscrições gratuitas
 
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