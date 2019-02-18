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Sorteio de convites para o Carnaval de Vitória

Confira aqui os sorteados

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 12:26

Publicado em 

18 fev 2019 às 12:26
O que você acha de curtir o Carnaval de Vitória em grande estilo? A Rádio CBN Vitória está sorteando ingressos para os ouvintes curtirem o primeiro dia do carnaval, na próxima sexta-feira (22), no Camarote Roda de Boteco. Basta enviar para o nosso Whatsapp (27) 99299-4297 a hashtag #carnavalcbn.
Sorteados: 
Segunda (18) no CBN Vitória - Rafael Murari Wendeslau (1 par de ingressos)
Segunda (18) no CBN Cotidiano - André Cupertino de Araújo (1 par de ingressos)
Terça-feira (19) no CBN Vitória - Ricardo Barbosa (1 par de ingresso)
Terça-feira (19) no CBN Cotidiano - Thyana Cláudia de Oliveira Rocha (1 par de ingressos)
Quarta-feira (20) no CBN Vitória - Lucas Marcos Teixeira (1 par de ingressos) 

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