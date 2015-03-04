Sorteados para sessão especial do filme "50 Tons de Cinza"

Os ouvintes sorteados, com acompanhante, para assistir ao filme "50 tons de Cinza", nesta terça-feira (04), às 19h30, no Cinemagic, no shopping Norte Sul, foram:
Claudinei de souza Oliveira
Elias Ferreira Thiago soares AndradeCassio Leandro EsmerindaDalci Esquitino Ferreira Junior Darcy Rodrigues Neves Ana Paula de Oliveira Roriz Kleber Marcos Costalonga Varejão Francisco Carlos de SouzaDavid da Silva SchmildtMichel Cipriano Viltamar MesquitaAdeilton DuartePaulo Sergio Gama Marina Demuner Francisco da Silva FreitasHeider de CastroMarcos Alcântara OliveiraRenato Venturin DanielVinícius Loureiro Marques
Bom filme!