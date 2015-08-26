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Sorteados: Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo

Participação especial, como solista, do clarinetista Eduardo Santos.

Publicado em 26 de Agosto de 2015 às 13:19

Publicado em 

26 ago 2015 às 13:19
Nesta quarta-feira (26), super concerto da Sinfônica do Espírito Santo, no Teatro Carlos Gomes, às 20 horas. 
Confiram os sorteados que irão assistir ao espetáculo com acompanhante:
Rogério Schirmer Peçanha
Emerson dos santos

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