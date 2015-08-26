Sorteados: Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo

Nesta quarta-feira (26), super concerto da Sinfônica do Espírito Santo, no Teatro Carlos Gomes, às 20 horas.
Confiram os sorteados que irão assistir ao espetáculo com acompanhante:
Rogério Schirmer Peçanha
Emerson dos santos
Publicado em 26 de Agosto de 2015 às 13:19
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