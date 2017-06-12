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Sorteados Dia dos Namorados

Confira o casal sorteado com uma cortesia para o restaurante Aleixo, em Vitória

Publicado em 12 de Junho de 2017 às 17:30

Publicado em 

12 jun 2017 às 17:30
Confira o casal sorteado, durante o programa CBN Cotidiano, com uma cortesia para o Dia dos Namorados no restaurante Aleixo, em Vitória.  
Lennon Duques de Barros e Kátia Regina Pinha da Rocha.

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