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Saiba quem foi o ganhador do ingresso para o show do Lulu Santos

O show acontece dia 19 de maio, na Área de Eventos Shopping Vila Velha.

Publicado em 30 de Abril de 2018 às 17:33

Publicado em 

30 abr 2018 às 17:33
Durante sorteio na programação da rádio CBN Vitória, o ouvinte Ismael Nunes foi sorteado com um par de ingresso para o show de Lulu Santos, dia 19 de maio, na Área de Eventos Shopping Vila Velha.
 

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