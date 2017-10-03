Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • promocoes
  • Qual cartão postal você gostaria que ilustrasse a CBN Vitória?
ENQUETE CBN

Qual cartão postal você gostaria que ilustrasse a CBN Vitória?

Participe de nossa enquete e deixe o seu voto!

Publicado em 02 de Outubro de 2017 às 22:02

Publicado em 

02 out 2017 às 22:02
A Rádio CBN Vitória vai adotar uma imagem de uma das belas paisagens de nosso estado e quer a sua opinião: Qual cartão postal você gostaria que ilustrasse a CBN Vitória em nossa comunicação?
Participe de nossa enquete:
powered by Typeform

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Cartórios - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados