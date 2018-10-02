Ouvintes na plateia do Debate CBN Gazeta desta quinta-feira

Nesta quinta-feira (04) acontece o último debate com candidatos que disputam as eleições para governo do estado, promovido pela rádio CBN Vitória, portal Gazeta Online e jornal A Gazeta. A partir das 10 horas, com transmissão ao vivo pela CBN, na 92,5 FM, site, aplicativo e redes sociais da rádio, assim como pelo portal Gazeta Online.
Os eleitores começarão a receber informações a partir das 9h30, quando entrará em cena o Estúdio Digital, uma novidade neste ano para que o enfrentamento entre os adversários seja analisado de imediato.
Já ao final, às 11h30, todos os participantes passarão pelo Estúdio Digital para serem entrevistados. A hashtag #debateCBNGazeta será usada nas redes sociais.
Ouvintes Sorteados para plateia do Debate Eleições 2018
Áureo Teixeira Junior
Wagner Henrique Neves
Lennon Duques
Jacqueline Canal
Fabiano Couto