Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ELEIÇÕES 2018

Ouvintes na plateia do Debate CBN Gazeta desta quinta-feira

Confira a lista dos sorteados

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 12:23

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 out 2018 às 12:23
Nesta quinta-feira (04) acontece o último debate com candidatos que disputam as eleições para governo do estado, promovido pela rádio CBN Vitória, portal Gazeta Online e jornal A Gazeta. A partir das 10 horas, com transmissão ao vivo pela CBN, na 92,5 FM, site, aplicativo e redes sociais da rádio,  assim como pelo portal Gazeta Online.
Os eleitores começarão a receber informações a partir das 9h30, quando entrará em cena o Estúdio Digital, uma novidade neste ano para que o enfrentamento entre os adversários seja analisado de imediato.
Já ao final, às 11h30, todos os participantes passarão pelo Estúdio Digital para serem entrevistados. A hashtag #debateCBNGazeta será usada nas redes sociais.
Ouvintes Sorteados para plateia do Debate Eleições 2018 
Áureo Teixeira Junior
Wagner Henrique Neves
Lennon Duques
Jacqueline Canal
Fabiano Couto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados