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Talk Show CBN

Mílton Jung debate ética e cidadania em Vitória. Participe!

15 ouvintes serão sorteados na manhã desta sexta-feira (21) para o evento

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 17:04

Publicado em 

06 set 2018 às 17:04
Diante de um cenário econômico, social e político conturbado, pais e mães precisam levar a discussão sobre valores e princípios éticos para dentro de casa e assumirem a responsabilidade pela educação de seus filhos. Essa é a proposta de Mílton Jung, âncora do Jornal da CBN, em seu novo livro 'É proibido calar – Precisamos falar de ética e cidadania com nossos filhos' (Ed. Best Seller), que será lançado neste sábado,  22 de setembro, para os capixabas em um talk show apresentado pelos jornalistas Fernanda Queiroz e Fabio Botacin, âncoras da CBN Vitória. Logo após o talk show, Jung receberá os convidados em uma sessão de autógrafos, na livraria Saraiva.
Serviço
Dia: 22 de setembro
Horário: 10 às 12h
Local: Cinemark – Shopping Vitória
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