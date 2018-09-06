Mílton Jung debate ética e cidadania em Vitória. Participe!

Diante de um cenário econômico, social e político conturbado, pais e mães precisam levar a discussão sobre valores e princípios éticos para dentro de casa e assumirem a responsabilidade pela educação de seus filhos. Essa é a proposta de Mílton Jung, âncora do Jornal da CBN, em seu novo livro 'É proibido calar – Precisamos falar de ética e cidadania com nossos filhos' (Ed. Best Seller), que será lançado neste sábado, 22 de setembro, para os capixabas em um talk show apresentado pelos jornalistas Fernanda Queiroz e Fabio Botacin, âncoras da CBN Vitória. Logo após o talk show, Jung receberá os convidados em uma sessão de autógrafos, na livraria Saraiva.