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TALK SHOW CBN

Jornalista Lourival Sant'Anna fala sobre as guerras que cobriu no mundo

Jornalista e comentarista da Radio CBN Lourival SantAnna participa da série "Talk Show CBN" e debate com os ouvintes sobre seu trabalho e sua nova produção "Minha Guerra contra o Medo"

Publicado em 04 de Julho de 2019 às 09:31

Publicado em 

04 jul 2019 às 09:31
O jornalista e comentarista da Radio CBN Lourival Sant’Anna participa da série “Talk Show CBN” e debate com os ouvintes sobre seu trabalho e sua nova produção “Minha Guerra contra o Medo”.
Lourival Sant´Anna cobriu conflitos na Irlanda do Norte, Colômbia, Afeganistão, Iraque, Líbano, Kosovo, Faixa de Gaza, Geórgia, Líbia, Síria e Mali, assim como as convulsões no Paraguai, Equador, Bolívia, Venezuela, Honduras, Tunísia, Egito e Ucrânia; o terrorismo e as tensões sociais na China, a gripe suína e o massacre de estudantes no México, a crise nuclear e a teocracia no Irã, o furacão, a crise econômica e as três últimas eleições nos Estados Unidos, a repressão em Cuba e a saída de cena de Fidel, o terremoto no Haiti e muitos outros momentos históricos.

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