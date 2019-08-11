Inscrições abertas o programa "Fim de Expediente" em Vitória

Publicado em 11 de Agosto de 2019 às 15:25

Fim de Expediente: programa da Rádio CBN Vitória será apresentado direto do Sesc Glória Crédito: Divulgação
Vitória será palco, mais uma vez, do programa semanal da Rádio CBN "Fim de Expediente". Ao vivo, direto do Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória, Dan Stulbach comandará a atração ao lado do escritor José Godoy e do economista Teco Medina. Juntos falam de política, economia, cultura, esportes e comportamento. O evento será realizado na sexta-feira, 23 de agosto, a partir de 18h.
O programa vai ao ar para todo o Brasil. "Fim de Expediente" discute os fatos de forma descontraída: semana encerrada, hora de afrouxar a gravata e, com os três apresentadores, repassar os últimos acontecimentos num clima relaxado e de confraternização.
As inscrições são gratuitas e limitadas à capacidade do teatro. Não perca essa oportunidade e se inscreva em: cbnvitoria.com.br/talkshow
Data: 23 de agosto, sexta-feira
Horários: 18h - Início do programa
Local: Teatro Sesc Glória, Avenida Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória
ASSISTA:
Este é o terceiro evento aberto aos ouvintes que a CBN Vitória realiza neste ano.
Carlos Julio esteve em talk show com Fernanda Queiroz, Fernando Galdi e Fábio Botacin Crédito: Adessandro Reis
** Talk Show CBN: gestão descomplicada na prática com Carlos Júlio foi o que abriu o calendário de eventos em 2019.
Clique aqui e assista a apresentação feita no Auditório da Rede Gazeta
 
Lourival Sant'Anna participou do Talk Show CBN onde respondeu perguntas ao vivo dos ouvintes que estiveram presentes Crédito: Bernardo Coutinho
** Vitória também recebeu o lançamento nacional do livro do analista internacional da Rede CBN 
Lourival Santana sobre como vencer o medo
Veja aqui o talkshow transmitido ao vivo na CBN Vitória
 

