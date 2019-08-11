Inscrições abertas o programa "Fim de Expediente" em Vitória

Vitória será palco, mais uma vez, do programa semanal da Rádio CBN "Fim de Expediente". Ao vivo, direto do Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória, Dan Stulbach comandará a atração ao lado do escritor José Godoy e do economista Teco Medina. Juntos falam de política, economia, cultura, esportes e comportamento. O evento será realizado na sexta-feira, 23 de agosto, a partir de 18h.
O programa vai ao ar para todo o Brasil. "Fim de Expediente" discute os fatos de forma descontraída: semana encerrada, hora de afrouxar a gravata e, com os três apresentadores, repassar os últimos acontecimentos num clima relaxado e de confraternização.
As inscrições são gratuitas e limitadas à capacidade do teatro. Não perca essa oportunidade e se inscreva em: cbnvitoria.com.br/talkshow
Data: 23 de agosto, sexta-feira
Horários: 18h - Início do programa
Local: Teatro Sesc Glória, Avenida Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória
Este é o terceiro evento aberto aos ouvintes que a CBN Vitória realiza neste ano.
** Talk Show CBN: gestão descomplicada na prática com Carlos Júlio foi o que abriu o calendário de eventos em 2019.
** Vitória também recebeu o lançamento nacional do livro do analista internacional da Rede CBN