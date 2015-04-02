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Ganhadores de ingressos para a Série Divergente: Insurgente

Cinco ouvintes levam, cada um, um par de ingressos para a sessão de cinema

Publicado em 02 de Abril de 2015 às 13:47

Publicado em 

02 abr 2015 às 13:47
Segue a relação dos 5 vencedores de pares de ingressos para Série Divergente: Insurgente, sorteados no CBN Cotidiano desta quarta-feira (01). 1- Marcos Felipe Fraga 
2- Alexandre Laranja  3- Edmar Matos  4- Antonio Fernando Perini  5- Valnei de Souza

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