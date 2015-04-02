Ganhadores de ingressos para a Série Divergente: Insurgente

Segue a relação dos 5 vencedores de pares de ingressos para Série Divergente: Insurgente, sorteados no CBN Cotidiano desta quarta-feira (01). 1- Marcos Felipe Fraga
2- Alexandre Laranja 3- Edmar Matos 4- Antonio Fernando Perini 5- Valnei de Souza
Publicado em 02 de Abril de 2015 às 13:47
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