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Confira os sorteados para Orquestra Sinfônica

O espetáculo acontece no Teatro Universitário, às 20h, nesta quarta-feira (08)

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 12:09

Publicado em 

08 ago 2018 às 12:09
Confira os ouvintes sorteados para a apresentação da Orquestra Sinfônica nesta quarta-feira (08), no Teatro Universitário.
Susana Paixão Guss
Flávio Diecher Sepulcri 
Ronaldo Rodrigues Ferreira
Antônio Fernando Perini 

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