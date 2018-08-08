Confira os sorteados para Orquestra Sinfônica

Confira os ouvintes sorteados para a apresentação da Orquestra Sinfônica nesta quarta-feira (08), no Teatro Universitário.
Susana Paixão Guss
Flávio Diecher Sepulcri
Ronaldo Rodrigues Ferreira
Antônio Fernando Perini
Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 12:09
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