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Confira os sorteados para "Bem Sertanejo - O Musical"

O evento acontece na Área de Eventos Shopping Vila Velha

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 12:36

Publicado em 

16 jan 2018 às 12:36
O musical "Bem Sertanejo - O Musical", com o cantor Michel Teló, chega a Vila Velha nesta semana, com sessões na sexta-feira (19) e no sábado (20). Confira os sorteados na CBN Vitória para acompanhar às apresentações.
19/01 - 1ª Sessão 
Felipe da Silva Afonso 
Emanueli Carvalho da Cunha Oliveira 
Wander da Silva de Souza 
19/01 - 2ª Sessão
Debora Maria França Rodrigues 
Jociel Augusto Marques de Oliveira 
Maria Aparecida Dalvi 
20/01 - 1ª Sessão 
Victor Cesar Tristão Pioto Princisval
Matheus Campostrini Gobetti
Joyce Cardozo
20/01 - 2ª Sessão 
Douglas Henrique Felix da Cruz
Julio Marcio Borba
Adeilton Duarte de Alcântara

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