Confira os sorteados para "Bem Sertanejo - O Musical"

O musical "Bem Sertanejo - O Musical", com o cantor Michel Teló, chega a Vila Velha nesta semana, com sessões na sexta-feira (19) e no sábado (20). Confira os sorteados na CBN Vitória para acompanhar às apresentações.
19/01 - 1ª Sessão
Felipe da Silva Afonso
Emanueli Carvalho da Cunha Oliveira
Wander da Silva de Souza
19/01 - 2ª Sessão
Debora Maria França Rodrigues
Jociel Augusto Marques de Oliveira
Maria Aparecida Dalvi
20/01 - 1ª Sessão
Victor Cesar Tristão Pioto Princisval
Matheus Campostrini Gobetti
Joyce Cardozo
20/01 - 2ª Sessão
Douglas Henrique Felix da Cruz
Julio Marcio Borba
Adeilton Duarte de Alcântara