Confira os sorteados para a Orquestra Sinfônica

Os ouvintes sorteados são: Edvaldo José da Silva Júnior e Lucas Magnado Pereira.
Para o dia 11 os sorteados são: Maikon Soares da Fonseca e Dea Márcia Barroso Cordeiro.
Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 17:36
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