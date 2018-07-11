Confira os sorteados para a Orquestra Sinfônica

Confira os ouvintes sorteados para a apresentação da Orquestra Sinfônica nesta quarta-feira (11), no Teatro Universitário.
Josivalda Leal da Silva
Norma Ferreira Marques
Publicado em 11 de Julho de 2018 às 12:06
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