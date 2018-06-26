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PROMOÇÕES

Confira os sorteados para a apresentação da Orquestra Sinfônica

O espetáculo acontece no teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 12:14

Publicado em 

26 jun 2018 às 12:14
Confira os sorteados para a apresentação da Orquestra Sinfônica nesta quarta (27) e quinta (28), no teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória.
Pedro Couto Junior 
Naara Vieira 
Marcela Barbosa 
Waldemar Stange

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