Confira os sorteados para a apresentação da Orquestra Sinfônica nesta quarta (27) e quinta (28), no teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória.
Pedro Couto Junior
Naara Vieira
Marcela Barbosa
Waldemar Stange
Publicado em 26 de Junho de 2018 às 12:14
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta