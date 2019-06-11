Confira os sorteados da CBN Vitória para o Santa Jazz

Santa Teresa recebe, neste fim de semana, o 8° Festival de Jazz & Bossa Nova, o Santa Jazz. O encontro acontece no Centro de Eventos da cidade, nos dias 14, 15 e 16 de junho, com atrações nacionais e internacionais. Para a programação de sexta-feira (14) foram sorteados os seguintes ouvintes com direito a um par de ingressos.
Sorteados (dia 14):
Rosângela Araújo Vilela, Manoel Wanderley De Oliveira, Bruno Arrigoni Pazini, Yasmim Leandro Martins Caetano e Alessandro Sipolat.
Para a programação de sábado (15) foram contemplados os seguintes ouvintes:
Sorteados (dia 15):
Erick Toledo de Lacerda, Angela Brunner da Rocha, Raphael Paganini Simões, Andri Ramos da Silva e Jorgelino Bento do Nascimento.