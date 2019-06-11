Confira os sorteados da CBN Vitória para o Santa Jazz

Santa Teresa recebe, neste fim de semana, o 8° Festival de Jazz & Bossa Nova, o Santa Jazz. O encontro acontece no Centro de Eventos da cidade, nos dias 14, 15 e 16 de junho, com atrações nacionais e internacionais. Para a programação de sexta-feira (14) foram sorteados os seguintes ouvintes com direito a um par de ingressos.