Confira os sorteados com o kit para a Oktoberfest

Os sorteados da CBN Vitória com um kit para a 1ª Oktoberfest, que acontece entre os dias 19 e 21 de outubro, na Prainha, em Vila Velha , são: Eliana Rigo, Renato Camargo, Cristiane Franco, Romualdo Neves, Nilton Valadares e Kleber Júnior.
Publicado em 16 de Outubro de 2018 às 11:37
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