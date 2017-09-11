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Confira os ouvintes sorteados para sessão especial no cinema

Sessão do filme "Polícia Federal - A Lei é Para Todos" será exibida às 20h45 desta segunda-feira, no cinema Kinoplex, em Vila Velha

Publicado em 11 de Setembro de 2017 às 14:17

Publicado em 

11 set 2017 às 14:17
Confira abaixo os nomes dos ouvintes vencedores do ingressos para a sessão especial do filme “Polícia Federal – A Lei é Para Todos”. A produção cinematográfica do diretor Marcelo Antunez conta a história da origem e bastidores da Operação Lava Jato. A história conta os primórdios da operação, quando uma apreensão de cocaína levou a polícia a doleiros e, consequentemente, a Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, o que deu início à leva de delações premiadas de importantes políticos brasileiros.
Em um segundo momento o filme mostra tudo o que acontece depois disso, ou seja, o aprofundamento da Lava Jato nas contas de estatal até chegar ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A sessão será às 20h45, desta segunda-feira (11), em uma das salas do cinema Kinoplex, no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha.
Os congratulados podem retirar os ingressos na recepção da Rede Gazeta, em Ilha de Monte Belo, Vitória, até às 18 horas. Em caso de dúvidas ligue para o telefone 3321.8211. A promoção é uma parceria da Federação Nacional dos Policiais Federais, Sindicato dos Policiais Federais, Transparência Capixaba e Rádio CBN Vitória.
Lista
- Eduardo Henrique Pandolfi
- Márcia Peixoto
- Hermano Drumond Pereira
- Francisca Paiva
- José Augusto Cezar de
- Jacqueline dos Santos Canal Pimentel
- Henrique Lesqueves Bermudes
- Gregory Silva
- Wilton Menezes
- Guilherme Bendineli
- Solange Kuster Bregensk -
- Marcos Antonio Rodrigues
- Léia Teixeira
- Anderson Lenke
- Gilberto Flavio Rosalem
- Mariane Dassie
- Maria Elizeth de França
- Luiz Fernando Mesquita
- Valnei Souza dos Santos
- Wallace Campos Rodrigues
- Teresa Casotti
- Eduardo Repsoni
- Waldir Justino
- Edivan Maria Soares
- Jéssica Ballarini de Freitas
- Leonardo Pereira Vitorino
- Driellen Gonçalves de Souza Arariba
- Paulo Gondorine
- Anderson Carvalho
- Edmário Araújo da Cunha

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