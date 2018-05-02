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Confira o sorteado para show de Lulu Santos

O show acontece dia 19 de maio, na Área de Eventos Shopping Vila Velha.

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 17:11

Publicado em 

02 mai 2018 às 17:11
Nesta quarta-feira (02) o ouvinte Rodrigo Lopes Siqueira Valério foi sorteado com um par de ingresso para o show de Lulu Santos, dia 19 de maio, na Área de Eventos Shopping Vila Velha. 
 

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