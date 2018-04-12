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Confira o sorteado para o show de Roberto Carlos

O show acontece no domingo (15), às 19h, no Arena Vitória.

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 17:06

Publicado em 

12 abr 2018 às 17:06
Durante a programação da rádio CBN Vitória nesta quinta-feira (12) o ouvinte José Roberto Vieira dos Reis foi sorteado com par de ingresso para o show de Roberto Carlos no próximo domingo (15), no Arena Vitória. 

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