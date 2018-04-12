Confira o sorteado para o show de Roberto Carlos

Durante a programação da rádio CBN Vitória nesta quinta-feira (12) o ouvinte José Roberto Vieira dos Reis foi sorteado com par de ingresso para o show de Roberto Carlos no próximo domingo (15), no Arena Vitória.
Publicado em 12 de Abril de 2018 às 17:06
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