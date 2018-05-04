Confira o sorteado para o show de Lulu Santos

Nesta sexta-feira (04) o ouvinte Luis Alberto Garcia foi o sorteado com um par de ingresso para o show de Lulu Santos, dia 19 de maio, na Área de Eventos Shopping Vila Velha.
Publicado em 04 de Maio de 2018 às 17:23
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