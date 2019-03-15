Confira o sorteado para o jogo do Cabofriense e Vasco

O ouvinte sorteado com um par de ingresso para a partida entre Cabofriense e Vasco, neste domingo (17), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica é: Jocarly Barcelos Junior.
Publicado em 15 de Março de 2019 às 17:08
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