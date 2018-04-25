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Confira o sorteado com o Kit da CBN Vitória

No mês de aniversário da CBN Vitória, confira o resultado de mais uma promoção.

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 17:09

Publicado em 

25 abr 2018 às 17:09
Durante sorteio na programação da rádio CBN Vitória, o ouvinte José Henrique Farias de Araújo foi o completado com um kit contendo o livro "A sorte segue a coragem!", de Mário Sergio Cortella, um moleschini da CBN e uma caneta exclusiva. 

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