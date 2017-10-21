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Confira o resultado do sorteio para Fórum IBEF-ES

"Marcas sem Propósito são Marcas sem Alma" é o tema do evento

Publicado em 21 de Outubro de 2017 às 11:47

Publicado em 

21 out 2017 às 11:47
Confira os nomes dos ouvintes sorteados para o Fórum IBEF-ES, que acontece nesta segunda-feira (23/10), às 8 horas, no Vitória Grand Hall. 
Alessandra Cunha
Joel Rodrigues Pacheco
Izabela Araujo Marins
Anderson Carvalho 
Vitor Augusto de Souza

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