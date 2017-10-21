Confira o resultado do sorteio para Fórum IBEF-ES

Confira os nomes dos ouvintes sorteados para o Fórum IBEF-ES, que acontece nesta segunda-feira (23/10), às 8 horas, no Vitória Grand Hall.
Alessandra Cunha
Joel Rodrigues Pacheco
Izabela Araujo Marins
Anderson Carvalho
Vitor Augusto de Souza
Publicado em 21 de Outubro de 2017 às 11:47
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