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Confira o ouvinte sorteado para show de Roger Hodgson

O evento acontece no dia 18 de março, na Arena Vitória

Publicado em 04 de Março de 2017 às 12:48

Publicado em 

04 mar 2017 às 12:48
O ouvinte sorteado com um par de ingressos, neste sábado (04), para o show do cantor Roger Hodgson é Mauro Antunes de Souza. O evento acontece no dia 18 de março, na Arena Vitória. 

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