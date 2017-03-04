Confira o ouvinte sorteado para show de Roger Hodgson

O ouvinte sorteado com um par de ingressos, neste sábado (04), para o show do cantor Roger Hodgson é Mauro Antunes de Souza. O evento acontece no dia 18 de março, na Arena Vitória.
Publicado em 04 de Março de 2017 às 12:48
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